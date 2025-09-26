Уведомления
В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Палеолитическая стоянка Костенки-17 — многослойный памятник, где древние люди селились периодически на протяжении почти 20 тысяч лет — от 42 до 25 тысяч лет назад. Археологи исследуют этот памятник уже более 70 лет, очередное возобновление работ произошло в 2017 году по инициативе ИИМК РАН. Работы этого сезона проводились при поддержке фонда «История отечества» и были сконцентрированы на самом древнем, нижнем культурном слое, возраст которого достоверно датируется 41–42 тысячами лет. Этот период связан с первоначальным расселением человека современного типа по территории Восточно-Европейской равнины.
«В этом году нам удалось вскрыть крайне интересный участок — мы попали в бортовую часть древнего оврага и русло палеоручья, которое не фиксируется на современной поверхности. Люди осваивали территорию рядом с этим водотоком, а находки с их стоянки частично смывало на дно ручья, что обеспечило им хорошую сохранность. Именно там мы обнаружили наиболее выразительный материал, в том числе самые крупные предметы», — отметил старший научный сотрудник Отдела палеолита ИИМК РАН Александр Бессуднов.
За время раскопок, которые достигли глубины девяти метров от поверхности, археологи собрали несколько тысяч индивидуальных находок. Каменный инвентарь, в числе которого кремневые орудия, заготовки и отходы производства, исчисляется тысячами экземпляров. Среди необычных находок особенно выделяется разнообразная серия украшений, характерная для уникальной археологической культуры, не имеющей прямых аналогий в мире.
Коллекцию пополнили несколько подвесок из клыков песца — типичное для обитателей этой стоянки украшение. Причем клыки эти были именно просверлены, что является одним из наиболее ранних свидетельств техники сверления в каменном веке. Особый интерес представляет новая для памятника находка — подвеска из раковины вымершего головоногого моллюска ортоцераса размером около пяти сантиметров. Предварительный анализ позволяет предположить, что раковина могла быть преднамеренно окрашена красной охрой. Археологи предполагают, что подвеску могли носить на шее, подвешивая на веревочку, изготовленную из растений или жил животных. Другая версия — украшение крепилось к одежде.
Еще одной редкой находкой стал так называемый бивневый нуклеус — фрагмент бивня мамонта, который использовался в качестве основы для снятия заготовок, из которых впоследствии могли изготавливать орудия и украшения. Такие артефакты в Костенках известны в единичных экземплярах. Рядом с нуклеусом зафиксировано скопление костяных отщепов, часть из которых, вероятно, служила заготовками для орудий. Среди изделий из бивня выделяется фрагмент бивневого наконечника, аналогии которому известны на соседней стоянке Костенки-14, где обломок подобного наконечника был обнаружен застрявшим в ребре мамонта.
«Люди, оставившие этот культурный слой, обладали уникальными навыками изготовления каменных и костяных орудий, а также имели необъяснимую пока потребность к производству разнообразных украшений. Полных аналогов коллекции II культурного слоя Костенок-17 мы не знаем ни в Костенках, ни за их пределами. Богатый набор украшений — большое поле для интерпретаций и дальнейших исследований», — пояснил Александр Бессуднов.
Помимо украшений и орудий, в культурном слое найдено большое количество костных остатков, свидетельствующих о том, что основными объектами охоты были лошадь, мелкий пушной зверь и, возможно, мамонт. Несмотря на сложные условия раскопок, связанные с большой глубиной залегания древнейших слоев и поступлением грунтовых вод, археологи планируют продолжить свои исследования в следующем полевом сезоне.
Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».
Международная группа специалистов в области экологии и биологии изучила содержимое желудочно-кишечных трактов редчайших пресноводных китообразных — индских дельфинов. Исследование показало, что глобальная проблема пластикового загрязнения коснулась и этого исчезающего вида.
В Аргентине открыли новый вид гигантского хищного динозавра. Его останки нашли с костью древнего крокодила, зажатой в челюстях, что указывает на рацион этого сверххищника.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?
С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
