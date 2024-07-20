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Экипаж миссии Polaris Dawn завершил приемочные испытания скафандров SpaceX для выхода в открытый космос

Компания Илона Маска сообщила, что экипаж миссии Polaris Dawn — миллиардер и летчик Джаред Айзекман, подполковник ВВС США Скотт «Кидд» Потит, инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон — завершили приемочные испытания скафандров, разработанных SpaceX для выхода в открытый космос.

Члены экипажа миссии Polaris Dawn в скафандрах SpaceX / © Polaris Dawn

По словам руководителя экспедиции Джареда Айзекмана, внекорабельная деятельность в рамках миссии Polaris Dawn в целом рассчитана на два с половиной часа. Всем членам экипажа предоставят возможность покинуть разгерметезированную капсулу корабля Dragon на 20 минут.

Каждый раз выходить за борт корабля будет только один человек. Основная цель выхода в открытый космос — протестировать новые скафандры.

Член экипажа миссии Polaris Dawn в скафандре SpaceX / © Polaris Dawn

Ранее сообщалось, что Polaris Dawn отправится в космос в конце июля, однако авария ракеты Falcon 9 может изменить планы.

Члены экипажа миссии Polaris Dawn в скафандрах SpaceX / © Polaris Dawn

Члены экипажа миссии Polaris Dawn в скафандрах SpaceX / © Polaris Dawn