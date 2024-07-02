Солнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человек

В 2018 году панелями солнечных батарей было покрыто более 1300 квадратных километров пахотных земель по всему миру. На этой площади можно было бы ежегодно выращивать продукты, содержащие четыре тысячи миллиардов килокалорий.

Связь солнечных батарей и глобального продовольствия изучала группа ученых под руководством Сяо Ву из Чжэцзянского университета (Китай). В исследовании использовали снимки со спутника, которые показали, что на землях, предназначенных для выращивания сельхозкультур, установлено 27% от всех размещенных панелей.

Выращенные на этом месте продукты могли бы в течение года кормить 4,3 миллиона человек. Результаты научной работы опубликованы в журнале Research Square.

По расчетам исследователей, если тенденция к росту размещенных на пахотных землях солнечных батарей сохранится, к 2050 году потери производства продовольствия могут вырасти почти в 16 раз.

При этом Сяо Ву и его коллеги допустили, что продуктовая угроза, описанная в еще не прошедшем рецензирование исследовании, преувеличена. К примеру, ученые не учитывали, что часть панелей размещена на землях с травой. Выпас овец рядом с солнечными батареями, например, оказался эффективным методом разведения скота — источника калорий. В работе также не учли повышение продуктивности земель сельскохозяйственного назначения и возможное создание панелей более малой площади, чем сегодня.

Не видят угрозы в солнечных панелях и сами фермеры. По словам Мартина Фрайли из британской организации Nature Friendly Farming Network, реальность такова, что 62% зерна, производимого в Великобритании, идет на корм скоту.

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