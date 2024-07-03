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20 минут назад
Редакция Naked Science
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Ученые нашли необычную радиогалактику с разрушенными лопастями

4.5

Анализируя изображения галактического скопления Abell 7, полученные крупнейшим европейским радиоинтерферометром LOFAR, астрономы открыли очень необычную X-образную радиогалактику. Судя по разрушенным и асимметричным структурам, галактика умирает

Астрономия
# астрономия
# галактики
# космос
# радиоастрономия
LOFAR (LOw Frequency ARray) в Нидерландах. Мосты рядом дают неплохое ощущение масштаба / © Wikimedia Commons

Радиогалактики — одни из самых ярких объектов во Вселенной в своем диапазоне. В их центре находятся сверхмассивные черные дыры, поглощающие звезды и пыль. Большое количество энергии, которое при этом высвобождается, уходит в джеты — гигантские струи высокоэнергетических частиц, разгоняемых до релятивистских скоростей. При этом возникает синхротронное излучение.

Пока черная дыра активна, у радиогалактики можно различить крупные структуры — ядро, джеты, горячие пятна, лопасти. Эта стадия длится примерно 100 миллионов лет. Затем источник энергии выключается, структуры постепенно исчезают. Галактика умирает.

Найти такой объект на стадии исчезновения — большая удача. Ученым из Индии и Великобритании повезло: они открыли радиогалактику с разрушенными лопастями в галактическом скоплении Abell 7. Статья об этом опубликована на сайте препринтов Корнеллского университета.

Радиолопастями называют обширные области плазмы, выбрасываемые джетами из ядра галактики. Они расположены под углом друг к другу, образуя букву X.

В обычных условиях у X-образных радиогалактик заметны две симметричные лопасти, но иногда появляются вторичные структуры — крылья. Это очень редкое и не до конца понятное явление.

Есть несколько гипотез, объясняющих рождение вторичных лопастей. Возможно, причина в том, что в центре находится двойная система черных дыр или джеты сменили ориентацию. Наиболее убедительное объяснение состоит в том, что крылья «надуваются» противотоком раскаленной плазмы. Как отметили авторы нового исследования, у радиогалактики J0011+3217 всего одна вторичная лопасть, что делает ее еще интереснее.

Ученые сделали открытие, изучая галактическое скопление Abell 7 по архивным данным нескольких наземных и орбитальных телескопов. Среди снимков обзора LOFAR — LoTSS DR2 — нашли необычный Х-образный радиоисточник. LOFAR (International LOw-Frequency ARray) — это крупнейший наземный радиоинтерферометр, работающий на низкой частоте в диапазоне 120-168 мегагерц. Он разработан в Нидерландах, а его инструменты расположены по всей Европе.

Изображение радиогалактики J0011+3217 по данным LOFAR на частоте 144 мегагерц / © Wikimedia Commons

У радиогалактики J0011+3217 есть две первичные лопасти. Единственное вторичное крыло простирается на 2,77 миллиона световых лет (0,85 мегапарсека) от ее центра. В области активного ядра различимы два горячих пятна. Радиогалактика также видна в оптическом диапазоне, что показало наблюдение на телескопе Pan-STARRS1.

Известно всего несколько радиогалактик с одним вторичным крылом. У всех оно короткое, примерно четверть от первичной лопасти. У J0011+3217 вторичная лопасть гигантская — занимает 85 процентов от объема первичной. Кроме того, лопасти несколько загнуты. Такое известно для джетов в радиоисточниках с широким хвостом, которые обычно расположены в плотных областях скоплений. Считается, что загибающиеся структуры сформированы скоростным напором со стороны скопления Abell 7 на эту галактику.

Теперь ученые намерены исследовать необычную радиогалактику детальнее в оптическом и рентгеновском диапазонах, а также с помощью моделирования.

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Астрономия
# астрономия
# галактики
# космос
# радиоастрономия
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29 секунд назад
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Free Idanthyrsus
29 секунд назад
Очередной вброс для попила бюджета. Пипл хавает космическую дичь.

Ученые нашли необычную радиогалактику с разрушенными лопастямиУченые нашли необычную радиогалактику с разрушенными лопастями

Александр Березин
10 минут назад
Станислав, "FIt is of significant note that all the observation points in these conglomerates contain F, which is an indication that it is globally distributed and represents a bulk element in these rocks. Fluorine concentrations are estimated to be between

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Александр Березин
17 минут назад
Ирина, мхи извлекают воду и из воздуха, но ключевое не это. А то, что на Марсе на самом деле бывает и жидкая вода:

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Vlad Ok
54 минуты назад
Savox, да. Дрим оптимальнее. Запуск с обычной стартовой обычным р-н, посадка по самолетному... некая такая лайт версия шаттла. мини Шаттл :)

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PotatOS gladosovich
54 минуты назад
Ну тогда беда прям. Значит нет перенаселения в Китае и не предвидится. И смог стараются убрать. Будем смотреть, что же всё таки произойдёт на самом

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Станислав Полозов
1 час назад
Александр, спасибо, очень интересная статья! Вопрос: где взять столько гексафторида серы? Предположим, серу на Марсе можно найти, ну а фтор?

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Станислав Полозов
1 час назад
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Object 140
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Илья Филиппов
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Ирина
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Eugene Zaboy
9 часов назад
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Иван Колупаев
10 часов назад
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В Китае построили первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамакВ Китае построили первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамак

Дмитрий
10 часов назад
А, да

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PotatOS gladosovich
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