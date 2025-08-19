Названы самые сладкие и урожайные сорта клубники для Ленинградской и Новгородской областей

В НовГУ исследовали различные сорта садовой земляники, выращиваемые в Северо-Западном регионе, чтобы определить их пищевую ценность и устойчивость к внешним факторам. Были изучены семь сортов, среди которых сорт «Дульсине»я оказался самым сладким и он же — рекордным по содержанию витамина С. Ученые определили также самые урожайные и самые уязвимые к вредителям сорта.

Ученые НовГУ исследовали содержание сухого вещества, сахара и витамина С в разных сортах садовой земляники. За два года исследований были изучены морфологические признаки, биологические особенности роста и развития, химический состав плодов, выделены сорта устойчивые к болезням, вредителям и почвенно-климатическим условиям.

Автор работы — студентка Химико-технологического института НовГУ Любовь Ганина, научный руководитель — профессор кафедры технологии производства и переработки сельхозпродукции Ярослава Абдушаева.

Земляника садовая — одна из ягод, которая широко распространена и культивируется как в промышленных масштабах, так и на личных приусадебных участках. Ее употребляют в пищу в свежем виде, так и в переработке (сок, фруктовое пюре, компоты). Земляника обладает высокой пищевой ценностью и достаточно хорошо приспособлена к почвенно-климатическим условиям Северо-Запада. Урожайность современных сортов в зависимости от региона возделывания варьируется от 100 до 110 т/га. Ягоды культивируемых сортов богаты витаминами и минералами: витамином C, кобальтом, медью, молибденом.

Предметом исследования стали сортовые особенности и биохимический состав земляники. Объект — ягоды сортов «Бьюти», «Арианна», «Хоней», «Мальга», «Дульсинея», «Аврора Каримо» и «Мунира», культивируемые на территории Ленинградской и Новгородской областей. Исследования проходили на базе Ленинградского научно-исследовательского института сельского хозяйства «Белогорка».

Один из важных показателей химического состава земляники — растворимые сухие вещества. От их концентрации зависит плотность ягод и их транспортабельность. Изучаемые сорта показали довольно высокий процент содержания сухих веществ. Максимальным накоплением сухих растворимых веществ отличались сорта Бьюти» — 12,1%, «Аврора Каримо» — 11,5%, «Мунира» — 11,3%. Меньше всего сухого вещества в ягодах отмечено у раннеспелого сорта «Мальга» — 9,7%. Согласно шкале оценки сортов по содержанию сухого вещества, сорта земляники с содержанием сухих веществ 8,5% и более оцениваются как хорошие.

— Мы выяснили, что основная часть водорастворимых веществ в ягодах отводится массовой доле сахара — глюкозы и фруктозы, — отметила Ярослава Абдушаева. — Максимальное содержание сахара — 8,5% — у сорта «Дульсинея». Наименьшее у сорта «Мальга» — 4,8%. Придавая ягодам сладкий вкус различной интенсивности, сахар является источником энергии и повышает пищевую ценность ягод. В Новгородской области планируется построить цех по переработке ягод земляники садовой для более широкого использование местного ягодного сырья. Это позволит создать продукты, обогащенные витаминами, витаминоподобными и другими биологически активными веществами. По результатам биохимического анализа могут быть разработаны новые рецептуры клубничных чипсов, цукат, пастилы и технологии продуктов массового потребления, в том числе функциональной направленности.

Еще один важный показатель — содержание в ягодах витамина С, который играет значительную роль в поддержании здоровья человека. Максимальное содержание витамина С, по данным ученых НовГУ, показал сорт «Дульсинея» — 98,8 милиграммов на 100 граммов продукта. Меньше всего витамина С в землянике сорта «Мунира» — 49,5 милиграммов на 100 граммов.

Максимальную устойчивость к болезням и вредителям, а также к погодным условиям продемонстрировал сорт «Бьюти». По методике оценки от Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур сорт набрал 10 баллов по обоим пунктам. «Бьюти» также получил 10 баллов за вкусовые качества, как и «Хоней».

Сорт, наиболее подверженный болезням и вредителям — «Мунира», он набрал всего шесть баллов по этому показателю, но отличился высокими вкусовыми качествами — на девять баллов.

Высокоурожайными за годы исследования оказались сорта «Аврора Каримо», «Мальга» и «Хоней» — от 0,7 до 0,8 килограммов с куста.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

НовГУ 27 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Материалы и технологии нового поколения для СВЧ ЭКБ» и «Масштабируемая сеть беспилотных маршрутов». Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). Резиденты ИНТЦ занимаются высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК, ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.