Только половина людей с венерическими болезнями посчитала нужным сообщить о них секс-партнеру

Свежий обзор научных работ о передающихся половым путем инфекциях показал, что страдающие ими люди очень неохотно раскрывают диагноз. Лишь в половине случаев или даже реже больные признаются в этом партнеру, прежде чем вступать в интимную связь.

Авторы исследования, вышедшего недавно в The Journal of Sex Research, — специалисты из Университета штата Теннесси (США). С помощью поиска в базах данных научных статей они отобрали для метаанализа 32 публикации по темам, связанным с раскрытием пациентами диагноза передающейся половым путем инфекции (ИППП). Исследователи уточнили, что имели в виду добровольное информирование о наличии болезни действующих и бывших сексуальных партнеров.

Включенные в систематический обзор работы касались венерических заболеваний, таких как хламидиоз, гонорея и трихомониаз, а также герпеса, вируса папилломы человека и ряда других бактериальных, вирусных и паразитарных ИППП. Случаи с ВИЧ-инфекцией исключили, поскольку ранее их подробно рассматривали другие исследователи.

По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний, примерно каждый пятый житель США в какой-то момент заражался инфекциями, передающимися половым путем. ВОЗ отмечает рост в мире заболеваемости сифилисом, гонореей и другими ИППП.

Хотя медики рекомендуют использовать средства профилактики и призывают сексуальных партнеров сообщать о случаях инфекции, результаты обзора говорят о том, что многие этим пренебрегают.

Как показал анализ, перспектива признаться в болезни вызывала у людей с ИППП негативные эмоции. Например, в качестве предлога не сообщать о заболевании упоминался страх реакции партнера, боязнь потерять его и быть отвергнутым. Среди других причин фигурировало мнение о том, что презерватив достаточно надежно защищает от передачи инфекции, и убежденность в отсутствии обязательств перед случайными партнерами.

Рассмотрев данные о моменте раскрытия диагноза, ученые обнаружили, что до полового акта о нем считают нужным предупредить и на практике так поступают только около половины или меньше людей с ИППП.

Среди мотивов, побуждавших признаться в половой инфекции, в исследованиях фигурировали чувство любви и морального долга перед партнером. Также этому способствовали близость партнеров, серьезность и длительность их отношений.

Результаты обзора свидетельствуют о пробелах в знаниях людей о сексуальном здоровье. Например, в случае с герпесом многие полагали, что отсутствие симптомов этой инфекции и профилактика (использование презервативов или лекарств) гарантировали полную безопасность партнера, из-за чего больные решали не сообщать о диагнозе. На самом же деле вероятность заразиться все равно остается.

По мнению авторов, их выводы подчеркивают необходимость непрерывного и всестороннего сексуального просвещения на протяжении всей жизни. Также исследователи рекомендовали органам здравоохранения активнее информировать людей, в том числе молодежь, об инфекциях, передающихся половым путем, и их распространении.

Хотя выполненный американскими учеными метаанализ охватил только англоязычные публикации, сложно исключить, что в России ситуация обстоит иначе. По данным Росстата, в начале прошлого года в стране зафиксировали рост заболеваемости сифилисом. В январе 2023-го эту инфекцию выявили минимум у 2,6 тысячи человек, что на 71% больше, чем за первый месяц 2022 года.

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