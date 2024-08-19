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Стали известны подробности о предстоящей космической миссии Polaris Dawn

Американская компания SpaceX готовится к запуску своей следующей частной миссии, в рамках которой астронавты впервые попытаются выйти в открытый космос. Командир миссии Polaris Dawn, миллиардер Джаред Айзекман, рассказал телеканалу CNBC о предстоящем полете.

Командир корабля Polaris Dawn Джаред Айзекман во время испытаний скафандра SpaceX / © John Kraus / Polaris Program

Запуск ракеты компании SpaceX с космическим кораблем Dragon запланирован на раннее утро 26 августа из Флориды. Айзекман будет командовать миссией, как он это делал, когда руководил историческим полетом Inspiration4 в 2021 году.

Миллиардер снова возглавит экипаж из четырех человек, в который войдут подполковник ВВС США Скотт «Кидд» Потит, инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон.

Пятидневное путешествие будет представлять собой свободный полет, центральным событием которого станет выход в открытый космос. Он состоится на третий день миссии.

Внекорабельная деятельность в целом рассчитана на два часа. После разгерметизации капсулы двое членов экипажа — Айзекман и Джиллис — отправятся за пределы корабля Dragon, пока Потит и Менон будут оставаться внутри. Затем пары поменяются.

Выход в открытый космос собираются транслировать онлайн. Командир миссии подчеркнул, что внутри и снаружи капсулы Dragon установят «множество камер».

Цель Polaris Dawn — расширить границы коммерческих полетов в космос, протестировать новые скафандры SpaceX, а также собрать данные о терморегулировании и других аспектах его системы жизнеобеспечения.