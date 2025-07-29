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Человечество за 22 года лишилось значительной части грунтовых вод
Анализ данных спутниковых наблюдений, проведенных с 2002 по 2024 год, помог выявить существенное снижение уровня грунтовых вод и истощение запасов пресной воды на всех континентах, за исключением ледяных щитов Гренландии и Антарктиды.
Международная исследовательская группа, в состав которой вошли климатологи, геофизики и гидрологи из Аризонского университета (США), установила, что за последние 22 года не покрытая ледяным покровом суша теряла запасы воды с беспрецедентной скоростью. К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные спутниковых наблюдений NASA GRACE и GRACE-FO.
Оказалось, ежегодно площадь суши с отрицательным водным балансом увеличивалась примерно на 830 тысяч квадратных километров. Особенно интенсивно процесс проходил в Северном полушарии, где образовались четыре огромных региона «мегавысыхания»: север Канады и Аляски, север России, юго-запад США и Центральная Америка. Еще одна крупная область «иссушения» протянулась от Северной Африки через Европу и Ближний Восток до Китая и Юго-Восточной Азии.
В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, это явление назвали «континентальным высыханием», его последствия уже ощутили на себе миллиарды жителей планеты. Основными причинами стали изменение климата и деятельность человека.
В частности, приблизительно 68% всей потери влаги в регионах, не покрытых ледяными щитами, пришлась на подземные воды — особенно в Центральной Азии, Мексике, Калифорнии, Индии и на Аравийском полуострове. Оставшиеся 32% были связаны с потерями воды в поверхностных водоемах, таянием снежного покрова и вечной мерзлоты, а также обезвоживанием почв и растительности. Главными факторами оказались усиленное водопотребление и неспособность компенсировать потери (в периоды изобилия осадков)
Исследователи также обратили внимание на вклад континентального высыхания в повышение уровня Мирового океана: в последние годы именно суша, а не таяние ледников, стала главным источником поступления пресной воды в океаны. Перекачка подземных вод наряду с таянием вечной мерзлоты и истощением водоемов теперь вносит бóльший вклад в повышение уровня моря, чем ледяные щиты Гренландии и Антарктиды. Темпы высыхания при этом ускорились начиная с 2014 года — самого мощного зафиксированного Эль-Ниньо.
Остановить деградацию водных ресурсов можно, существенно сократив использование подземных вод, к чему и призывают исследователи. Если этого не сделать, человечество рискует столкнуться не только с дефицитом пресной воды, но и с ускоренным подъемом уровня моря.
Авторы научной работы также отметили, что снижение уровня грунтовых вод негативно сказывается на экосистемах и способности государств адаптироваться к изменению климата. Это особенно важно, поскольку примерно 75% населения Земли (то есть почти шесть миллиардов человек) живет в странах с устойчивым сокращением водных ресурсов.
«Континентальное высыхание — не просто климатическая статистика. Это глобальная водная тревога, игнорировать которую означает осознанно подвергать риску будущие поколения», — подытожили исследователи.
Отметим, однако, что необходимо различать исчерпание подземных вод, из-за которого ученые бьют тревогу, и иссушение поверхностного слоя почвы, где растут растения. Последнее на данный момент не носит угрожающий характер, поскольку на Земле происходит глобальное озеленение, вызванное антропогенными выбросами СО2 и изменением климата.
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