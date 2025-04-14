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56 минут назад
Александр Березин

Стремительное озеленение крупнейшей пустыни Индии объяснили глобальным потеплением и ирригацией

5.2

Крупная пустыня Тар в XXI веке показала рост площади листвы на 38%. До сих пор ученые не понимали, какие именно события к этому привели. Индийские исследователи попробовали ответить на этот вопрос, но вряд ли он устроит всех их коллег.

Климат
# глобальное озеленение
# озеленение
# пустыни
Стремительное озеленение крупнейшей пустыни Индии объяснили глобальным потеплением и ирригацией – иллюстрация к материалу на Naked Science
Пустыня Тар, Раджастан, 1 января 2011 года / © Wikimedia Commons

Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Cell Reports Sustainability, оценили долю различных факторов в быстром озеленении пустыни Тар, самой большой на Индостане. По их мнению, важнейшими стали рост количества осадков, связанный с глобальным потеплением, и ирригация. К сожалению, новый анализ полностью упустил еще один ключевой элемент происходящего.

Ученые взяли пустыню Тар в ее узком определении — наиболее засушливые районы площадью 200 тысяч квадратных километров. Общая ее площадь до XXI века была 446 тысяч квадратных километров. Исследователи констатировали, что из 14 крупнейших пустынь мира четыре в 2001-2023 годах стали получать заметно больше осадков (Тар, Аравийская, Негев, Гоби), одна, Намиб, — меньше, а девять не показали наличия статистически значимого тренда. В пустыне Тар за 2001-2023 годы осадков стало больше на 64%.

Во всех четырех пустынях, где количество осадков выросло, поверхность листьев тоже увеличилась. Это произошло без заметной зависимости от усилий человека по озеленению: в разных пустынях антропогенная деятельность была разной, а вот озеленение по масштабам — сходным.

Только две из озеленяющихся пустынь показали быстрый рост городского населения — Тар и Аравийская. Отметим, что под Аравийской пустыней авторы работы (как и англоязычный научный мир в целом) подразумевают не восточную часть Египта, а пустыни Аравийского полуострова (примерно два миллиона квадратных километров). Скорость урбанизации в пустыне Тар оказалась значительно выше, чем в Аравии. С 1985 года (когда там началось озеленение) по 2020-й городское население разных ее частей выросло на величину от 50 до 800%. Она же стала местом максимального расширения сельхозплощадей — в четыре раза за то же время.

У озеленения были и антропогенные причины: площадь земель с ирригацией в пустыне за это время увеличилась на 58%. Этот темп существенно отставал от общего прироста сельхозземель здесь. Уровни глубоких грунтовых вод на севере в центральном регионе, где ирригация развивалась быстрее всего, снизились.

В сезон летних муссонов (июнь-сентябрь) рост количества осадков, вызванный потеплением, был, по расчетам исследователей, основной причиной роста площади листьев. Он отвечал за 66% озеленения, ирригация — только за 34%. Вне этого сезона роль осадков падала до 32%, а ирригации с помощью скважин росла до 67%. В среднегодовом масштабе на ирригацию приходилось 55% озеленения, на осадки — 45%. Это не слишком обнадеживает: уровень артезианских вод в регионе снижается, отчего они не выглядят надежным фундаментом наблюдающегося процветания.

Тем не менее исследователи в отношении Тар настроены скорее оптимистично. Они отметили, что по всем моделям, хорошо согласующимся с прошлыми событиями в регионе, дальнейшее потепление увеличит количество осадков. И чем сильнее будет потепление, тем больше осадков пустыня получит в дальней перспективе.

К сожалению, исследование не лишено недостатков. Оно полностью игнорирует рост содержания СО2 в атмосфере как фактор озеленения пустыни Тар. Если работы других научных групп показали, что происходящее глобальное озеленение на 70% обеспечивается именно ростом количества углекислого газа в атмосфере, то в новой работе такого словосочетания вообще нет. Как и упоминания работ коллег, в которых этот фактор назвали ключевым.

Стремительное озеленение крупнейшей пустыни Индии объяснили глобальным потеплением и ирригацией – иллюстрация к материалу на Naked Science
Намиб находится на побережье Намибии и не показывает в XXI веке существенного снижения площади листьев. Лежащая рядом с ним в глубине континента Калахари авторами работы уже даже не классифицируется как пустыня: сильное озеленение с 1980-х де-факто вывело ее из этой категории / © NASA, NASA Earth Observatory, Joshua Stevens

Между тем увеличение количества СО2 не просто позволяет растениям быстрее набирать массу, но и снижает их потребность в воде. Ведь получить нужное количество этого газа из воздуха теперь можно за меньшее время, чем в доиндустриальную эру. А это позволяет растениям держать устьица листьев закрытыми больше времени. Именно от открытости устьиц зависит скорость потери воды зеленой биомассой. Та же пустыня Намиб, которая в 2001-2023 годах показала уменьшение количества осадков, на спутниковых снимках ничуть не потеряла в зеленой биомассе как раз по этой причине: изменение состава воздуха минимизирует потери воды растениями.

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Климат
# глобальное озеленение
# озеленение
# пустыни
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