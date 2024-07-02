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3 минуты назад
Александр Корнев
22

Солнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человек

3.3

В 2018 году панелями солнечных батарей было покрыто более 1300 квадратных километров пахотных земель по всему миру. На этой площади можно было бы ежегодно выращивать продукты, содержащие четыре тысячи миллиардов килокалорий.

Технологии
# земледелие
# продуктовая безопасность
# скот
# скотоводство
# солнечные батареи
Солнечные панели / © Yuval Barkai, Youtube

Связь солнечных батарей и глобального продовольствия изучала группа ученых под руководством Сяо Ву из Чжэцзянского университета (Китай). В исследовании использовали снимки со спутника, которые показали, что на землях, предназначенных для выращивания сельхозкультур, установлено 27% от всех размещенных панелей.

Выращенные на этом месте продукты могли бы в течение года кормить 4,3 миллиона человек. Результаты научной работы опубликованы в журнале Research Square.

По расчетам исследователей, если тенденция к росту размещенных на пахотных землях солнечных батарей сохранится, к 2050 году потери производства продовольствия могут вырасти почти в 16 раз.

При этом Сяо Ву и его коллеги допустили, что продуктовая угроза, описанная в еще не прошедшем рецензирование исследовании, преувеличена. К примеру, ученые не учитывали, что часть панелей размещена на землях с травой. Выпас овец рядом с солнечными батареями, например, оказался эффективным методом разведения скота — источника калорий. В работе также не учли повышение продуктивности земель сельскохозяйственного назначения и возможное создание панелей более малой площади, чем сегодня.

Не видят угрозы в солнечных панелях и сами фермеры. По словам Мартина Фрайли из британской организации Nature Friendly Farming Network, реальность такова, что 62% зерна, производимого в Великобритании, идет на корм скоту.

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Технологии
# земледелие
# продуктовая безопасность
# скот
# скотоводство
# солнечные батареи
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17 минут назад
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Eugene Zaboy
1 час назад
Rafis, можно пытаться делать все что угодно, не забывая законы физики. Чем дольше Марс вращается вокруг Солнца, тем больше он собирает космического

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Георгий Свиридов
2 часа назад
Ну чего, в начале запустить ракеты с парниковыми газами, потом попробовать в десятке разных мест посадить мхи, если хотя бы где-то приживутся -

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Viktor 005
2 часа назад
Конечно прловина русских гениев будет писать про тупорылый мультик и то,что они никогда не сделают этот реактор, а россия типо уже сделала и она

Rolls-Royce показала, как будет работать микрореактор с ядерной установкойRolls-Royce показала, как будет работать микрореактор с ядерной установкой

Free Idanthyrsus
3 часа назад
Silentium, это ютубер. У него масса роликов, где черным по белому бфло доказано- Земля диск. Это еще в Ведах индусов записано.

Экипаж МКС подняли по тревоге для экстренной эвакуацииЭкипаж МКС подняли по тревоге для экстренной эвакуации

Пётр Коробейников
3 часа назад
Marina, но в статье же прямо говорится, что мох подвергали воздействию радиации в 22 тысячи раз сильнее марсианского. Чукча не читатель, чукча писатель

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Пётр Коробейников
3 часа назад
Раиса, и что же подтолкнёт эволюцию? Владыки Марса будут заниматься селекцией обитателей планеты? Или на человека снова начнёт действовать

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Виктор Ларионов
4 часа назад
>Создание российской орбитальной станции начнется с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. Это значит, что уже́ в 2024-м данный модуль

Утвержден график создания Российской орбитальной станцииУтвержден график создания Российской орбитальной станции

Silentium Nox
4 часа назад
Free, кто такой Белогор? Впервые слышу данную фамилию. И где/как доказал? Есть ссылки? Почитать бы, хотя бы их любопытства.

Экипаж МКС подняли по тревоге для экстренной эвакуацииЭкипаж МКС подняли по тревоге для экстренной эвакуации

Free Idanthyrsus
4 часа назад
Красавчики!

КНДР успешно испытала новый тип тактической баллистической ракетыКНДР успешно испытала новый тип тактической баллистической ракеты

Serjo Djachkowski
4 часа назад
Александр, хорошие должны быть количества на 1м2 тонна азота чистого а в виде нитратов или сульфата аммония несколько тонн, по идеи до хорошая

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Marina Romanova
5 часов назад
Не получится, мох не выдержит губительной радиации, нет защиты .

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Александр Березин
5 часов назад
Себастьян, это не так. Самая плотная известная атмосфера у планеты земного типа -- на Венере, где она в 93 раза плотнее нашей, несмотря на меньшую

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Александр Березин
5 часов назад
Serjo, для того, чтобы дать этому феномену четкое название, нужно понимать, что это, собственно, такое. Талик ли? Суффозия ли? А может там нет выноса

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Александр Березин
5 часов назад
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Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Александр Березин
5 часов назад
Rafis, марсианские полярные шапки содержат в основном водный лед: https://en.wikipedia.org/wiki/Martian_polar_ice_caps Кроме полярных шапок водный лед на Марсе представлен

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Александр Березин
5 часов назад
Это не совсем так. Еще 20 лет назад появилась вот эта гипотеза: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2003IJAsB...2..217M/abstract Кьюрисити ее подтвердил:

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Rafis Fayzullin
5 часов назад
Александр, там сухой лед из углекислоты.

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Rafis Fayzullin
5 часов назад
Eugene, точно, там вроде микробов нашли, выделяют метан. Сделать из Марса заповедник инопланетной микрофлоры! Начинаем собирать подписи.

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

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