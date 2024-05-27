В Пермском Политехе рассказали, как сохранить здоровье зубов

Стоматология основана на профилактических мерах. Владислав Никитин, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ рассказал, следует ли обращаться к стоматологу, если не мучает острая боль, чем опасен неправильный прикус, на что указывает неприятный запах изо рта, как может навредить фтор в составе зубной пасты и насколько эффективны электрические зубные щетки.

«Рекомендуется бывать у стоматолога не реже двух раз в год — такая частота посещения врача значительно уменьшает риск возникновения глубокого кариеса. Раньше, чем через 5-6 месяцев после прошлого приема, к врачу стоит обратиться, если изменилась чувствительность зубов. Реакция на холодное указывает на повреждение эмали или воспаление десен. Причин этому может быть несколько: развитие кариеса, механическое повреждение зубов или десны, в том числе слишком жесткой зубной щеткой, отбеливание. О кариозном процессе в зубе говорит также чувствительность к горячему и сладкому. Но порой она возникает по другим причинам: из-за нехватки витаминов в организме, вирусных инфекций, воздействия кислот, например, от частого употребления цитрусовых», — рассказывает Владислав Никитин.

Трещины на эмали зубов могут появиться из-за недостатка кальция или чрезмерной напряженности мышц (человек сжимает челюсть слишком сильно, что травмирует зубы). Боль от пережевывания твердой пищи указывает на проблему внутри зуба: дело может быть в состоянии дентина — основной твердой ткани зуба, пломбы или коронки, нерва или тканей, окружающих зуб, — пародонта. Покраснение и кровоточивость десен — еще один повод обратиться к стоматологу. Это говорит о воспалении.

Неправильный прикус формируется из-за генетической предрасположенности, деформации челюстей, неправильного развития зубов. Он возникает и у взрослого человека, например, в случае утери зуба или сразу нескольких, тогда остальные зубы начинают смещаться. Диагностирует неправильный прикус стоматолог-ортодонт. Но проблему получится выявить и самому, неправильным считается такое положение челюсти, когда между зубными рядами есть открытое пространство, верхние передние зубы острием упираются в нижние, верхняя челюсть слишком выпирает вперед, почти полностью перекрывая нижние зубы, или наоборот, когда нижняя челюсть выставлена перед верхней. К ортодонту следует обратиться, если зубы сильно сточились, лицо ассиметрично, а подбородок слишком выпирает вперед или, наоборот, смещен назад.

Чем опасен неправильный прикус?

При неправильном прикусе височно-нижнечелюстной сустав может подвергаться избыточному давлению или неправильной нагрузке. Последствий этому несколько. Во-первых, челюсть начинает щелкать — это говорит о том, что сустав изнашивается. В некоторых случаях человек теряет способность открывать рот достаточно широко. Во-вторых, вызванные перегрузкой мышц боли в области сустава часто распространяются на шею и центры в нервной системе. Соответственно, неправильный прикус ведет и к головным болям.

Можно ли не лечить кариес, если не болит?

По словам ученого ПНИПУ, на начальных стадиях кариес практически не доставляет дискомфорта. Одним из ранних симптомов является повышенная чувствительность. Даже если кариес не дает о себе знать, но вы обнаружили белое или темное пятно на эмали — нужно обратиться к стоматологу как можно быстрее. Кариес ведет к умерщвлению (депульпированию) зуба, а в особо запущенных стадиях — к его полной потере. Это отразится не только на эстетике вашей улыбки: из-за появившейся «дырки» зубы начнут двигаться, что приведет к новым проблемам.

Чем опасна повышенная кислотность во рту?

«В ротовой полости при норме устанавливается нейтральная или слабощелочная среда. Повышение кислотности вызывает, например, чрезмерное употребление сладкого, причем в любой форме. В более кислой среде начинают вымываться минералы из эмали, что приводит к развитию кариеса», — объясняет Владислав Никитин.

Запах изо рта — причина в налете на зубах?

Источником неприятного запаха изо рта служит запущенный кариес, но чаще всего — налет, именно на языке, поскольку на нем собирается гораздо больше бактерий, чем на зубах и деснах. При норме небольшое количество налета скапливается после сна и хорошо счищается. Плотный, трудноубираемый налет появляется из-за курения или приема антибиотиков, но и сигнализирует о патологии иммунной системы, печени, заболеваниях ЖКТ, таких как гастрит и язва желудка, сахарном диабете, болезнях органов дыхания.

Какие продукты помогают очищать зубы от налета?

Налет на зубах есть всегда, даже после чистки эта пленка быстро восстанавливается. Небольшое количество налета вреда не принесет, наоборот, послужит дополнительной защитой для зубов. Важно следить, чтобы он не превращался в зубной камень. Убрать некоторое количество налета, если под рукой нет щетки и пасты, можно с помощью твердой пищи, например, моркови и яблок. Они также окажут нагрузку на зубы, что полезно в умеренных дозах.

