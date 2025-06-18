Что было до трилобитов: как появились членистоногие

О мероприятии

Членистоногие — самая многочисленная по числу известных видов группа животных. Вряд ли есть на свете человек, ни разу не встречавший насекомых, пауков, ракообразных и многоножек. Многие слышали про ископаемых членистоногих — трилобитов. Однако они были далеко не первыми и не единственными в палеонтологической летописи.

В кембрийском океане плавали и ходили по дну разнообразные причудливые прото-членистоногие: двухметровые «членистоногие киты», гроза кембрийских морей — полуметровая «аномальная креветка» аномалокарис и много других необычных животных, о которых расскажет кандидат биологических наук Илья Удалов.

Расписание Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация