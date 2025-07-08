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Слушатели узнают, как в условиях дефицита и контроля рождалась уникальная культура.
О мероприятии
Искусствовед Екатерина Андреева расскажет, как быт, искусство и культура отражали дух времени. Квартиры с «улучшенной планировкой» соседствовали с кризисом ЖКХ, а дачные «шесть соток» стали оазисами свободы. Дефицит породил «блат», черный рынок и фарцовщиков, которые приносили в СССР западные веяния.
Даже еда была культурным кодом: венгерские консервы и кубинские ананасы казались экзотикой, а домашние застолья в «хрущевках» превращались в салоны. В развлечениях царил контраст: официальное ТВ («Голубой огонек», «В мире животных») против андеграундной рок-культуры. Группы вроде «Машины времени» собирали подпольные концерты, а спортивные победы (хоккей, Олимпиада-80) давали повод для гордости.
Одежда стала манифестом: джинсы по цене месячной зарплаты, символизировали свободу, импортные куртки добывали у спекулянтов, а дубленки «Большевичка» олицетворяли советский массмаркет. Искусство жило в этом контрасте: метафоры Тарковского, магнитофонный рок и поэзия Бродского прорывались сквозь цензуру благодаря «самиздату» и кухонным дискуссиям. Соцреализм, нонконформизм и монументализм словно три языка, на которых говорило визуальное искусство. А Олимпиада-80 изменила город, появились смелые проекты: футуристический комплекс «Олимпийский», гостиница «Космос», аэропорт Шереметьево-1. В стиле советского модернизма.
Лектор поведает, как в условиях дефицита и контроля рождалась уникальная культура, где быт формировал искусство, а искусство меняло жизнь.
Проспект Мира, дом 119, строение №1,
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