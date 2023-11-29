Привязанность домашнего питомца к хозяину связали с невротизмом владельца

Финские ученые узнали, что характер кошек и собак и в первую очередь их привязанность к хозяину формируются под влиянием невротичных проявлений человека.

Любой психолог знаком с так называемой теорией привязанности. Согласно ей, существует несколько типов динамики как долгосрочных, так и краткосрочных межличностных отношений (не только с людьми, но и с окружающим миром вообще). Обычно выделяют четыре типа привязанности: надежный, тревожный, избегающий и дезорганизующий. Психологически здоровым считается только первый вид, остальные — невротичными.

Люди с надежным типом привязанности не видят угрозы в отношениях без адекватных на то причин, но и не «застревают» в проблемных связях. Они чувствуют себя любимыми, если их действительно любят, и вполне справедливо полагают, что достойны любви. Тревожно-избегающий тип привязанности характеризуется стремлением к близким отношениям, однако при этом такие люди все равно стремятся удерживать партнера на расстоянии.

Обладатели тревожного типа привязанности в принципе очень настороженно относятся к людям, во всем ждут и ищут подвох и чувствительны к любого рода изменениям. Самый патологический и разрушительный тип привязанности — дезорганизующий. Эти люди ведут себя крайне противоречиво, их эмоции хаотично переключаются с любви на ненависть и обратно (это распространяется не только на взаимосвязь с любовным партнером, но и на отношение с друзьями, работой и даже самим собой). Зачастую такой тип привязанности встречается у людей, выросших в семьях алкоголиков или наркоманов.

Иногда эти типы классифицируют иначе. Например: надежный, тревожный, отвергающий и избегающий. Ученые из Хельсинкского университета (Финляндия) решили изучить взаимодействия домашних питомцев (кошек и собак) со своими хозяевами, обладающими двумя типами невротичных привязанностей — тревожным и избегающим. Первый характеризовался повышенной потребностью в близости со своим животным, сильной тревогой по поводу его потери. Второй — стремлением к независимости и страхом потери личной автономии.

Ученые протестировали 2724 участника (92 процента из них оказались женщинами) исследования, имевших домашних питомцев, на тип привязанности. Также оценивали их общее психологическое благополучие и уровень стресса, удовлетворенности жизнью. Дальше ученые взялись за животных: проанализировали поведение 2545 собак и 788 кошек. Так исследователи выявили признаки нежелательного поведения, которое можно сравнить с невротичными проявлениями у людей. Выводы своей работы ученые представили в журнале iScience.

Выяснилось, что отношение питомца к близости с хозяином было связано с его типом привязанности: если владелец хотел общаться с животным — то же самое поведение демонстрировал питомец, и наоборот. Необщительные, агрессивные и пугливые собаки и кошки, как правило, жили у людей с избегающим стилем привязанности, активные и общительные — у владельцев с тревожным типом.

Исследователи считают, что воспитание собак и кошек накладывает отпечаток на их будущий характер. Так, избегающие люди, вероятно, уделяют недостаточно внимания питомцу или не защищают собаку в угрожающих ей ситуациях, что может спровоцировать склонность к пугливости и агрессивное поведение.

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