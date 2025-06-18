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Слушатели узнают про ископаемых членистоногих.
О мероприятии
Членистоногие — самая многочисленная по числу известных видов группа животных. Вряд ли есть на свете человек, ни разу не встречавший насекомых, пауков, ракообразных и многоножек. Многие слышали про ископаемых членистоногих — трилобитов. Однако они были далеко не первыми и не единственными в палеонтологической летописи.
В кембрийском океане плавали и ходили по дну разнообразные причудливые прото-членистоногие: двухметровые «членистоногие киты», гроза кембрийских морей — полуметровая «аномальная креветка» аномалокарис и много других необычных животных, о которых расскажет кандидат биологических наук Илья Удалов.
Большеохтинский проспект, дом 8
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