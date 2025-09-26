  • Добавить в закладки
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН
21

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

❋ 5.1

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
Бивневый нуклеус / © Александр Бессуднов, пресс-служба ИИМК РАН

Палеолитическая стоянка Костенки-17 — многослойный памятник, где древние люди селились периодически на протяжении почти 20 тысяч лет — от 42 до 25 тысяч лет назад. Археологи исследуют этот памятник уже более 70 лет, очередное возобновление работ произошло в 2017 году по инициативе ИИМК РАН. Работы этого сезона проводились при поддержке фонда «История отечества» и были сконцентрированы на самом древнем, нижнем культурном слое, возраст которого достоверно датируется 41–42 тысячами лет. Этот период связан с первоначальным расселением человека современного типа по территории Восточно-Европейской равнины.

«В этом году нам удалось вскрыть крайне интересный участок — мы попали в бортовую часть древнего оврага и русло палеоручья, которое не фиксируется на современной поверхности. Люди осваивали территорию рядом с этим водотоком, а находки с их стоянки частично смывало на дно ручья, что обеспечило им хорошую сохранность. Именно там мы обнаружили наиболее выразительный материал, в том числе самые крупные предметы», — отметил старший научный сотрудник Отдела палеолита ИИМК РАН Александр Бессуднов.

За время раскопок, которые достигли глубины девяти метров от поверхности, археологи собрали несколько тысяч индивидуальных находок. Каменный инвентарь, в числе которого кремневые орудия, заготовки и отходы производства, исчисляется тысячами экземпляров. Среди необычных находок особенно выделяется разнообразная серия украшений, характерная для уникальной археологической культуры, не имеющей прямых аналогий в мире.

Клыки песца со следами сверловки / © Александр Бессуднов, пресс-служба ИИМК РАН

Коллекцию пополнили несколько подвесок из клыков песца — типичное для обитателей этой стоянки украшение. Причем клыки эти были именно просверлены, что является одним из наиболее ранних свидетельств техники сверления в каменном веке. Особый интерес представляет новая для памятника находка — подвеска из раковины вымершего головоногого моллюска ортоцераса размером около пяти сантиметров. Предварительный анализ позволяет предположить, что раковина могла быть преднамеренно окрашена красной охрой. Археологи предполагают, что подвеску могли носить на шее, подвешивая на веревочку, изготовленную из растений или жил животных. Другая версия — украшение крепилось к одежде.

Еще одной редкой находкой стал так называемый бивневый нуклеус — фрагмент бивня мамонта, который использовался в качестве основы для снятия заготовок, из которых впоследствии могли изготавливать орудия и украшения. Такие артефакты в Костенках известны в единичных экземплярах. Рядом с нуклеусом зафиксировано скопление костяных отщепов, часть из которых, вероятно, служила заготовками для орудий. Среди изделий из бивня выделяется фрагмент бивневого наконечника, аналогии которому известны на соседней стоянке Костенки-14, где обломок подобного наконечника был обнаружен застрявшим в ребре мамонта.

«Люди, оставившие этот культурный слой, обладали уникальными навыками изготовления каменных и костяных орудий, а также имели необъяснимую пока потребность к производству разнообразных украшений. Полных аналогов коллекции II культурного слоя Костенок-17 мы не знаем ни в Костенках, ни за их пределами. Богатый набор украшений — большое поле для интерпретаций и дальнейших исследований», — пояснил Александр Бессуднов.

Помимо украшений и орудий, в культурном слое найдено большое количество костных остатков, свидетельствующих о том, что основными объектами охоты были лошадь, мелкий пушной зверь и, возможно, мамонт. Несмотря на сложные условия раскопок, связанные с большой глубиной залегания древнейших слоев и поступлением грунтовых вод, археологи планируют продолжить свои исследования в следующем полевом сезоне.

ИИМК РАН
9 статей
Институт истории материальной культуры РАН — старейший в России институт, занимающийся археологическими исследованиями. Правопреемник петербургской Императорской археологической комиссии. Научная деятельность ИИМК РАН включает изучение широкого спектра археологических культур каменного века Евразии; исследование раннеземледельческих культур и городских цивилизаций Центральной Азии, Кавказа, Среднего и Ближнего Востока, а также археологических культур степной зоны Евразии; изучение греко-варварских контактов в Северном Причерноморье ; исследование взаимодействия племен и народов на территории Восточной Европы и в регионе Балтики, археология и история Древней Руси.
ИИМК РАН
Комментарии

