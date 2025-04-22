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10 минут назад
Александр Березин
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Древесные кольца связали с «Великим заговором варваров» против Римской Британии

5.6

В 367 году нашей эры заговор очень разнородных групп варваров привел к падению римской власти в Британии на год. Причины его успеха долгое время были не вполне ясны. Кажется, теперь ситуация стала понятнее.

История
# Древний Рим
# история
# Римская Британия
Римские легионеры на Адриановом валу, нейросеть / © roman-britain.co.uk/

В 350-353 годах франк родом из Галлии, Флавий Магн Магненций, попытался захватить власть в Римской империи. Он опирался на римские силы, расквартированные в Галлии и, возможно, в Британии (этот момент ясен не до конца). В Битве при Мурсе его разгромил император Констанций II. Но общие потери римских солдат с обеих сторон составили 50 тысяч убитыми, что обескровило многие легионы в западной части империи. По мнению историков, в 367-м эта слабость стала одной из причин, позволивших группе племен из Ирландии (аттакотты, скотты), пиктов (современная Шотландия) и саксов (Германия) одновременно вторгнуться в Британию и примерно год грабить ее, подрывая местную экономику.

Варвары опустошили провинцию до такой степени, что некоторые историки считали именно этот момент ключевым для падения римской власти на острове в 410-м. Около 367 года возникло немало кладов с монетами (обычный признак острого кризиса), позднее найденных археологами, а также началось постепенное падение численности населения вилл и городов региона.

Группа европейских ученых попробовала сличить события этого периода с состоянием древесных колец дубов с юга Британии и севера Франции. На этой основе они восстановили ситуацию по осадкам в регионе за 350-500 годы. Статья с результатами вышла в журнале Climatic Change.

Исследователи констатировали необычную последовательность из трех крайне сухих теплых сезонов подряд между 364 и 366 годами. Первые два года были особенно суровыми: они попали в два процента самых сухих лет за весь период наблюдений. Если за 350-500 годы в среднем осадки в апреле-июне там составляли 51 миллиметр, то в 364 году — только 29 (58 процентов нормы), в следующем — 28 миллиметров в год (54 процента), а в 366-м — 37 миллиметров (72 процента) в год. На континенте в эти же годы ситуация была значительно мягче.

Ученые обратили внимание на редкость подобных событий и в нашу эпоху. Скажем, в 1836-2024-х засух такой силы, как в 364-365 годах, было лишь семь (одна в 27 лет), ни разу ни одна из них не шла сразу за другой. В 350-500-х таких событий случилось лишь два, одно в 75 лет — и оба подряд. Особую сложность ситуации придавала специфика земледелия в Римской Британии. Там не сажали озимые, поскольку пахать влажную почву до механизации сельского хозяйства сложно, а регион этот отличается осенью и зимой с обильными осадками. Чтобы избежать сложностей и проблем с сорняками, там сеяли весной — в основном полбу и ячмень.

Это дало результаты: Британия, нетто — импортер хлеба в первые столетия римского владычества, к IV веку стала нетто-экспортером. Но у достижения была и оборотная сторона: без озимых неурожай культур, посеянных весной, означал полный срыв нормального сельхозсезона. Авторы работы также напомнили, что до 360-х остров ежегодно вывозил до 600 судов с продовольствием в прирейнские провинции империи. В такой ситуации его собственные запасы могли быть невелики.

Для аграрных обществ без многолетних запасов продовольствия сухие годы часто становились причиной голода. Римская империя в норме имела существенные запасы продовольствия, а развитая морская торговля делала переброску продовольствия из региона в регион несложной. Исследователи отметили, что неясно, почему этот механизм не сработал в 360-х. Добавим, что к IV веку торговля в империи стала проблематичной из-за уменьшения денежной массы в государстве.

Серьезный дефицит продовольствия в Британии должен был привлечь внимание варваров. Несмотря на голод, она оставалась для них желанным трофеем и одновременно страдала от засухи, подрывавшей способность содержать войска. Накануне «Заговора варваров» 367 года, согласно историку Аммиану Марцеллину, римские легионы в Британии столкнулись с длительными задержками зарплаты. Из-за этого многие их солдаты дезертировали, а после вторжения варваров сами стали мародерами, грабя города и виллы.

Присланный из Рима Феодосий Старший в 368-369 годах нанес вторгшимся варварам и мародерам серию поражений и быстро восстановил порядок. Он смог вернуть гарнизон на Адрианов вал, используя для этого дезертиров, бежавших из легионов во время голода (для чего объявил им амнистию). Но с учетом упоминания Марцеллином угона части римских граждан Британии в рабство, устойчивость этого региона империи могла быть подорвана вторжением на долгое время.

Ранее Naked Science писал, что три холодных и потому сухих года подряд в VI веке нашей эры — через 170 лет после «Заговора варваров» — привели к серии очень тяжелых последствий. В том числе к крупнейшему сражению в Британии Темных веков. В этой битве в 537 году, как считается, погиб Артур, военный вождь бриттов (тогда же погиб Мордред), что ускорило завоевание острова англами, саксами и ютами.

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История
# Древний Рим
# история
# Римская Британия
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