  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
12 июля, 10:02
Юлия Тарасова
8

У женщин с ПМС риск аритмии и инсульта оказался почти на треть выше

❋ 4.8

Новое исследование показало, что женщины, страдающие предменструальным синдромом, несколько более предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям. Особенно выраженную корреляцию обнаружили между ПМС и нарушениями сердечного ритма, а также ишемическим инсультом.

Медицина
# женщины
# здоровье
# менструация
# ПМС
# предменструальный синдром
# сердечно-сосудистые болезни
# ССЗ
# статистика
симптомы ПМС
Кадр из фильма «Больше чем секс» / © Paramount Pictures

Признаки предменструального синдрома (ПМС) и его более тяжелой формы — предменструального дисфорического расстройства (ПМДР) — проявляются за несколько дней до начала месячных, а с их наступлением обычно проходят. При этих состояниях женщины регулярно сталкиваются с комплексом психологических и физических симптомов, что негативно сказывается на их привычном образе жизни.

По оценкам, ПМС страдают около 20-30 процентов женщин репродуктивного возраста, а ПМДР — от трех до восьми процентов. Механизмы в основе этих нарушений до конца не ясны, но одним из основных ученые считают аномальную чувствительность к циклическим спадам и подъемам уровней женских гормонов.

В научной литературе ранее приводили свидетельства возможной связи предменструального синдрома с болезнями сосудов и сердца. Группа медиков из Каролинского института (Швеция) решила подробнее разобраться в вопросе и проследить, имеют ли женщины с ПМС повышенный риск развития ССЗ. Статью об их работе опубликовал журнал Nature Cardiovascula.

Выборку для исследования, которое охватило период с 2001 по 2022 год, сформировали с помощью нескольких национальных реестров Швеции, содержащих статистику заболеваний, данные о лечении, выписанных лекарствах и другие сведения о населении страны. В анализ включили почти 100 тысяч жительниц Швеции, страдающих ПМС. Информацию об их здоровье сопоставили с аналогичными данными женщин без таких симптомов — как в общей популяции, так и среди родных сестер, чтобы учесть факторы наследственности и воспитания.

В результате удалось установить, что риск столкнуться с любыми сердечно-сосудистыми заболеваниями у женщин с ПМС примерно на 10% выше. Анализ разных видов ССЗ помог выявить более выраженную связь с нарушениями сердечного ритма и ишемическим инсультом, возникающим при закупорке сосуда в мозге тромбом. Эти патологии у страдающих предменструальным синдромом встречались чаще на 31 и 27 процентов. Корреляции сохранились, даже когда ученые сделали поправки на такие факторы, как курение, индекс массы тела и психическое здоровье.

Тенденция четче прослеживалась у участниц, у которых ПМС диагностировали до 25 лет, а также у пациенток, перенесших послеродовую депрессию, которую также вызывают гормональные колебания.

Авторы новой работы видят несколько вероятных объяснений связи предменструального синдрома с болезнями сосудов и сердца. У женщин с ПМС может быть нарушена работа ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Среди прочего она регулирует кровяное давление и баланс жидкости в организме.

Другая возможная причина — повышенный уровень воспаления в организме, который относят к факторам риска развития атеросклероза и других ССЗ. Наконец, у страдающих ПМС могут быть метаболические расстройства, делающие их более подверженными инфарктам и инсультам. Подробнее изучить эти механизмы предстоит в будущих исследованиях.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Тарасова
728 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Медицина
# женщины
# здоровье
# менструация
# ПМС
# предменструальный синдром
# сердечно-сосудистые болезни
# ССЗ
# статистика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Июл
Бесплатно
Космическая импровизация: как Солнце создает хаос и порядок
Сколтех
Москва
Экскурсия
12 Июл
Бесплатно
Экскурсия в Музей Истории Мироздания
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
12 Июл
1700
Путешествие с кошкой Шредингера по квантовой запутанности: от параллельных вселенных до квантового компьютера
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
12 Июл
Бесплатно
Свет в ловушке: резонансные эффекты в наномасштабе
Сколтех
Москва
Лекция
12 Июл
700
Партия социалистов-революционеров: портреты
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
12 Июл
Бесплатно
Звериный взгляд на красоту
Сколтех
Москва
Лекция
12 Июл
Бесплатно
Наука и искусство измерения времени
Сколтех
Москва
Лекция
13 Июл
Бесплатно
Органическая химия азота для медицины и освоения космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
13 Июл
Бесплатно
Насколько огромна Вселенная?
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 июля, 17:47
Денис Яковлев

Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Медицина
# ЗОЖ
# онкологические заболевания
# сердечно-сосудистые болезни
# смертность
# спорт
10 июля, 13:16
ФизТех

Скрутить в кольцо и сломать позвоночник: ученые узнали, как крестьяне наказывали конокрадов в царской России

Кража лошадей была серьезной проблемой для крестьянских хозяйств в Российской империи. Особенности этого явления, включающие жестокие уголовные наказания, крестьянский самосуд и межэтнические конфликты, выявили в ходе исследования юридических источников историки из МФТИ и РЭУ имени Г.В. Плеханова.

ФизТех
# воровство
# крестьяне
# лошади
# Россия
11 июля, 13:11
Людмила Соколова

Гигантское столкновение могло подстегнуть зарождение жизни на Земле

Астрофизики представили новую модель происхождения Тейи — гипотетического небесного тела, которое около 4,5 миллиардов лет назад столкнулось с Землей и, как считают некоторые ученые, привело к формированию Луны. Тейя могла состоять из вещества, схожего с углеродистыми хондритами, доставив на нашу планету компоненты, потенциально важные для ее химической эволюции.

Астрономия
# землеподобные планеты
# Земля
# компьютерное моделирование
# Солнечная система
# формирование Луны
# хондриты
8 июля, 09:23
Полина Меньшова

Люди с высоким уровнем интеллекта оказались менее нравственными

Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.

Психология
# интеллект
# мораль
# нравственность
# показатель IQ
9 июля, 08:26
Полина Меньшова

Предпочтения в спорте связали с типом личности

Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.

Психология
# спорт
# тип личности
# фитнес
# характер
# черты личности
9 июля, 12:05
Редакция Naked Science

За месяц «ВКонтакте» покинули больше миллиона авторов

В июне 2025 года ВК покинули 1,2 миллиона авторов контента. Это резкое ускорение их бегства в сравнении с предшествующими месяцами. Одновременно число авторов на других платформах растет, в результате по этому показателю соцсеть обогнал не только Telegram, но и запрещенный Instagram*. Причиной происходящего многие наблюдатели посчитали совокупность решений менеджмента компании за последние годы.

Медиа
# «ВКонтакте»
# медиа
# соцсети
17 июня, 16:49
Адель Романова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
25 июня, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. У женщин с ПМС риск аритмии и инсульта оказался почти на треть выше

    12 июля, 10:02

  2. Гусеницы восковой моли превратили полиэтилен в жир и пострадали от этого

    12 июля, 09:23

  3. Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

    11 июля, 17:47

  4. Гигантское столкновение могло подстегнуть зарождение жизни на Земле

    11 июля, 13:11
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

23 июня, 12:06

Последние комментарии

Александр Березин
28 минут назад
Dmitr, в статье ФТ лишь мельком говорится о пути транспортировки водорода, а вот само описание на сайте Fortescue: https://energy.fortescue.com/en/green-energy-tech/green-ammonia О

Австралия хочет заменить русский газ зеленым аммиаком. Реальна ли «аммиачная революция»?

Александр Березин
32 минуты назад
Андрей, нет, именно кубометр метана дает 10,5 квтч при сгорании. Килограмм же дает много больше: https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_density Аммиак торгуется по весу,

Австралия хочет заменить русский газ зеленым аммиаком. Реальна ли «аммиачная революция»?

Игорь Полищук
50 минут назад
Лучше фалос огромный что бы видно было бы какая жизнь в стране

В Москве могут построить небоскрёбы в форме гигантской буквы М  

Sam Dowson
3 часа назад
Ispoved, доказательная медицина называется, но он её явно не имеет ввиду.

Употребление сосисок и газировки даже в небольших количествах повысило риск диабета, ишемической болезни сердца и рака

Юлиус Юсупов
3 часа назад
Здорово, взяли готовый пакет программ, не внесли туда никаких изменений, покрутили параметры, посчитали задачу (при этом не указано, 3D, 2D, или 1D счёт

Подъемную силу крыла экраноплана увеличили на 19%

Support Mail
7 часов назад
HoD, здравствуйте. Пожалуйста, опишите ситуацию через форму: https://help.mail.ru/mail/forms/support/ Наши коллеги всё проверят и помогут вам.

За месяц «ВКонтакте» покинули больше миллиона авторов

Потапов Сергей
8 часов назад
Sam, смешно, для вас напоминалка про рекомендации ВОЗ спасает заголовок.

Ученые определили оптимальную длительность физической активности, которая продлевает жизнь на треть

Ispoved Velosipedista
10 часов назад
Sam, у меня шеф, услышав подобные истории, говорит "ошибка выжившего". интересно, что он имеет в виду?

Употребление сосисок и газировки даже в небольших количествах повысило риск диабета, ишемической болезни сердца и рака

фарго гэндальф
10 часов назад
Иван, фи тут после ЮГК можно прикрывать всю эту "бизнец движуху", в принципе любуюресурсия она и в африке ресурсия

За месяц «ВКонтакте» покинули больше миллиона авторов

фарго гэндальф
10 часов назад
Баранки, там обоср... пардон, об-мах-ились уже, по полной идиотов, есс-но, связываться с этой "суверенной" кремлевской клоакой ->0

За месяц «ВКонтакте» покинули больше миллиона авторов

фарго гэндальф
10 часов назад
А., вы не поняли в эти десятки км того гало уже заложено всё то ваше перечисленное"самообеспечение" замкнутого цикла - от последующей переработки

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

фарго гэндальф
10 часов назад
бгг привет (точнее, пока) скрепляндии

За месяц «ВКонтакте» покинули больше миллиона авторов

Андрей Попов
11 часов назад
Тут случайно нет ошибки? Судя по справочникам, теплотворная способность 1 кг аммиака примерно в два раза меньше, чем 1 кг керосина или пропана. А вы

Австралия хочет заменить русский газ зеленым аммиаком. Реальна ли «аммиачная революция»?

Андрей Попов
12 часов назад
Хорошо аргументированная статья. Цитата: "потом этот водород надо связать азотом из воздуха. Иначе аммиака (NH3) просто не получится. На эту часть,

Австралия хочет заменить русский газ зеленым аммиаком. Реальна ли «аммиачная революция»?

Алексей Лосюк
12 часов назад
В Телеграме в ссылку на эту статью вкралась ошибка. Правильная ссылка - https://naked-science.ru/article/astronomy/gigantskoe-stolknovenie-m . В сообщении же, имеющем адрес

Гигантское столкновение могло подстегнуть зарождение жизни на Земле

Евгений Керель
13 часов назад
Статья нормальная, но хочется обратить внимание что общая описательная информация 8 обзацев, а касаемая именно темы статьи всего 2. Вообще в этом

Действие алкоголя с энергетиками на мужчин и женщин проверили в эксперименте с попойкой

натик мустафаев
13 часов назад
Дмитрий, Согласен 100%.

Астрономы получили самое четкое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS

Evgen
14 часов назад
Ну конечно, в стране же всë прекрасно... Пенсионеры сытые, люди довольные, дороги окуенные, газ везде проведëн... Можно и небоскрëбы строить...

В Москве могут построить небоскрёбы в форме гигантской буквы М  

Elusive Joe
15 часов назад
Дабы все видели что наш Мэр, опять раскопавший по всей Москве хороший асфальт, чудак на эту самую букву

В Москве могут построить небоскрёбы в форме гигантской буквы М  

Indjustice
15 часов назад
Потрясающи красивые снимки

Объявлен шорт-лист премии «Астрономический фотограф 2025 года»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно