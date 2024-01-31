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В Японии создали шагающего робота с настоящей мышечной тканью

Специалисты из Токийского университета представили двуногого биогибридного робота, который изготовлен с применением технологии 3D-печати и полосок из мышечной ткани крыс.

Биогибридный робот / © Ryuki Kinjo et al.

Шагоход под действием электростимуляции способен передвигаться со средней скоростью 5,4 миллиметра в секунду и разворачиваться на одном месте, совершая поворот на 90 градусов за минуту. Робот эффективно уравновешивает силу сокращения мышц, силу гибкости, силу тяжести и плавучесть.

© Ryuki Kinjo et al.

По словам исследователей, их разработка — важный шаг в создании биогибридных роботов, в состав конструкции которых будут включены ткани животных и искусственные материалы.