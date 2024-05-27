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47 минут назад
Алиса Гаджиева
43

Археологи нашли массовое захоронение жеребцов близ места победы галлов над Цезарем

4.9

Во время Галльской войны появился ритуал, о котором не рассказали в своих трудах римские историки. Но французские археологи не в первый раз находят следы необычных жертвоприношений — и все они рядом с местами крупных сражений.

История
# античность
# археология
# Галлия
# галлы
# Галльская война
# Древний Рим
# жертвоприношения
# Цезарь
жертвоприношение
Возможно, галлы проводили особые ритуалы и жертвоприношения после побед над римлянами / © Hamid Azmoun, Inrap

Сотрудники французского Национального института охранных археологических исследований (Inrap) ведут раскопки в местечке Вильдье-сюр-Эндр (регион Центр — Долина Луары) перед строительством объездной дороги. Уже раскопано 1,3 гектара.

Археологи обнаружили там поселение V-VI веков нашей эры. Они раскопали несколько зданий, рвов, остатки укреплений и раннесредневековую дорогу, которая — неожиданно — не совпадала с римской дорогой в том же месте.

Общий вид раскопок у Вильдье-сюр-Эндр / © Hamid Azmoun, Inrap

Кроме артефактов Темных веков, исследователи нашли несколько других весьма любопытных объектов. Это девять ям, в которых захоронены кости животных, в основном коней. Радиоуглеродное датирование показало, что они относятся к Античности, а точнее — к концу галльского периода (100 год до нашей эры — 100 год нашей эры).

Сейчас полностью раскопали только две ямы. В первой находились десять полных лошадиных скелетов. Все животные лежали на правых боках головами на юг. Их аккуратно поместили в яму в два ряда на двух уровнях. Расположение тел и соединения костей показали, что они были похоронены одновременно, очень скоро после смерти.

Все похороненные особи были взрослыми самцами старше четырех лет. Это небольшие кони, высотой 1,2 метра в холке, типичные для галльского скота (ближе к современным пони). Во второй, меньшей по размеру яме находились скелеты всего двух коней.

Между этими двумя группами в другой яме были похоронены две взрослые собаки среднего размера, по крайней мере одна из них — мужского пола. Животные лежали на левом боку, головой на запад. Раскопки других ям еще идут, но на поверхности уже появляются фрагменты черепов и кости: пока археологи идентифицировали 28 коней.

Все скелеты — полные, без следов повреждений / © Hamid Azmoun, Inrap

По мнению исследователей, эпидемию или эпизоотию, поразившую табун, можно исключить, поскольку молодые особи и кобылы отсутствуют. Отсутствие кобыл, скорее всего, указывает и на то, что это не могли быть животные, павшие в бою. Самое вероятное предположение — жертвоприношения.

Проблема в том, что о таких жертвоприношениях у галлов нам неизвестно. Основной источник по концу галльского периода — «Записки о Галльской войне» Цезаря. Все более поздние труды, включая Диона Кассия, опираются именно на его версию событий.

Несмотря на довольно подробное общее изложение, иногда автор «Записок» начинает «напускать туман» над тем или иным событием. Это относится, например, к описанию Битвы при Герговии. В 52 году до нашей эры войска Цезаря осадили Герговию, обороной которой командовал Верцингеторикс — вождь арвернов, претендовавший на роль предводителя всех галлов.

Битву при Герговии Цезарь проиграл с большими потерями. Почему это произошло, он сам изложил весьма туманно. Якобы легионеры не услышали приказа об отступлении. После победы галлов Верцингеторикс добился желаемого — его признали верховным вождем.

Он считал, что в открытом бою галлы проиграют легионам Цезаря, поэтому рекомендовал держать оборону в городах и устраивать вылазки, перерезающие коммуникации римской армии. Эта тактика ничего не принесла галлам. В том же 52 году до нашей эры Цезарь разбил их в Битве при Алезии, где галлы капитулировали.

На поле, расположенном всего в нескольких сотнях метрах от стен древней Герговии, в 2002 году французские археологи уже раскопали захоронения времен Галльской войны. В одной могиле находились всадники и их лошади, а в остальных — только животные. Тогда решили, что это павшие в бою люди и кони, но свежая находка в Вильдье-сюр-Эндр заставила археологов пересмотреть свою гипотезу.

Захоронение всадников и лошадей, раскопанное в 2002 году близ древних стен Герговии / © Ulysse Cabezuelo, Inrap

Никаких сведений о сражении рядом с Вильдье-сюр-Эндр в «Записках о Галльской войне» нет. Зато на близком к могилам жеребцов поле постоянно находят свинцовые пули от римских пращей, часто с выдавленными на них номерами легионов. Возможно, бой на этом поле, как и Битва при Герговии, не принес победу римлянам, а их полководец в своих мемуарах не стал описывать очередное поражение.

Археологи отметили, что церемония жертвоприношения жеребцов была сложной и весьма дорогой. Количество животных, принесенных в жертву, представляет собой массовое изъятие самцов-производителей из табуна. Такие большие затраты показывают особую важность события, после которого галлы совершили этот ритуал.

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История
# античность
# археология
# Галлия
# галлы
# Галльская война
# Древний Рим
# жертвоприношения
# Цезарь
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