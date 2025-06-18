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Лекция
16+
Что было до трилобитов: как появились членистоногие

Слушатели узнают про ископаемых членистоногих.

Библиотека им. Маяковского
13 июля, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Большеохтинский проспект, дом 8

О мероприятии

Членистоногие — самая многочисленная по числу известных видов группа животных. Вряд ли есть на свете человек, ни разу не встречавший насекомых, пауков, ракообразных и многоножек. Многие слышали про ископаемых членистоногих — трилобитов. Однако они были далеко не первыми и не единственными в палеонтологической летописи.

В кембрийском океане плавали и ходили по дну разнообразные причудливые прото-членистоногие: двухметровые «членистоногие киты», гроза кембрийских морей — полуметровая «аномальная креветка» аномалокарис и много других необычных животных, о которых расскажет кандидат биологических наук Илья Удалов.

Расписание
13
Воскресенье
Июль 2025
Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Большеохтинский проспект, дом 8

Только что
Александр Речкин
1
# биология
# трилобиты
# членистоногие
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