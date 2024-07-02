Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Солнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человек
В 2018 году панелями солнечных батарей было покрыто более 1300 квадратных километров пахотных земель по всему миру. На этой площади можно было бы ежегодно выращивать продукты, содержащие четыре тысячи миллиардов килокалорий.
Связь солнечных батарей и глобального продовольствия изучала группа ученых под руководством Сяо Ву из Чжэцзянского университета (Китай). В исследовании использовали снимки со спутника, которые показали, что на землях, предназначенных для выращивания сельхозкультур, установлено 27% от всех размещенных панелей.
Выращенные на этом месте продукты могли бы в течение года кормить 4,3 миллиона человек. Результаты научной работы опубликованы в журнале Research Square.
По расчетам исследователей, если тенденция к росту размещенных на пахотных землях солнечных батарей сохранится, к 2050 году потери производства продовольствия могут вырасти почти в 16 раз.
При этом Сяо Ву и его коллеги допустили, что продуктовая угроза, описанная в еще не прошедшем рецензирование исследовании, преувеличена. К примеру, ученые не учитывали, что часть панелей размещена на землях с травой. Выпас овец рядом с солнечными батареями, например, оказался эффективным методом разведения скота — источника калорий. В работе также не учли повышение продуктивности земель сельскохозяйственного назначения и возможное создание панелей более малой площади, чем сегодня.
Не видят угрозы в солнечных панелях и сами фермеры. По словам Мартина Фрайли из британской организации Nature Friendly Farming Network, реальность такова, что 62% зерна, производимого в Великобритании, идет на корм скоту.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Ученым из США удалось сделать бежевыми клетки белого жира, который накапливает калории. Бежевая жировая ткань в организме человека отвечает за обратный процесс — сжигание калорий.
Американские исследователи обнаружили в Южной Америке семена винограда возрастом от 19 до 60 миллионов лет. Это самые древние представители семейства виноградных, найденные в Западном полушарии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Специалисты из Великобритании смоделировали таяние шельфовых ледников в Антарктиде и узнали, как на это влияют включения теплой морской воды. Исследователи также выяснили, что запускает необратимый процесс таяния антарктических ледников и какие из них наиболее уязвимы.
Бетон — один из самых распространенных в строительстве материалов. Инженеры пытаются найти все новые способы повысить его прочность, чтобы постройки сохранялись долгие годы. Исследователи из Америки и Швейцарии предложили вариант упрочнить бетон с помощью углекислого газа.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Хорошо ли вы знаете планету, на которой живете? Может быть, вы – инопланетянин? Тест от Naked Science
Бессмысленно и беспощадно: конспирологи против карантина сегодня и два века назад
Лабораторные люди
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии