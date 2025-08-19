Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Названы самые сладкие и урожайные сорта клубники для Ленинградской и Новгородской областей
В НовГУ исследовали различные сорта садовой земляники, выращиваемые в Северо-Западном регионе, чтобы определить их пищевую ценность и устойчивость к внешним факторам. Были изучены семь сортов, среди которых сорт «Дульсине»я оказался самым сладким и он же — рекордным по содержанию витамина С. Ученые определили также самые урожайные и самые уязвимые к вредителям сорта.
Ученые НовГУ исследовали содержание сухого вещества, сахара и витамина С в разных сортах садовой земляники. За два года исследований были изучены морфологические признаки, биологические особенности роста и развития, химический состав плодов, выделены сорта устойчивые к болезням, вредителям и почвенно-климатическим условиям.
Автор работы — студентка Химико-технологического института НовГУ Любовь Ганина, научный руководитель — профессор кафедры технологии производства и переработки сельхозпродукции Ярослава Абдушаева.
Земляника садовая — одна из ягод, которая широко распространена и культивируется как в промышленных масштабах, так и на личных приусадебных участках. Ее употребляют в пищу в свежем виде, так и в переработке (сок, фруктовое пюре, компоты). Земляника обладает высокой пищевой ценностью и достаточно хорошо приспособлена к почвенно-климатическим условиям Северо-Запада. Урожайность современных сортов в зависимости от региона возделывания варьируется от 100 до 110 т/га. Ягоды культивируемых сортов богаты витаминами и минералами: витамином C, кобальтом, медью, молибденом.
Предметом исследования стали сортовые особенности и биохимический состав земляники. Объект — ягоды сортов «Бьюти», «Арианна», «Хоней», «Мальга», «Дульсинея», «Аврора Каримо» и «Мунира», культивируемые на территории Ленинградской и Новгородской областей. Исследования проходили на базе Ленинградского научно-исследовательского института сельского хозяйства «Белогорка».
Один из важных показателей химического состава земляники — растворимые сухие вещества. От их концентрации зависит плотность ягод и их транспортабельность. Изучаемые сорта показали довольно высокий процент содержания сухих веществ. Максимальным накоплением сухих растворимых веществ отличались сорта Бьюти» — 12,1%, «Аврора Каримо» — 11,5%, «Мунира» — 11,3%. Меньше всего сухого вещества в ягодах отмечено у раннеспелого сорта «Мальга» — 9,7%. Согласно шкале оценки сортов по содержанию сухого вещества, сорта земляники с содержанием сухих веществ 8,5% и более оцениваются как хорошие.
— Мы выяснили, что основная часть водорастворимых веществ в ягодах отводится массовой доле сахара — глюкозы и фруктозы, — отметила Ярослава Абдушаева. — Максимальное содержание сахара — 8,5% — у сорта «Дульсинея». Наименьшее у сорта «Мальга» — 4,8%. Придавая ягодам сладкий вкус различной интенсивности, сахар является источником энергии и повышает пищевую ценность ягод. В Новгородской области планируется построить цех по переработке ягод земляники садовой для более широкого использование местного ягодного сырья. Это позволит создать продукты, обогащенные витаминами, витаминоподобными и другими биологически активными веществами. По результатам биохимического анализа могут быть разработаны новые рецептуры клубничных чипсов, цукат, пастилы и технологии продуктов массового потребления, в том числе функциональной направленности.
Еще один важный показатель — содержание в ягодах витамина С, который играет значительную роль в поддержании здоровья человека. Максимальное содержание витамина С, по данным ученых НовГУ, показал сорт «Дульсинея» — 98,8 милиграммов на 100 граммов продукта. Меньше всего витамина С в землянике сорта «Мунира» — 49,5 милиграммов на 100 граммов.
Максимальную устойчивость к болезням и вредителям, а также к погодным условиям продемонстрировал сорт «Бьюти». По методике оценки от Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур сорт набрал 10 баллов по обоим пунктам. «Бьюти» также получил 10 баллов за вкусовые качества, как и «Хоней».
Сорт, наиболее подверженный болезням и вредителям — «Мунира», он набрал всего шесть баллов по этому показателю, но отличился высокими вкусовыми качествами — на девять баллов.
Высокоурожайными за годы исследования оказались сорта «Аврора Каримо», «Мальга» и «Хоней» — от 0,7 до 0,8 килограммов с куста.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Ученые заново просмотрели старые записи о наблюдениях с помощью телескопа «Большое Ухо», который поймал знаменитый радиосигнал Wow!, и обнаружили данные о еще двух похожих событиях. Астрономы пришли к выводу, что это не могли быть обыкновенные земные радиопомехи и во всех трех случаях источник действительно располагался в глубоком космосе.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Что такое микрочастицы и угрожают ли они человеку? А микропластик?
Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем
Американские ученые утверждают, что «проклятие демократии» замедляет экономический рост и наращивает число жертв коронавируса. Но они ошибаются
С точки зрения истории: может ли война на территории Украины вернуть мир в стагфляцию семидесятых?
Посмотрите вверх: факты, загадки и домыслы о кометах
Космическая ступень, или Зачем нужен и как работает разгонный блок
Как строят А380
Вундерваффе – «чудо-оружие» Третьего Рейха
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии