Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Место накопления жира в организме повлияло на риск развития рака
Проанализировав пять типов жировых отложений более чем у 700 тысяч человек, международная исследовательская группа обнаружила, что риск развития нескольких типов рака зависит не столько от количества жира в организме, сколько от места накопления.
Собрав данные сотен тысяч участников крупнейших генетических исследований (с максимальной выборкой до 728 тысяч человек), группа ученых под руководством Эммы Хейзелвуд (Emma Hazelwood) из Бристольского университета (Великобритания) проанализировала пять конкретных жировых депо — запасов жира, сосредоточенных в определенных анатомических образованиях: подкожный абдоминальный (скапливается под кожей в области живота), висцеральный (вокруг внутренних органов брюшной полости), ягодично-бедренный жир, а также жир печени и поджелудочной железы.
Для оценки применили метод менделеевской рандомизации, который позволяет установить, связаны ли генетически предсказанные уровни фактора риска и исхода заболевания. Результаты научной работы, опубликованной в Journal of the National Cancer Institute, показали, что избыток жира на животе повышал риск эндометриального рака (рак тела матки у женщин), рака печени и аденокарциномы пищевода, но снижал вероятность некоторых агрессивных форм рака груди.
Висцеральный жир, в свою очередь, увеличивал вероятность рака печени более чем в четыре раза. Накопление жировой ткани в поджелудочной железе повышало риск развития эндометриоидного рака яичников, но снижало вероятность проксимального рака ободочной кишки. Жир в области бедер и ягодиц, напротив, оказывал защитное действие, снижая риск рака молочной железы и менингиомы.
Исследователи также изучили механизмы, объясняющие выявленные связи. Оказалось, что избыток подкожного абдоминального жира снижал концентрацию глобулина — белка, связывающего половые гормоны — и повышал уровень доступного тестостерона, что частично объясняет вероятность развития эндометриального рака.
Более того, примерно 42% повышенного риска аденокарциномы пищевода, связанного с абдоминальным жиром, объяснялось снижением уровня белка IGFBP-1, регулирующего действие инсулиноподобных факторов роста. Около 27% защитного эффекта ягодично-бедренного жира было связано с повышением уровня адипонектина — гормона, регулирующего обмен веществ и обладающего противовоспалительным действием.
По расчетам, до трети случаев рака печени в популяции могут быть связаны с избытком «опасных» жировых тканей — висцерального жира и жира печени. При этом индекс массы тела не всегда отражает реальное положение дел: человек может иметь нормальный вес, но высокий уровень жира в печени или вокруг органов брюшной полости.
Хейзелвуд и коллеги отметили, что клиническая практика должна постепенно отходить от простой оценки массы тела к более точным методам, например МРТ или анализу биомаркеров, которые позволяют понять, где именно накапливается жир.
Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».
Международная группа специалистов в области экологии и биологии изучила содержимое желудочно-кишечных трактов редчайших пресноводных китообразных — индских дельфинов. Исследование показало, что глобальная проблема пластикового загрязнения коснулась и этого исчезающего вида.
В Аргентине открыли новый вид гигантского хищного динозавра. Его останки нашли с костью древнего крокодила, зажатой в челюстях, что указывает на рацион этого сверххищника.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?
В Аргентине открыли новый вид гигантского хищного динозавра. Его останки нашли с костью древнего крокодила, зажатой в челюстях, что указывает на рацион этого сверххищника.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
К звездам! Разбираетесь ли вы в современных и перспективных космических двигателях? — Тест
Как роботы будут работать вместе с людьми. Интервью с Романом Мещеряковым
Лед, зубы и солнечный ветер: как масс-спектрометрия и секвенирование генов совершили революцию в археологии
Почему власти США так упорно борются против Gram и остановят ли они Павла Дурова?
Репортаж: куда рвется проект «Прорыв» и кому нужен технеций из Карповки
Pokemon Go: игра, которая меняет реальность
Параллелизм эволюции
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии