Деятельность человека назвали основной причиной рекордного обмеления реки Ганг
Ганг, жизненно важная водная артерия для сотен миллионов жителей Индии и соседних стран, переживает рекордное обмеление, главной причиной которого стала человеческая деятельность. К такому выводу пришли американские и индийские ученые после того, как с помощью анализа данных и компьютерного моделирования реконструировали историю речного стока Ганга за последние 1300 лет.
Сначала специалисты из Индийского технологического института Гандинагара и Университета Аризоны (США) воспользовались цифровым архивом Monsoon Asia Drought Atlas. Из него взяли данные о засухах в Муссонной Азии с 700 по 2012 год, основанные на анализе сведений о годичных кольцах деревьев. Ширину колец считают индикатором количества осадков в прошлом.
С помощью специализированных компьютерных программ эту информацию объединили с современными данными инструментальных наблюдений. Применив сложные гидрологические модели, ученые воссоздали прошлое одной из самых протяженных рек Южной Азии. Достоверность реконструкции дополнительно перепроверили, сопоставив ее с задокументированными историческими свидетельствами засух и голода.
В результате выяснилось, что период с 1991 по 2020 год стал небывалым по засушливости и привел к беспрецедентному уменьшению речного потока в Ганге. Этот спад оказался на 76% более выраженным того, что наблюдался во время сильнейшей засухи в XVI веке, ближайшего исторического аналога. Кроме того, сами засухи стали чаще и продолжительнее.
Исследователи посчитали, что основную роль в этом сыграл антропогенный фактор. Естественные климатические изменения, конечно, тоже повлияли, но ключевую причину ученые увидели в ослаблении летних муссонов, приносящих большую часть осадков в регионе. Негативную тенденцию связывают с потеплением Индийского океана и аэрозольным загрязнением воздуха в результате деятельности людей.
Аэрозоли — взвесь из мельчайших частиц твердых или жидких веществ — попадают в воздух вместе с выбросами от промышленных предприятий, ТЭЦ, транспорта и других источников. Они ухудшают качество воздуха, вредят здоровью человека и могут приводить к сокращению количества осадков.
Исследователи также отметили, что большинство климатических моделей ошибочно прогнозировали увеличение речного стока Ганга в условиях глобального потепления и не смогли предсказать тенденцию к сильному высыханию. Это несоответствие подчеркивает необходимость дальнейшего усовершенствования моделирования для повышения его точности.
Учитывая важную роль Ганга, ученые также рекомендовали разработать стратегии для смягчения негативных последствий из-за возможной нехватки воды.
Авторы статьи, вышедшей в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, отдельно не останавливались на том, как на уровень Ганга повлияли строительство двух плотин и отвод британцами вод реки в крупный канал в период колониального правления. Между тем спутниковые снимки показывают серьезное глобальное озеленение в районе Ганга, то есть нынешний уровень обмеления не препятствует росту зеленой биомассы там.
