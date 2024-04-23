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Общая площадь мировых оазисов выросла, несмотря на опустынивание
Экологи из Китая подсчитали, как изменились площади оазисов в мире с 1995 по 2020 год. Исследователи также выяснили, в каком регионе оазисных территорий больше всего, в каком темпе происходят изменения и чем на этих землях занимается человек.
По данным за 2018 год, до 40% земной суши занимают засушливые земли, причем на них живет 38% населения планеты. И ключевые элементы таких экосистем, которые определяют человеческую деятельность в засушливых землях, — оазисы.
Часть ученых предполагают, что изменения климата могут увеличить площади засушливых земель (хотя есть и прямо противоположные мнения), а рост численности людей приведет к эксплуатации оазисов, что вызовет нехватку воды в этих регионах. Динамику развития оазисов обычно изучают с двух сторон: их пространственно-временное распределение и эволюцию. Но до сих пор не проводили систематического изучения общей площади оазисов в областях с засушливыми землями.
Пробел в знаниях решила восполнить группа китайских экологов. Они обобщили предыдущие исследования и на основе данных Инициативы по изменению климата Европейского космического агентства (ESA) и радиометрии высокого разрешения сделали карту распределения оазисов в мире с 1995 по 2020 год. Результаты научной работы опубликованы в журнале Earth’s Future.
Оазисы определяются по нескольким критериям: они существуют в засушливых климатических зонах, частично или полностью окружены пустыней и обладают стабильным источником воды (дожди не в счет), который поддерживает на этих территориях много растительности. По этим трем критериям авторы статьи оценили площади оазисов и продуктивность их растительного покрова в ранее изученных пустынных экосистемах Северной Америки, Австралии, Африки и Китая.
Карту строили, ориентируясь на восемь факторов, влияющих на площадь растительности. Их разделили на четыре категории: климатические (потенциальное испарение, осадки, температура), топологические (модель рельефа, уклоны), социально-экономические (валовой внутренний продукт) и факторы водных ресурсов (поверхностный сток, грунтовые воды). Чтобы избежать очевидных ошибок, исследователи сравнили полученную карту с данными Google Earth.
Большая часть всех оазисов пришлась на Азию — 77% от общей площади в 19 странах. В остальном оазисные территории распространены в Океании, Африке, Северной и Южной Америке. В среднем по миру площадь оазисов увеличилась с 1,83 миллиона квадратных километров в 1995 году до 1,91 миллиона квадратных километров в 2020-м, то есть на 4,7%. Средний прирост за год составил 3300 квадратных километров. На 54,86% оазисных площадей люди возделывали землю, 23,12% занимали пастбища.
За тот же период, как пишут исследователи, 220,8 тысячи квадратных километров пустынь были преобразованы в оазисы — самый интенсивный этап озеленения пришелся на 2015-2020 годы. При этом 134,3 тысячи квадратных километров пахотных и пастбищных земель деградировали в пустыни. Это связано с ростом спроса на воду для орошения других островков растительности, отметили авторы научной работы. Тем не менее глобальная картина показывает, что оазисов в мире стало больше — и это согласуется с недавними данными о том, что выбросы углерода озеленили нашу планету.
Насколько можно судить по историческим данным, в прошлом площади оазисов тоже все время менялись: какие-то зоны становились более влажными или получали новые ирригационные каналы, какие-то лишались осадков либо их каналы деградировали после войн и миграций. Но в среднем площади оазисов подолгу оставались неизменными.
Нынешний рост на 86,5 тысячи квадратных километров может показаться небольшим, однако, если он сохранит такие темпы до конца века, суммарная площадь прироста оазисов достигнет уровня крупной европейской страны.
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