Как выбрать зубную пасту?

Зубная паста или порошок — принципиальной разницы между ними нет. Форм-фактор пасты просто более удобен. Они делятся на гигиенические и лечебно-профилактические. Первые предназначены только для механического удаления налета с зубов и содержат абразивные (твердые частички, очищающие эмаль), пенообразующие, связующие и увлажняющие вещества. Лечебно-профилактические дополняются различными активными компонентами и служат не только для чистки зубов, но и предотвращения развития заболеваний, например, кариеса и пародонтита. Они обладают также противовоспалительным и антисептическим действием.

Одним из самых распространенных активных веществ является фтор. Он встречается в виде различных соединений: фторида натрия, аминофторида, монофторфосфата натрия. Фтор восстанавливает структуру эмали, укрепляет ее и препятствует развитию кариеса.

«Пасты с фтором без назначения стоматолога использовать не рекомендуется. Его бесконтрольное применение может постепенно привести к нарушению обменных процессов в организме, что послужит причиной разрушения костей и зубов. Они станут более хрупкими к механическим нагрузкам», — добавляет Владислав Никитин.

Помимо этого, лечебно-профилактическая зубная паста может содержать кальций (глицерфосфат кальция, аморфный фосфат кальция и лактат кальция), который укрепляет эмаль и защищает от кариеса, пирофосфаты, предупреждающие появление зубного камня и замедляющие рост болезнетворных бактерий. Натуральные экстракты, например, шалфея, коры дуба и ромашки, оказывают противовоспалительное и антисептическое действие и помогают при кровоточивости десен.

Кстати, цвет тюбика или полоски на нем ничего не значат. Это маркетинговый ход, который позволяет говорить фирмам о целой линейке зубных паст. Зачастую зеленым цветом отмечается паста для бережного ухода, в составе которой изготовитель указывает наличие экстрактов трав.

«Гигиеническую зубную пасту каждый может выбрать под собственные нужды. Со стоматологом нужно посоветоваться насчет лечебной зубной пасты, если есть какие-либо проявления того или иного заболевания полости рта. Вообще, не так велика роль типа пасты, сколько зубной щетки — особенно ее жесткости. Именно ее важнее выбрать вместе со стоматологом, нужно также понять вычищает ли та или иная щетка кусочки пищи между зубов», — добавляет эксперт Пермского Политеха.

Можно ли чисть зубы без пасты?

В редких случаях разрешается, если зубной пасты нет под рукой. Прежде всего, паста нужна для того, чтобы через пленку на зубах передать эмали укрепляющие вещества. К тому же пенообразующие вещества помогают собрать загрязнения и бактерии вместе и проще удалить их вместе с водой.

Может ли зубная щетка повредить эмаль?

«Всю эмаль стереть не получится, но возможно истончить ее. Если слишком сильно давить щеткой на зубы, жесткие щетинки больше будут повреждать не эмаль, а десну. Поэтому (если нет специальных показаний от врача) лучше выбирать зубную щетку средней жесткости и большим количеством синтетических щетинок (1500 и более), но оптимальных размеров. Головка щетки должна закрывать 2-3 зуба», — объясняет Владислав Никитин.

Стоит ли отдавать предпочтение электрическим зубным щеткам?

Щетка прочищает хорошо, когда щетинки при движении идут вдоль промежутков между зубами. Большая часть электрических зубных щеток совершает круговые движения, и этого недостаточно, чтобы вычистить налет или частички пищи из промежутков между зубами. До сих пор не очистит ротовую полость лучше, чем комбинация зубной щетки, пасты и нити.

Если зубы полностью отсутствуют, то не будет и кариеса. При этом любые стоматологические конструкции во рту (съемные и нет) необходимо очищать, чтобы сохранить внешний вид и предотвратить появление неприятного запаха. При наличии зубов имплантат или протез также нуждается в очистке: бактерии могут перейти с него на еще здоровые зубы. Кроме того, если десна кровоточит, болезнетворные микроорганизмы могут проникнуть в костную ткань челюсти и кровь, вызывать воспалительные процессы.

Можно ли неправильной чисткой «загнать» налет под десну?

«Обычно этого не происходит, но при чрезмерном давлении на щетку во время чистки зубов десны могут травмироваться, что приводит к их воспалению. Они начнут кровоточить, а бактерии — проникать внутрь. Если такое произошло, важно бережно чистить зубы, полоскать рот составами, уменьшающими воспаление десен, и чаще посещать стоматолога для профессиональной чистки», — рассказывает ученый ПНИПУ.

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ПНИПУ 653 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.