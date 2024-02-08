Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Человеческое восприятие помогло ИИ улучшить качество аудиозаписей
Нейросеть и человек воспринимают звук по-разному. Из-за этого алгоритмы для улучшения звука не всегда обрабатывают аудио желаемым образом. Ученые разработали новую модель глубокого обучения, которая опирается на человеческие оценки звуковой дорожки и способна улучшать аудиозаписи более эффективно.
Поведение искусственного интеллекта как правило стараются приблизить к человеческому, чтобы сделать помощником людей в разных сферах. Например, в Японии появился шагающий робот с настоящей мышечной тканью, а в Великобритании роботизированный датчик научили распознавать шрифт Брайля как человек, но в два раза быстрее.
Специалисты из Индианского университета в США разработали глубокую нейросеть, которая при редактуре аудиозаписи опирается на человеческое восприятие. Результаты их работы опубликовали в журнале IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing. Новая модель ориентируется не только на объективные показатели качества звука, но и на субъективные оценки людей. Это позволяет учитывать случаи, когда формально четкая запись речи воспринимается как зашумленная, и понимать, какие приемлемые для нейросети сигналы относятся к нежелательным для человеческого уха.
Исследователи сообщили, что новую модель глубокого обучения успешно протестировали. Они сосредоточились на усилении речи, которая поступает из одного аудиоканала — микрофона. Для теста использовали два набора данных из предыдущих исследований — информацию о том, как люди по шкале от 1 до 100 оценили записи разговоров с фоновыми шумами, например звуком работающего телевизора или музыкой. Использовался метод совместного обучения: он предполагает не только языковой модуль для усиления речи, но и алгоритм, прогнозирующий среднюю человеческую оценку зашумленного сигнала.
Ученым удалось добиться высокого соответствия предсказаний модели относительно человеческого восприятия аудиозаписи реальным оценкам, которые звуковым дорожкам ставили люди. Это значит, что алгоритм при работе со звуком действительно способен учитывать не только объективные показатели.
Тем не менее, отметили исследователи, у работы с субъективными оценками есть сложности. Восприятие людей различается в зависимости от физиологических особенностей, личного опыта, а также наличия слухового аппарата или кохлеарного имплантата. Однако ученые продолжат совершенствовать созданную моделью, чтобы она могла работать с более сложными аудиозаписями и подстраиваться под постоянно меняющиеся ожидания людей.
Разработанную технологию, по мнению авторов статьи, можно будет применять в разных сферах. В частности, она поможет создать более комфортные для пользователей слуховые аппараты, программы распознавания речи, а также приложения для проверки громкоговорителей и систем громкой связи.
Группа канадских и турецких исследователей проанализировала сейсмические и петрологические данные четырех тихоокеанских плато и сравнила их с моделями субдукционной активности плит. Выяснилось, что эти плато возникли в результате вулканизма и непрерывно деформируются из-за притяжения пододвигающейся плиты.
Ученые из Колледжа природных ресурсов имени Эдварда Уорнера подтвердили гипотезу о том, что исключение высших хищников из экосистемы вызывает в ней долговременные последствия, которые сложно или вовсе нельзя обратить вспять после их возвращения. Выводы сделаны на основе эксперимента, длившегося несколько десятилетий, в северной части Йеллоустонского национального парка.
Научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук и первого этапа отечественной лунной программы Лев Зеленый рассказал, какие уроки вынесли из неудавшейся миссии «Луна-25» и как в ближайшие годы Россия собирается покорять естественный спутник Земли.
Группа канадских и турецких исследователей проанализировала сейсмические и петрологические данные четырех тихоокеанских плато и сравнила их с моделями субдукционной активности плит. Выяснилось, что эти плато возникли в результате вулканизма и непрерывно деформируются из-за притяжения пододвигающейся плиты.
Ученые из Колледжа природных ресурсов имени Эдварда Уорнера подтвердили гипотезу о том, что исключение высших хищников из экосистемы вызывает в ней долговременные последствия, которые сложно или вовсе нельзя обратить вспять после их возвращения. Выводы сделаны на основе эксперимента, длившегося несколько десятилетий, в северной части Йеллоустонского национального парка.
Физики из Йельского университета с помощью математической модели объяснили, как гадюки используют инфракрасные датчики возле ноздрей, чтобы охотиться за добычей в кромешной темноте. Оказалось, они задействуют своеобразный «предусилитель сигнала», расширяющий пределы возможностей их тепловизионного органа.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Избежать столкновения с бездной: как мы можем остановить астероид, летящий к Земле
Обзор фильмов в жанре научной фантастики конца 2014 года, которые нужно увидеть
«Думаю, несколько сотен, а может, даже тысячу степных орлов мы сумели спасти!»
Топ самых совершенных роботов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии