Музыкальное образование улучшило качество жизни

Изучение музыки дает детям и подросткам преимущества в образовании, психологическом состоянии и общении со сверстниками. К такому выводу пришли австралийские ученые.

Давно известно, что музыка положительно влияет на самочувствие человека. Например, классические произведения способны улучшить сердцебиение еще не рожденных детей, а от плейлиста, который включают в кафе, нередко зависит продуктивность его сотрудников.

Специалисты из Университета Эдит Коуэн в Австралии провели метаанализ исследований, которые посвящены связи изучения музыки с качеством жизни детей и подростков. Результаты работы появились в научном журнале Research Studies in Music Education.

Авторы анализа включили в него 30 международных научных источников. В большей части статей сообщалось, что изучение музыки влияет на благополучие детей и подростков положительно. Ученые выделили три основных уровня воздействия: индивидуальный, социальный и образовательный.

На индивидуальном уровне уроки музыки повышали уверенность школьников в себе, улучшали их эмоциональную регуляцию и помогали самореализовываться. На социальном уровне было зафиксировано развитие коммуникативных навыков и способности строить отношения, а также наличие чувства сопричастности. А на образовательном уровне музыка увеличивала вовлеченность детей и подростков, а также их мотивацию к обучению.

«Музыкальное образование в школах выходит за рамки понимания музыки и изучения игры на инструменте. Оно может укрепить уверенность в себе, социальные связи и вовлеченность в процесс образования. Может воспитывать чувство сопричастности, улучшать эмоциональное восприятие и поощрять настойчивость. Кроме того, оно создает возможности для самовыражения, сотрудничества и достижений, что также способствует тому, чтобы учащиеся чувствовали себя хорошо и были здоровы», — пояснили авторы исследования.

Наиболее эффективными практиками музыкального образования назвали совместное музицирование, создание музыкальных продуктов, а также наличие безопасной и веселой, доброжелательной среды. По мнению исследователей, важно пересмотреть и место уроков музыки в программе общеобразовательной школы:

«Изучение музыки — нечто большее, чем просто увлечение искусством. Оно способствует развитию молодых людей, так что каждому ребенку необходим доступ к качественному, последовательному и непрерывному школьному музыкальному образованию, которое будут обеспечивать уверенные в себе и способные учителя. Возможность улучшить самочувствие, изучая музыку, должна быть доступна каждому ребенку независимо от того, какую школу он посещает», — подытожили авторы работы.

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Полина Меньшова 375 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.