Психологи выяснили, насколько «уколы красоты» повышают привлекательность женщин

Люди прибегают к косметологическим процедурам в надежде повысить свою привлекательность. Психологи связывают такое поведение со стремлением произвести лучшее впечатление, чтобы в итоге добиться каких-то преимуществ — в социальной сфере, романтических или профессиональных отношениях. Однако насколько эффект после так называемых уколов красоты влияет на оценку внешности окружающими и помогает ли он на самом деле создать о себе благоприятное впечатление? Разобраться в этом попытались исследователи из Нидерландов.

Среди женщин популярны малоинвазивные эстетические процедуры вроде инъекций ботулотоксина и филлеров, которые применяют для коррекции признаков старения и дефектов кожи. Ученые ранее уже интересовались, способствуют ли изменения после них созданию более позитивного образа в глазах окружающих, и приходили к утвердительному ответу. После процедур люди не только казались моложе и привлекательнее, но даже более дружелюбными, заслуживающими доверия и компетентными.

Доцент кафедры социальной психологии из Тилбургского университета Бастиан Йегер обратил внимание на то, что многие такие исследования страдали существенными методологическими недочетами. К примеру, испытуемым демонстрировали фото до и после процедур. Это делало различия заметнее, чем могло бы показаться при встрече с человеком в реальной жизни. В ряде случаев размеры выборки были слишком маленькими либо присутствовали другие проблемные моменты, ставящие под сомнение точность оценок.

Йегер вместе с коллегами взялся подробнее изучить вопрос, постаравшись преодолеть указанные ограничения. В новом исследовании ученые провели два эксперимента с участием свыше 3000 человек из США, Канады и Великобритании. Их привлекли с помощью платформы Prolific, специализирующейся на организации разного рода опросов.

В обоих случаях добровольцы просматривали фотографии людей до или после одной малоинвазивной косметологической процедуры — инъекций ботокса или дермального филлера (наполнителя) в разные части лица. Снимки предоставила одна из клиник эстетической коррекции в Нидерландах. Каждый респондент видел только один вариант фотографии, а не оба сразу. Чтобы избежать возможных искажений восприятия, снимки тщательно отобрали и стандартизовали.

В первом эксперименте 2720 участников обоих полов (около 50% — мужчины) из стран Северной Америки оценивали фото 114 человек (92 из них — женщины) по ряду параметров. Некоторые характеризовали внешнюю привлекательность (красоту, молодость, здоровье), а другие касались личностных качеств, таких как честность, дружелюбие, ум, харизма и прочие. Также у респондентов спросили, подвергался ли человек на фото, по их мнению, эстетическим процедурам.

Примеры изображений (слева — до процедуры, справа — после), которые показывали испытуемым. В тексте исследования иллюстрацию составили из четырех фрагментов фото разных людей, чтобы обеспечить анонимность. В экспериментах этот прием не использовали: лицо на каждом снимке было едиными и принадлежало какому-то одному человеку / © Jaeger, B., Bucker, B. et al., Perception (2025)

Анализ ответов показал, что внешнюю привлекательность после инъекций оценивали чуть выше (на 0,09 балла по семибалльной шкале), чем до «уколов красоты». Разницу посчитали статистически значимой. Существенных различий по другим параметрам не выявили.

Во втором эксперименте 481 мужчине гетеросексуальной ориентации продемонстрировали фото 81 женщины до или после процедуры. К снимкам приложили информацию: имя, возраст и увлечения дамы. Испытуемых попросили ответить, станут ли они рассматривать изображенных в качестве потенциальных подруг (платонические отношения), партнерш для случайной непродолжительной связи или как претенденток для серьезных романтических отношений.

Участники немного лучше реагировали на фото женщин после эстетической процедуры, считая их подходящими вариантами для непродолжительной связи (разница в оценке с изображениями до инъекций — 0,1 балла) и для дружбы (разница — 0,08 балла). Однако привлекательность дам как возможных избранниц для длительного и серьезного романа почти не поменялась.

Для сравнения, ранее другие исследователи установили, что улыбка способна повысить оценку внешней привлекательности на 0,4 балла, макияж — на 0,6 балла, а цифровое разглаживание кожи лица на фото — на 0,7 балла.

Таким образом, после сеанса малоинвазивной эстетической коррекции женщины могут казаться привлекательнее. Но положительный эффект довольно небольшой и, видимо, не распространяется на то, как окружающие воспринимают их в личностном плане, заключили нидерландские психологи. Статью об исследовании опубликовал журнал Perception.

Юлия Трепалина 791 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.