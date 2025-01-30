Исследование греческого болота переписало историю Эллады

Немецкие и греческие исследователи обнаружили, что уже в 3200 году до нашей эры осадочные отложения в греческих болотах содержали тяжелые металлы. Речь идет о самых старых следах такого рода, когда-либо зафиксированных учеными. Результаты нового исследования заставляют существенно пересмотреть историю региона.

Традиционно история балканского региона и Древней Греции отсчитывают началом бронзового века от 3100 года до нашей эры. Все, что до этой даты, относят к медному или меднокаменному веку — когда каменные орудия использовали наравне с кованными медными, поскольку тех не хватало. Переход к бронзе произвел поистине революционные изменения в развитии цивилизации, поскольку новые орудия резко упростили хозяйственную деятельность и войны.

Недавно международная группа ученых исследовала следы свинца в отложениях из болот Тенаги-Филиппон на севере Греции и Эгейского моря (рядом с Пелопоннесским полуостровом). Удалось показать, что на деле сложная металлургия в регионе появилась не позднее 3200 года до нашей эры. Речь идет о древнейших следах антропогенного загрязнения металлами в истории — они на 1200 лет древнее любых более ранних результатов. Научная работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment.

Свинец в Древнем мире редко был предметом добычи сам по себе. Но он часто встречается в медных и серебряных рудах. Чтобы избавиться от свинцовой примеси, используют купелирование — пропуск воздуха над расплавленной рудой. Свинец, плавящийся при плюс 327 градусах, всплывает как жидкая пленка, которую постоянно снимают разными средствами. При этом часть металла неизбежно испаряется и дальше в виде микрочастиц далеко разносится по воздуху.

Ранее Naked Science описывал, как массовое купелирование в Древнем Риме привело к некоторому снижению IQ у его жителей. Однако до сих пор ученые считали, что достаточно масштабное антропогенное загрязнение свинцом начинается поздно: оно требует массовой добычи серебра и меди, что типично для довольно богатых обществ.

Авторы новой работы обнаружили отчетливый скачок в уровне свинца в донных отложениях болота Тенаги-Филиппон на севере Греции уже в 3200 году до нашей эры. До сих пор самая ранняя фиксация таких загрязнений относилась к 2000 году до нашей эры на Балканах и к 600 году до нашей эры в гренландских льдах. Одновременно слегка меняется структура пыльцы, фиксируемой в тех же отложениях. Следов широколиственных деревьев становится чуть меньше.

Между 1100 и 800 годами до нашей эры загрязнение свинцом резко падает, практически к доантропогенным значениям. В истории Древней Эллады этот период известен как Темные века. Это время вторжения дорийцев, покинутых крепостей и поселений, гибели сложной городской культуры. Затем свинец снова появляется и остается на примерно одинаковом уровне до 150 года до нашей эры.

После этого момента становится много меньше пыльцы широколиственных деревьев, особенно дубов, а уровень загрязнения свинцом показывает взрывной рост. Становится куда больше пыльцы злаковых сельхозкультур, винограда, оливы, ореховых.

Ученые посчитали это результатом римского завоевания Греции в II веке до нашей эры. Римское государство активнее чеканило серебряную монету, а вслед за ее притоком в завоеванные провинции росло производство оливкового масла, хлеба, орехов. Дубы активно вырубали на дрова, которые давали высокую температуру, да и при строительстве это дерево в римское время высоко ценилось.

Керамика минойской эпохи. Для бронзового века практически невозможно найти художественную культуру, которая умела бы рисовать животных лучше минойцев / © Wikimedia Commons

Примерно во времена Антониновой (165-180 годы нашей эры) и Юстиниановой (541-549 годы) чумы уровень свинца снова падал, зато вырос показатель пыльцы дикорастущих деревьев. Считается, что в обеих этих эпидемиях гибло по несколько десятков процентов населения Римской и Византийской империй, что объясняет и хозяйственный спад.

После 1200 года уровень свинца постепенно снижается, а после 1400-го падает практически к греческим Темным векам или периоду до старта бронзового века. Очевидно, османское завоевание остановило сложную металлургию в регионе. Исследователи отметили, что севернее на Балканах следы свинца в отложениях в эту эпоху не исчезают: видимо, там сложная металлургия сохранилась.

Судя по этим данным, старт бронзового века в регионе скорее относится к 3200 году до нашей эры, чем к 3100-му. Причем он мог сопровождаться широким использованием серебра с самого начала, чего до сих пор никто не предполагал. Также ясно, что римское завоевание региона придало ему существенно больший экономический импульс, чем можно было бы судить на основании одних только письменных источников. Спад свинцового загрязнения в период Антониновой и Юстиниановой чумы, исходя из новых данных, был намного более резким, чем казалось ранее, когда были доступны лишь следы свинца из гренландских льдов.

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