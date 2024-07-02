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38 минут назад
Сколтех
220

Тактильное воображение привело к росту возбудимости

4.4

Способность к воображению — одна из ключевых когнитивных функций человека. Ученые из Сколтеха и МГУ исследовали влияние воображения тактильных ощущений (тактильного воображения) на возбудимость кортикоспинального тракта при помощи метода транскраниальной магнитной стимуляции. Было показано, что тактильное воображение приводит к росту кортикоспинальной возбудимости. Результаты работы имеют практическое значение для разработки интерфейсов мозг-компьютер на основе изображений и тактильной стимуляции, предназначенных для улучшения нейрореабилитации с помощью изменения пластичности сенсомоторных схем.

Сколтех
# возбудимость
# воображение
# интерфейс мозг-компьютер
# нейроинтерфейс
Эксперимент по воображению движений и тактильных ощущений в правой руке / © Из личного архива Айгуль Насибуллиной, пресс-служба Сколтеха

Исследование выполнялось при поддержке гранта РНФ. В числе первых авторов работы — аспирантка программы «Науки о жизни» Марина Морозова и выпускница магистратуры той же программы Айгуль Насибуллина. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Воображение ощущений, связанных с движениями — моторное воображение — исследуется довольно давно. Известно, что тренировки, основанные на мысленном двигательном представлении, способствуют двигательному обучению, поэтому используются в тренировках спортсменов, музыкантов, танцоров, а также при реабилитации двигательных нарушений. Одним из показателей эффективности воображения является возбудимость кортикоспинального тракта. При этом воображение тактильных ощущений, не связанных с движениями, практически не исследовано в целом, и мало что известно о его влиянии на возбудимость.

«Участникам исследования было необходимо по очереди выполнять задание на воображение движений и тактильных ощущений в правой руке. В это время при помощи транскраниальной магнитной стимуляции в область первичной моторной коры (область, отвечающая за управление мышцами конечности) наносились одиночные магнитные стимулы, вызывающие мышечное сокращение.

Первые авторы работы Мария Морозова и Айгуль Насибуллина / © Из личного архива Айгуль Насибуллиной, пресс-служба Сколтеха

По размеру такого мышечного ответа можно сделать вывод о функциональном состоянии пути, по которому команда идёт из коры головного мозга через спинной мозг к мышцам (возбудимость кортикоспинального тракта/кортикоспинальная возбудимость)», — рассказал соавтор работы Лев Яковлев, старший научный сотрудник Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана.

Было показано, что при обоих типах воображения — как при двигательном, так и при тактильном — возбудимость увеличивалась по сравнению с состоянием покоя. При этом возбудимость при моторном воображении была ожидаемо выше, чем при тактильном воображении. Полученные результаты подчеркивают важность функциональной и анатомической связи между моторными и соматосенсорными отделами коры, а также раскрывают потенциал тренировок, основанных на воображении для реабилитации сенсомоторных нарушений.

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Сколтех
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Сколковский институт науки и технологий — негосударственный технологический университет, расположенный в инновационном центре Сколково. Институт был создан в 2011 году при поддержке Массачусетского технологического института. Модель института предусматривает тесную интеграцию технологического образования, исследовательской работы и предпринимательских навыков. Институт ведёт обучение по программам магистратуры и PhD, рабочий язык — английский.
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Сколтех
# возбудимость
# воображение
# интерфейс мозг-компьютер
# нейроинтерфейс
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