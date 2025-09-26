  • Добавить в закладки
26 сентября, 13:31
Любовь С.
Место накопления жира в организме повлияло на риск развития рака

Проанализировав пять типов жировых отложений более чем у 700 тысяч человек, международная исследовательская группа обнаружила, что риск развития нескольких типов рака зависит не столько от количества жира в организме, сколько от места накопления.

Медицина
# висцеральный жир
# жир на животе
# онкологические заболевание
# рак груди
# рак печени
# рак пищевода
3D-визуализация клеток жировой ткани (адипоцитов), которые накапливают и хранят энергию в виде жира. Ярко-оранжевые структуры — это клетки, заполненные жировыми каплями, а переплетающиеся белые нити — сеть кровеносных сосудов и соединительной ткани, окружающей и питающей питает жировую ткань. / © Juan Gaertner/ Science Photo Library/ Getty Images

Собрав данные сотен тысяч участников крупнейших генетических исследований (с максимальной выборкой до 728 тысяч человек), группа ученых под руководством Эммы Хейзелвуд (Emma Hazelwood) из Бристольского университета (Великобритания) проанализировала пять конкретных жировых депо — запасов жира, сосредоточенных в определенных анатомических образованиях: подкожный абдоминальный (скапливается под кожей в области живота), висцеральный (вокруг внутренних органов брюшной полости), ягодично-бедренный жир, а также жир печени и поджелудочной железы.

Для оценки применили метод менделеевской рандомизации, который позволяет установить, связаны ли генетически предсказанные уровни фактора риска и исхода заболевания. Результаты научной работы, опубликованной в Journal of the National Cancer Institute, показали, что избыток жира на животе повышал риск эндометриального рака (рак тела матки у женщин), рака печени и аденокарциномы пищевода, но снижал вероятность некоторых агрессивных форм рака груди.

Висцеральный жир, в свою очередь, увеличивал вероятность рака печени более чем в четыре раза. Накопление жировой ткани в поджелудочной железе повышало риск развития эндометриоидного рака яичников, но снижало вероятность проксимального рака ободочной кишки. Жир в области бедер и ягодиц, напротив, оказывал защитное действие, снижая риск рака молочной железы и менингиомы.  

Исследователи также изучили механизмы, объясняющие выявленные связи. Оказалось, что избыток подкожного абдоминального жира снижал концентрацию глобулина — белка, связывающего половые гормоны — и повышал уровень доступного тестостерона, что частично объясняет вероятность развития эндометриального рака.

Более того, примерно 42% повышенного риска аденокарциномы пищевода, связанного с абдоминальным жиром, объяснялось снижением уровня белка  IGFBP-1, регулирующего действие инсулиноподобных факторов роста. Около 27% защитного эффекта ягодично-бедренного жира было связано с повышением уровня адипонектина — гормона, регулирующего обмен веществ и обладающего противовоспалительным действием.

По расчетам, до трети случаев рака печени в популяции могут быть связаны с избытком «опасных» жировых тканей — висцерального жира и жира печени. При этом индекс массы тела не всегда отражает реальное положение дел: человек может иметь нормальный вес, но высокий уровень жира в печени или вокруг органов брюшной полости.

Хейзелвуд и коллеги отметили, что клиническая практика должна постепенно отходить от простой оценки массы тела к более точным методам, например МРТ или анализу биомаркеров, которые позволяют понять, где именно накапливается жир.

