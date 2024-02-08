Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Пермские ученые представили промышленный образец антропоморфного робота для обучения стоматологов
Международный день стоматолога отмечается 9 февраля. Профессионализм врачей во многом зависит от полученных во время учебы не только теоретических, но и практических навыков. Ученые Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера (ПГМУ), Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Российского университета медицины (бывшего Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова) завершили разработку антропоморфного робота-симулятора, имитирующего пациента в стоматологическом кабинете. Робот должен усовершенствовать обучение студентов-стоматологов и подготовить их к работе в реальных условиях клиники.
Робот создан при финансовой поддержке Пермского научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование» (Пермский НОЦ) в рамках технологического проекта «Инновационные химические, медицинские и фармацевтические технологии».
Симулятор оснащен сменными smart-челюстями, которые изготовлены из резиновых и пластмассовых материалов, с несколькими видами сменных зубов. Робот подготовлен к четырем видам стоматологических процедур: лечение кариеса, каналов и корня зуба, фрезерование под коронку и удаление. Специально обученная нейросеть определяет глубину, ширину, ровность, однородность снятого материала и прочие признаки при сверлении — так робот будет оценивать проводимые манипуляции и давать обратную связь.
Александр Южаков, доктор технических наук, заведующий кафедрой автоматики и телемеханики ПНИПУ:
«В 2023 году мы создали стоматологический симулятор промышленного образца с полным комплектом документации. В базовый комплект робота входят четыре кейса, две съемные smart-челюсти и три вида зубов. В зависимости от программы обучения студенты и ординаторы могут выполнять следующие процедуры – лечение кариеса, лечение корня зуба, фрезерование зуба для установки коронки и процедуру по удалению зуба. Это базовые кейсы. Сейчас мы ведем работу по их дополнению, добавляя различные условия, например, пациент испытывает страх от приема стоматолога, нервничает или проявляет агрессию.
Сегодня у нас определен заказ на 2024 год в количестве пяти штук. Ориентировочная стоимость промышленного образца со всем необходимым ПО составляет около 6 миллионов рублей. Заказ на робота поступил от нескольких московских стоматологических клиник, Пермского медицинского университета и частной стоматологической компании. Благодаря поддержке Пермского НОЦ реализованы все наработки и методологические подходы, которые ученые смогли воплотить в жизнь и получить законченный продукт».
Андрей Байдаров, проректор по информационным технологиям и инновационному развитию ПГМУ:
«Робот – продукт полностью отечественного производства. В этом симуляторе получилось соединить функции для обучения врачей-стоматологов по нескольким специальностям и нескольким дисциплинам, а кроме отработки манипулятивных навыков, добавить отработку коммуникативного навыка. В роботе заложены самые современные технологии – система коммуникации построена на базе Калгари-Кембриджской модели медицинской консультации, благодаря мощностям ПНИПУ были использованы самые передовые разработки в области электроники для возможностей движения и обратной связи, а индустриальный партнер Promobot оказал содействие в работе над интерактивной мимикой робота. Ведь для будущего врача очень важна адаптация к возможному реальному пациенту, умению и знанию врачебной ситуации на основе самых актуальных клинических рекомендаций».
По оценке московских социологов после завершения обучения часть выпускников медицинских вузов не остаются работать по специальности. Причина – страх перед общением и работой с настоящими пациентами. Робот-симулятор создан для отработки коммуникативных навыков студентов-ординаторов и получения обратной связи.
Камила Валиахметова, аспирант кафедры ортопедической стоматологии ПГМУ:
«На данный момент у аспирантов и у ординаторов практически нет доступа к реальным пациентам. Выходя из университета, зачастую мы впервые сталкиваемся с ними и, конечно, возникают трудности в коммуникации, и в применении знаний на практике. Антропоморфный робот помогает нам не только отточить навыки и понять свои ошибки, но и получить обратную связь, чтобы в дальнейшем совершенствоваться в практической деятельности».
Ученые университетов продолжают работать над созданием отечественной платформы, задача которой – дистанционное выполнение всех образовательных процедур для стоматолога. Врач надевает шлем виртуальной реальности, видит стоматологический кабинет, пациента и может выполнять все те же самые процедуры, находясь в другом месте. Такая разработка позволит реализовать комплекс, нацеленный на непрерывное медицинское образование, то есть повышать квалификацию специалистов и дистанционно проходить стажировки.
Группа канадских и турецких исследователей проанализировала сейсмические и петрологические данные четырех тихоокеанских плато и сравнила их с моделями субдукционной активности плит. Выяснилось, что эти плато возникли в результате вулканизма и непрерывно деформируются из-за притяжения пододвигающейся плиты.
Ученые из Колледжа природных ресурсов имени Эдварда Уорнера подтвердили гипотезу о том, что исключение высших хищников из экосистемы вызывает в ней долговременные последствия, которые сложно или вовсе нельзя обратить вспять после их возвращения. Выводы сделаны на основе эксперимента, длившегося несколько десятилетий, в северной части Йеллоустонского национального парка.
Научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук и первого этапа отечественной лунной программы Лев Зеленый рассказал, какие уроки вынесли из неудавшейся миссии «Луна-25» и как в ближайшие годы Россия собирается покорять естественный спутник Земли.
Группа канадских и турецких исследователей проанализировала сейсмические и петрологические данные четырех тихоокеанских плато и сравнила их с моделями субдукционной активности плит. Выяснилось, что эти плато возникли в результате вулканизма и непрерывно деформируются из-за притяжения пододвигающейся плиты.
Ученые из Колледжа природных ресурсов имени Эдварда Уорнера подтвердили гипотезу о том, что исключение высших хищников из экосистемы вызывает в ней долговременные последствия, которые сложно или вовсе нельзя обратить вспять после их возвращения. Выводы сделаны на основе эксперимента, длившегося несколько десятилетий, в северной части Йеллоустонского национального парка.
Физики из Йельского университета с помощью математической модели объяснили, как гадюки используют инфракрасные датчики возле ноздрей, чтобы охотиться за добычей в кромешной темноте. Оказалось, они задействуют своеобразный «предусилитель сигнала», расширяющий пределы возможностей их тепловизионного органа.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Взгляд с другой стороны океана. Что вы знаете об участии США и их союзников во Второй мировой войне? Тест
Есть ли жизнь на Марсе? Будет!
«Спутник-V» оказался лучше вакцины Pfizer — но это не помешает России проиграть борьбу с эпидемией
Топ-10 самых больших кораблей
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии