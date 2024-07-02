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36 минут назад
Юлия Трепалина
170

Больше половины опрошенных прибегли к удушению во время секса, несмотря на риски для здоровья

4.7

Недавний опрос в Австралии с участием более 4700 человек показал, что рискованная сексуальная практика — удушение во время интимной близости — распространена среди молодежи. При этом многие респонденты не знали, что использование такого приема даже по обоюдному согласию может серьезно навредить здоровью.

Медицина
# здоровье
# мужчины и женщины
# секс
# сексуальное поведение
Афиша к фильму
В ряде американских фильмов и сериалов, таких как «Пятьдесят оттенков серого» и «Эйфория», сексуальное удушение представлено в привлекательном свете, несмотря на рискованность практики / © Fabrizio Bensch, Reuters

Под сексуальным удушением принято понимать сдавливание шеи партнера с помощью рук, других частей тела или приспособлений с целью затруднить дыхание и ограничить поступление кислорода к головному мозгу. В таком состоянии некоторые испытывают прилив желания и усиление ощущений, связанных с сексуальной разрядкой.

Исследование о распространенности этой практики, опубликованное в журнале Archives of Sexual Behavior, провели специалисты из Мельбурнского и Квинслендского университетов (оба в Австралии). Больше половины участников опроса — австралийцы 18-35 лет — признались, что хотя бы раз подвергались удушению во время секса (57% опрошенных) либо сами душили партнера (51%).

Почти треть людей сообщили, что впервые применили прием или испытали его на себе в возрасте от 19 лет до 21 года. В среднем такой опыт повторялся пять раз с тремя разными партнерами.

Среди опрошенных женщин 61% сказали, что их душили во время секса, а 40% признались, что сами делали это. У мужчин на месте удушаемого бывали 43%, а «душителя» — 59%. Среди представителей сексуальных меньшинств оба соотношения оказались еще выше, перевалив за 70%. Кроме того, 6,3% участников исследования сообщили о знакомстве с обеими ролями.

Результаты опроса указали, что распространению практики способствует порнография. Именно из таких материалов молодые люди чаще всего узнавали о секс-удушении. Среди других источников респонденты назвали художественные фильмы, друзей, социальные сети и сексуальных партнеров.

Авторов исследования особенно встревожило то, что многие, кто прибегал к удушению и соглашался на него во время близости, до конца не осознавали опасности. Между тем подобный прием грозит повреждением мозга, даже если человек не теряет сознание и на нем не остается видимых следов удушения.

Чем чаще люди практикуют такое, тем выше риск и серьезнее могут быть последствия, вплоть до потери памяти, инсульта и даже смерти. Кроме того, сдавливание шеи у беременных чревато выкидышем, причем он может произойти по прошествии нескольких недель.

Ученые также предупредили, что во время подобных сексуальных игр не все могут подать партнеру знак остановиться с помощью заранее оговоренного слова или жеста. Из научной литературы известно, что у некоторых при удушении возникает оцепенение — обычная реакция на травмирующий опыт, когда человек не в состоянии говорить либо двигаться.

Исследователи рассчитывают, что их работа и дополнительная просветительская кампания под названием Breathless (в переводе с английского — «Бездыханный») привлекут внимание к теме, помогут повысить осведомленность о рисках сексуального удушения и побудят людей более критически относиться к опасной для здоровья практике.

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Медицина
# здоровье
# мужчины и женщины
# секс
# сексуальное поведение
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