Психологи выяснили, насколько «уколы красоты» повышают привлекательность женщин
Люди прибегают к косметологическим процедурам в надежде повысить свою привлекательность. Психологи связывают такое поведение со стремлением произвести лучшее впечатление, чтобы в итоге добиться каких-то преимуществ — в социальной сфере, романтических или профессиональных отношениях. Однако насколько эффект после так называемых уколов красоты влияет на оценку внешности окружающими и помогает ли он на самом деле создать о себе благоприятное впечатление? Разобраться в этом попытались исследователи из Нидерландов.
Среди женщин популярны малоинвазивные эстетические процедуры вроде инъекций ботулотоксина и филлеров, которые применяют для коррекции признаков старения и дефектов кожи. Ученые ранее уже интересовались, способствуют ли изменения после них созданию более позитивного образа в глазах окружающих, и приходили к утвердительному ответу. После процедур люди не только казались моложе и привлекательнее, но даже более дружелюбными, заслуживающими доверия и компетентными.
Доцент кафедры социальной психологии из Тилбургского университета Бастиан Йегер обратил внимание на то, что многие такие исследования страдали существенными методологическими недочетами. К примеру, испытуемым демонстрировали фото до и после процедур. Это делало различия заметнее, чем могло бы показаться при встрече с человеком в реальной жизни. В ряде случаев размеры выборки были слишком маленькими либо присутствовали другие проблемные моменты, ставящие под сомнение точность оценок.
Йегер вместе с коллегами взялся подробнее изучить вопрос, постаравшись преодолеть указанные ограничения. В новом исследовании ученые провели два эксперимента с участием свыше 3000 человек из США, Канады и Великобритании. Их привлекли с помощью платформы Prolific, специализирующейся на организации разного рода опросов.
В обоих случаях добровольцы просматривали фотографии людей до или после одной малоинвазивной косметологической процедуры — инъекций ботокса или дермального филлера (наполнителя) в разные части лица. Снимки предоставила одна из клиник эстетической коррекции в Нидерландах. Каждый респондент видел только один вариант фотографии, а не оба сразу. Чтобы избежать возможных искажений восприятия, снимки тщательно отобрали и стандартизовали.
В первом эксперименте 2720 участников обоих полов (около 50% — мужчины) из стран Северной Америки оценивали фото 114 человек (92 из них — женщины) по ряду параметров. Некоторые характеризовали внешнюю привлекательность (красоту, молодость, здоровье), а другие касались личностных качеств, таких как честность, дружелюбие, ум, харизма и прочие. Также у респондентов спросили, подвергался ли человек на фото, по их мнению, эстетическим процедурам.
Анализ ответов показал, что внешнюю привлекательность после инъекций оценивали чуть выше (на 0,09 балла по семибалльной шкале), чем до «уколов красоты». Разницу посчитали статистически значимой. Существенных различий по другим параметрам не выявили.
Во втором эксперименте 481 мужчине гетеросексуальной ориентации продемонстрировали фото 81 женщины до или после процедуры. К снимкам приложили информацию: имя, возраст и увлечения дамы. Испытуемых попросили ответить, станут ли они рассматривать изображенных в качестве потенциальных подруг (платонические отношения), партнерш для случайной непродолжительной связи или как претенденток для серьезных романтических отношений.
Участники немного лучше реагировали на фото женщин после эстетической процедуры, считая их подходящими вариантами для непродолжительной связи (разница в оценке с изображениями до инъекций — 0,1 балла) и для дружбы (разница — 0,08 балла). Однако привлекательность дам как возможных избранниц для длительного и серьезного романа почти не поменялась.
Для сравнения, ранее другие исследователи установили, что улыбка способна повысить оценку внешней привлекательности на 0,4 балла, макияж — на 0,6 балла, а цифровое разглаживание кожи лица на фото — на 0,7 балла.
Таким образом, после сеанса малоинвазивной эстетической коррекции женщины могут казаться привлекательнее. Но положительный эффект довольно небольшой и, видимо, не распространяется на то, как окружающие воспринимают их в личностном плане, заключили нидерландские психологи. Статью об исследовании опубликовал журнал Perception.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Ученые из Института демографии Общества Макса Планка (Германия), Висконсинского университета в Мэдисоне (США) и Национального института демографических исследований (Франция) проанализировали материалы из базы данных Human Mortality Database (HMD) — ведущего источника информации о смертности в развитых странах. Они попытались спрогнозировать, сохранятся ли темпы роста продолжительности жизни для людей, родившихся в период с 1939 по 2000...
Чем больше времени мальчики 7-10 лет проводят за компьютерными играми, тем выше риск, что они потеряют интерес к учебе. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные более 1600 детей младшего школьного возраста.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
