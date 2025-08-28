Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.

Тилацин, больше известный как тасманийский, или сумчатый, волк (Thylacinus cynocephalus), — это животное, чье исчезновение стало символом разрушительного влияния человека на природу.

Внешне зверь напоминал волка, собаку и крупную кошку одновременно, кроме того, имел полосы на спине, отчего получил прозвище «тигр». У самок тилацина была сумка, которая открывалась между задних лап. Такое строение хорошо защищало детенышей, находящихся внутри. У самцов тоже было некое подобие сумки — кожаный карман в области живота для защиты половых органов.

Когда-то тилацины населяли не только Тасманию, но и всю Австралию, а также Новую Гвинею. Однако на материке они исчезли примерно две тысячи лет назад. Ученые долго винили в этом людей, которые активно охотились на них, и динго — диких собак, составивших хищникам жесткую конкуренцию. Остров Тасмания стал последним пристанищем вида, но и там его ждала печальная участь.

В XIX веке европейские колонисты объявили сумчатых волков врагами фермеров и организовали масштабную кампанию по их уничтожению с выплатой вознаграждения за каждую убитую особь. Последний известный тилацин умер в зоопарке Хобарта в 1936 году, оставив после себя лишь генетический материал и черно-белые кадры. С тех пор этот вид считается вымершим.

Сумчатый или тасманийский волк, или тилацин — вымершее сумчатое млекопитающее, единственный доживший до исторической эпохи представитель семейства сумчатых волков / © Gifer

Теперь ученые нашли объяснение, почему тилацин оказался так уязвим. Генетики Нагарджун Виджай (Nagarjun Vijay) и Буддхабхушан Гириш Салве (Buddhabhushan Girish Salve) из Индийского института научного образования и исследований в Бхопале заинтересовались геномом сумчатого волка, когда изучали генетику бенгальского тигра (Panthera tigris tigris).

Интерес к сумчатому волку возник неслучайно. Исследователи заметили, что у этих двух хищников из разных уголков мира очень похожая и печальная судьба: оба вида в разное время оказались на грани вымирания. Внимание ученых привлекли параллели между тилацином и бенгальским тигром. Они гиперплотоядные животные, в рационе которых доля мяса превышает 70 процентов.

Виджай и Салве предположили, что крупные хищники, полностью зависящие от мяса, во время эволюции утратили важные гены. Из-за этого они становились слабее — чаще болели и хуже приспосабливались, когда менялась природа вокруг.

Чтобы проверить гипотезу, ученые проанализировали ДНК тилацинов, которую ранее извлекли из музейных образцов. Генетики сравнили ее с геномом ближайшего живого родственника тилацина — тасманийского дьявола (Sarcophilus harrisii), а также других сумчатых.

Анализ показал, что, в отличие от большинства сумчатых, тилацины утратили по крайней мере четыре ключевых гена: SAMD9L, HSD17B13, CUZD1 и VWA7. Эти гены связаны с защитой от вирусов, обменом веществ, лактацией и устойчивостью к некоторым заболеваниям, включая рак и панкреатит. Без этих генов организм слабел, а риск болезней возрастал.

Самое интересное — утрата генов произошла не 10 тысяч лет назад, когда Тасмания отделилась от материка из-за подъема уровня моря, а гораздо раньше. Три гена — SAMD9L, CUZD1 и VWA7 — исчезли не менее шести миллионов лет назад, в эпоху масштабных климатических потрясений. Именно в то время предки сумчатого волка резко увеличились в размерах и окончательно превратились в гиперплотоядных, то есть почти полностью перешли на мясную пищу. Возможно, в тех условиях потеря части генов даже давала им некое преимущество для выживания. Однако в долгосрочной перспективе это стало губительным для вида.

Пара тилацинов, запечатленная в 1902 году в Смитсоновском национальном зоологическом парке (США) / © Wikimedia, Australian Zoologist, Dr. Goding

По словам Виджая, раньше ученые считали, что главным фактором исчезновения сумчатых волков были действия человека. Но выводы исследователей говорят об обратном. Генетическая уязвимость существовала задолго до появления людей и динго в Австралии. Климатические изменения за миллионы лет до появления людей привели к резкой утрате четырех ключевых генов, что могло сделать этих существ более восприимчивыми к болезням.

Таким образом, история вымирания тилацинов оказалась гораздо сложнее и трагичнее. Вид вступил в фазу своего заката миллионы лет назад, медленно теряя генетическое разнообразие и способность адаптироваться к изменяющимся условиям. Динго на материке, а затем и европейские колонизаторы в Тасмании стали не главной причиной, а лишь катализатором процесса, который давно шел полным ходом. Они забили последний гвоздь в крышку гроба вида.

Несмотря на вполне логичные выводы, к работе индийских генетиков стоит относиться с осторожностью. Хотя факт утраты генов они подтвердили, напрямую связать это с вымиранием пока нельзя — нужны дополнительные исследования.

Пока не ясно, насколько именно эти утраченные гены повлияли на болезни или уязвимость сумчатого волка. Для таких выводов потребуется сравнить больше данных и провести серию экспериментов. Исследование само по себе достаточно важно. Его результаты меняют взгляд на историю исчезновения вида, но считать его «последним словом» нельзя. Скорее это шаг, который показывает направление для новых научных работ.

Выводы Виджая и Салве представлены в журнале Proceedings of the Royal Society B.

