Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Древесные кольца связали с «Великим заговором варваров» против Римской Британии
В 367 году нашей эры заговор очень разнородных групп варваров привел к падению римской власти в Британии на год. Причины его успеха долгое время были не вполне ясны. Кажется, теперь ситуация стала понятнее.
В 350-353 годах франк родом из Галлии, Флавий Магн Магненций, попытался захватить власть в Римской империи. Он опирался на римские силы, расквартированные в Галлии и, возможно, в Британии (этот момент ясен не до конца). В Битве при Мурсе его разгромил император Констанций II. Но общие потери римских солдат с обеих сторон составили 50 тысяч убитыми, что обескровило многие легионы в западной части империи. По мнению историков, в 367-м эта слабость стала одной из причин, позволивших группе племен из Ирландии (аттакотты, скотты), пиктов (современная Шотландия) и саксов (Германия) одновременно вторгнуться в Британию и примерно год грабить ее, подрывая местную экономику.
Варвары опустошили провинцию до такой степени, что некоторые историки считали именно этот момент ключевым для падения римской власти на острове в 410-м. Около 367 года возникло немало кладов с монетами (обычный признак острого кризиса), позднее найденных археологами, а также началось постепенное падение численности населения вилл и городов региона.
Группа европейских ученых попробовала сличить события этого периода с состоянием древесных колец дубов с юга Британии и севера Франции. На этой основе они восстановили ситуацию по осадкам в регионе за 350-500 годы. Статья с результатами вышла в журнале Climatic Change.
Исследователи констатировали необычную последовательность из трех крайне сухих теплых сезонов подряд между 364 и 366 годами. Первые два года были особенно суровыми: они попали в два процента самых сухих лет за весь период наблюдений. Если за 350-500 годы в среднем осадки в апреле-июне там составляли 51 миллиметр, то в 364 году — только 29 (58 процентов нормы), в следующем — 28 миллиметров в год (54 процента), а в 366-м — 37 миллиметров (72 процента) в год. На континенте в эти же годы ситуация была значительно мягче.
Ученые обратили внимание на редкость подобных событий и в нашу эпоху. Скажем, в 1836-2024-х засух такой силы, как в 364-365 годах, было лишь семь (одна в 27 лет), ни разу ни одна из них не шла сразу за другой. В 350-500-х таких событий случилось лишь два, одно в 75 лет — и оба подряд. Особую сложность ситуации придавала специфика земледелия в Римской Британии. Там не сажали озимые, поскольку пахать влажную почву до механизации сельского хозяйства сложно, а регион этот отличается осенью и зимой с обильными осадками. Чтобы избежать сложностей и проблем с сорняками, там сеяли весной — в основном полбу и ячмень.
Это дало результаты: Британия, нетто — импортер хлеба в первые столетия римского владычества, к IV веку стала нетто-экспортером. Но у достижения была и оборотная сторона: без озимых неурожай культур, посеянных весной, означал полный срыв нормального сельхозсезона. Авторы работы также напомнили, что до 360-х остров ежегодно вывозил до 600 судов с продовольствием в прирейнские провинции империи. В такой ситуации его собственные запасы могли быть невелики.
Для аграрных обществ без многолетних запасов продовольствия сухие годы часто становились причиной голода. Римская империя в норме имела существенные запасы продовольствия, а развитая морская торговля делала переброску продовольствия из региона в регион несложной. Исследователи отметили, что неясно, почему этот механизм не сработал в 360-х. Добавим, что к IV веку торговля в империи стала проблематичной из-за уменьшения денежной массы в государстве.
Серьезный дефицит продовольствия в Британии должен был привлечь внимание варваров. Несмотря на голод, она оставалась для них желанным трофеем и одновременно страдала от засухи, подрывавшей способность содержать войска. Накануне «Заговора варваров» 367 года, согласно историку Аммиану Марцеллину, римские легионы в Британии столкнулись с длительными задержками зарплаты. Из-за этого многие их солдаты дезертировали, а после вторжения варваров сами стали мародерами, грабя города и виллы.
Присланный из Рима Феодосий Старший в 368-369 годах нанес вторгшимся варварам и мародерам серию поражений и быстро восстановил порядок. Он смог вернуть гарнизон на Адрианов вал, используя для этого дезертиров, бежавших из легионов во время голода (для чего объявил им амнистию). Но с учетом упоминания Марцеллином угона части римских граждан Британии в рабство, устойчивость этого региона империи могла быть подорвана вторжением на долгое время.
Ранее Naked Science писал, что три холодных и потому сухих года подряд в VI веке нашей эры — через 170 лет после «Заговора варваров» — привели к серии очень тяжелых последствий. В том числе к крупнейшему сражению в Британии Темных веков. В этой битве в 537 году, как считается, погиб Артур, военный вождь бриттов (тогда же погиб Мордред), что ускорило завоевание острова англами, саксами и ютами.
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
Мы все чаще слышим: люди становятся глупее, ведь новое поколение альфа показывает если не худший уровень IQ по сравнению с предыдущими, то темпы роста интеллекта замедлились. Дальше будет еще хуже, говорят пессимисты. Все настолько ужасно, что «умственное разложение», описывающее состояние, когда мозг словно забивается мусором из социальных медиа, а не думает, стало словом 2024 года по версии издателя «Оксфордского словаря английского языка». Дин Бернетт, профессор нейробиологии и автор нескольких книг, уверен: эти прогнозы ошибочны. Разберемся, прав ли он?
Депрессия негативно влияет на все стороны жизни человека, но многие, столкнувшись с ней, избегают обращаться за профессиональной помощью. Психологи из Норвегии выяснили, что у мужчин подобное нежелание может быть связано с неверным убеждением о том, насколько другие готовы искать помощь специалистов при депрессии.
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
В 2006 году исследователи из Великобритании объявили, что легендарный антикитерский механизм, древнегреческий «компьютер», мог быть всего лишь игрушкой для демонстрации астрономических явлений. Авторы нового исследования подтвердили это, построив математическую модель на основе данных своих коллег, которая показала, что шестерни устройства заклинивало при запуске. Но несмотря на полученные результаты, ученые пытаются спасти репутацию древнего чуда техники, обвинив предыдущую команду в ряде ошибок.
Бонобо в два раза чаще отказывались участвовать в эксперименте, если получали менее ценную награду, чем сородич. Такая реакция не была связана с разочарованием в человеке — приматы показали врожденное неприятие несправедливости.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Контроль над демонами: почему Маск и Возняк требуют остановить развитие ChatGPT
Портрет воина
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии