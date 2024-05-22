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NASA боится, что космический турист может сломать телескоп «Хаббл», пытаясь его починить
Прошло пятнадцать лет с тех пор, как астронавты в последний раз проводили сервисное обслуживание космического телескопа «Хаббл». Поэтому из-за временами возникающих технических проблем деятельность космического научного инструмента прерывается на недели, а иногда и на месяцы.
Сейчас космический турист и миллиардер Джаред Айзекман, который уже летал в космос в составе экипажа миссии Inspiration4 на борту корабля Crew Dragon компании SpaceX, желает профинансировать экспедицию по техническому обслуживанию стареющего телескопа. При этом Айзекман хочет лично отправиться чинить «Хаббл».
Как сообщает издание NPR, руководство NASA, видимо, пока не готово принять столь заманчивое предложение, которое представляется очень выгодным с финансовой точки зрения, но крайне сложным для реализации.
Руководитель Международной космической программы агентства Дана Вигель считает, что «Хаббл» — сложный научный инструмент, поэтому его будет не легко отремонтировать. Тем более, что существуют высокий риск того, что телескоп можно будет случайно повредить в время технического обслуживания.
Другая проблема заключается в том, что NASA заботится о безопасности астронавтов, которые должны будут выйти в открытый космос в скафандрах, разработанных компанией SpaceX. Ведь эти новые костюмы, которые были недавно представлены фирмой Илона Маска, еще должны пройти ряд испытаний.
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