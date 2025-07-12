У женщин с ПМС риск аритмии и инсульта оказался почти на треть выше

Новое исследование показало, что женщины, страдающие предменструальным синдромом, несколько более предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям. Особенно выраженную корреляцию обнаружили между ПМС и нарушениями сердечного ритма, а также ишемическим инсультом.

Признаки предменструального синдрома (ПМС) и его более тяжелой формы — предменструального дисфорического расстройства (ПМДР) — проявляются за несколько дней до начала месячных, а с их наступлением обычно проходят. При этих состояниях женщины регулярно сталкиваются с комплексом психологических и физических симптомов, что негативно сказывается на их привычном образе жизни.

По оценкам, ПМС страдают около 20-30 процентов женщин репродуктивного возраста, а ПМДР — от трех до восьми процентов. Механизмы в основе этих нарушений до конца не ясны, но одним из основных ученые считают аномальную чувствительность к циклическим спадам и подъемам уровней женских гормонов.

В научной литературе ранее приводили свидетельства возможной связи предменструального синдрома с болезнями сосудов и сердца. Группа медиков из Каролинского института (Швеция) решила подробнее разобраться в вопросе и проследить, имеют ли женщины с ПМС повышенный риск развития ССЗ. Статью об их работе опубликовал журнал Nature Cardiovascula.

Выборку для исследования, которое охватило период с 2001 по 2022 год, сформировали с помощью нескольких национальных реестров Швеции, содержащих статистику заболеваний, данные о лечении, выписанных лекарствах и другие сведения о населении страны. В анализ включили почти 100 тысяч жительниц Швеции, страдающих ПМС. Информацию об их здоровье сопоставили с аналогичными данными женщин без таких симптомов — как в общей популяции, так и среди родных сестер, чтобы учесть факторы наследственности и воспитания.

В результате удалось установить, что риск столкнуться с любыми сердечно-сосудистыми заболеваниями у женщин с ПМС примерно на 10% выше. Анализ разных видов ССЗ помог выявить более выраженную связь с нарушениями сердечного ритма и ишемическим инсультом, возникающим при закупорке сосуда в мозге тромбом. Эти патологии у страдающих предменструальным синдромом встречались чаще на 31 и 27 процентов. Корреляции сохранились, даже когда ученые сделали поправки на такие факторы, как курение, индекс массы тела и психическое здоровье.

Тенденция четче прослеживалась у участниц, у которых ПМС диагностировали до 25 лет, а также у пациенток, перенесших послеродовую депрессию, которую также вызывают гормональные колебания.

Авторы новой работы видят несколько вероятных объяснений связи предменструального синдрома с болезнями сосудов и сердца. У женщин с ПМС может быть нарушена работа ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Среди прочего она регулирует кровяное давление и баланс жидкости в организме.

Другая возможная причина — повышенный уровень воспаления в организме, который относят к факторам риска развития атеросклероза и других ССЗ. Наконец, у страдающих ПМС могут быть метаболические расстройства, делающие их более подверженными инфарктам и инсультам. Подробнее изучить эти механизмы предстоит в будущих исследованиях.

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Юлия Тарасова 728 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.