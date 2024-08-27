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  • 2 минуты назад
  • Мария Азарова
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Live: запуск миссии Polaris Dawn с первым частным выходом в открытый космос

Американская компания SpaceX готова запустить частную исследовательскую миссию Polaris Dawn, экипажем которой будет руководить миллиардер Джаред Айзекман. Старт должен состояться 27 августа в Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди во Флориде.
Экипаж Polaris Dawn / © SpaceX

Запуск ракеты Falcon 9 с многоразовым пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon запланировали на 10:38 (по московскому времени). Его выполнят со стартовой площадки 39А Космического центра имени Джона Ф. Кеннеди. Стартовое окно будет открыто на протяжении четырех часов.

В экипаж Polaris Dawn вошли четыре человека, которые не числятся в корпусе астронавтов NASA:

— командир и спонсор миссии, американский бизнесмен, миллиардер и филантроп Джаред Айзекман, в 2021 году летавший в космос во время экспедиции Inspiration4;

— инженеры по космическим операциям SpaceX Анна Менон и Сара Джиллис;

— бывший пилот ВВС США Скотт Потит.

Они пробудут на борту Crew Dragon пять дней.

© трансляция NASASpaceflight

Главная задача миссии заключается в том, что на третий день полета два непрофессиональных астронавта (Айзекман и Джиллис) впервые в истории выйдут в открытый космос, чтобы среди прочего протестировать новые скафандры компании Илона Маска. Затем ту же задачу выполнит другая пара — Потит и Менон. Внекорабельная деятельность на высоте примерно 700 километров над Землей рассчитана на два часа.

«Строительство базы на Луне и города на Марсе потребует миллионов скафандров. Разработка внекорабельных скафандров и выход в них в открытый космос — важные шаги на пути к масштабируемой конструкции скафандров для будущих длительных миссий», — отмечается на сайте миссии.

Экипаж Polaris Dawn
Экипаж Polaris Dawn, слева направо: Анна Менон, Скотт Потит, Джаред Айзекман и Сара Джиллис в космодроме компании SpaceX около деревни Бока-Чика / © Джонатан Ньютон, The Washington Post

Во-вторых, участники Polaris Dawn должны побить рекорд максимальной высоты орбиты при пилотируемом полете: сейчас он составляет 1372 километра и принадлежит экипажу корабля «Джемини-11», летавшего в космос в уже далеком 1966 году. Отметим, что экспедиции «Аполлон» удалялись от Земли на значительно большее расстояние, на это было во время полетов к Луне, а не на околоземной орбите.

Кроме того, согласно плану, экипаж новой миссии проведет 38 медицинских экспериментов, нацеленных на изучение влияния космических полетов и радиации на организм человека, а также впервые испытает в космосе терминал лазерной связи со спутниками Starlink.

Экипаж Polaris Dawn / © SpaceX

Polaris Dawn — первый из трех пилотируемых полетов в космос, которые Айзекман собирается провести в сотрудничестве с SpaceX.

Во время второй миссии программы Polaris миллиардер надеялся посетить легендарную космическую обсерваторию «Хаббл», чтобы лично поднять высоту ее орбиты и отремонтировать некоторые устаревшие детали. Правда, NASA так и не дало согласие. Третий полет собираются совершить на корабле Starship, который пока проходит испытания.

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Live
Космонавтика
# Polaris Dawn
# SpaceX
# Джаред Айзекман
# космические запуски
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