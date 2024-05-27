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Склонность женщин к случайному сексу оказалась не связана с уровнем самооценки
Американские ученые показали: стереотип о том, что женщины, склонные заниматься случайным сексом, имеют более низкую самооценку по сравнению с другими дамами, не выдерживает критики.
В 2021 году ученые провели исследование, по итогу которого выяснилось: существует стереотип о том, что женщин, которые занимаются случайным сексом, определяют как имеющих более низкую самооценку по сравнению с теми дамами, которые так не поступают. Тогда в работе ученых поучаствовали в общей сложности примерно 1500 человек. Испытуемые должны были охарактеризовать вымышленного персонажа по короткому описанию его образа жизни, в том числе определить уровень его самооценки по шкале от одного до восьми.
Уровень самооценки мужчин добровольцы не связывали со случайным сексом, в то время как женщин, склонных к такому поведению, оценивали как неуверенных в себе. Интересно, что подобного стереотипа придерживались оба пола, консерваторы, либералы и представители разных религиозных конфессий. Удивительно и то, что никакой связи между самооценкой и сексуальным поведением анализ не выявил.
Новое исследование ученых из Университета штата Иллинойс и Колледжа Рассела Сейджа (США) позволило опровергнуть этот стереотип. Выводы исследователей представлены в журнале Personality and Individual Differences. Ученые использовали для своей работы старые данные, собранные в течение 29 лет — с 1990 по 2019 год. В опросах участвовали 8112 студентов Среднезападного университета (США), средний возраст которых составил 20 лет.
Опросы включали показатели общей самооценки, то, как участники определяли свои отношения, собственную внешность и сексуальные связи. В итоге исследователи изучили три составляющих: поведение (фактическое участие в случайном сексе), установки (убеждения о таком виде сексуальных связей) и желания (фантазии о половом контакте с альтернативными партнерами).
Ученые не обнаружили существенной корреляции между сексуальным поведением и общей самооценкой ни у мужчин, ни у женщин. Женщины, занимающиеся случайным сексом, могли иметь тот же уровень самооценки, что и дамы, которые не практиковали подобное. Поэтому исследователи сделали вывод, что занятие случайным сексом не оказывает существенного влияния на чувство собственной значимости. Причем это было характерно для разных временных периодов — даже два-три десятилетия назад.
Впрочем, совсем небольшие корреляции в отношении различий по полу установить все же удалось. Ученые выяснили, что случайный секс у мужчин все-таки отчасти был связан с более высокой самооценкой, чем у женщин. Такие молодые люди более позитивно относились к своей внешности, чем дамы, практикующие подобное поведение.
Авторы исследования предположили, что на самооценку влияет не столько собственная самооценка человека, сколько давление общества, которое оценивает женщин, занимающихся случайным сексом, как менее уверенных, в отличие от мужчин. Кроме того, по мнению ученых, может оказаться, что влияние случайного секса на самооценку зависит от мотивов, по которым человек это делает.
Интересны и другие выводы научной работы: частые фантазии о сексе с любовниками и любовницами привели к тому, что люди оценивали себя хуже в качестве постоянных партнеров по сравнению с теми, у кого таких фантазий не было. Это оказалось характерно для обоих полов.
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