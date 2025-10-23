Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ветеринары оценили энергетический метаболизм собак при питании сухим кормом и сырым мясом
В новом эксперименте исследователи из Финляндии проследили, как два типа питания повлияли на энергетический обмен веществ у псов породы стаффордширский бультерьер. Некоторые из биомаркеров, по которым судили об эффекте, в отношении собак применили впервые.
Среди ветеринаров пока нет единого мнения о том, какой рацион полезнее для собак — на основе сухих кормов или сырого мяса. В одном из экспериментов у питомцев на натуральной мясной диете наблюдался значительно повышенный уровень фекальных противовоспалительных маркеров. Ученые интерпретировали это как признак улучшения гомеостаза желудочно-кишечного тракта, иммунной функции и переваримости корма. Однако ограничения исследования не позволили сделать вывод, что мясное питание предпочтительнее сухого корма.
Недавно в издании The Veterinary Journal вышла новая работа, продолжающая тему. На этот раз ветеринары из Хельсинкского университета (Финляндия) решили сравнить два типа рациона с точки зрения влияния на энергетический обмен веществ у псов. В список биомаркеров, по которым судили об эффекте на собак, впервые включили индекс триглицериды-глюкоза (TyG). Этот показатель инсулинорезистентности ранее использовали только применительно к людям.
В эксперименте, который стал частью крупного исследования о взаимосвязи между питанием и атопическим дерматитом у собак, поучаствовали несколько десятков домашних псов породы стаффордширский бультерьер. В финальную выборку, которую анализировали ученые, вошли 46 собак, прошедших испытания до конца.
На протяжении в среднем 4,5 месяца 19 псов получали сухой корм, а 27 — мясной корм от производителя MUSH Vaisto в виде сырых замороженных фрикаделек. Первый вариант питания был богат неволокнистыми углеводами, а второй содержал много жиров и практически не включал углеводов.
До начала и по завершении эксперимента у животных брали анализы крови, чтобы измерить ключевые метаболические маркеры: глюкозу, инсулин, холестерин, триглицериды (тип жиров в крови), кетоновые тела (показатель характеризует жировой обмен и углеводный метаболизм). Исследователи также отслеживали вес бультерьеров.
В результате у псов на сухом корме значительно выросли показатели гликированного гемоглобина (HbA1c), по которым судят о долгосрочном уровне сахара в крови. Также в этой группе повысились общий холестерин, липопротеины низкой плотности (LDL, «плохой» холестерин) и триглицериды. Плюс собаки в среднем прибавили в весе полкилограмма.
У псов на мясном питании уровень глюкозы в крови, напротив, снизился. У них также упали концентрации глюкагона — гормона, повышающего сахар в крови — и всех видов холестерина.
Уровень кетоновых тел (бета-гидроксибутират, BHB) вырос в обеих группах, но в «мясной» показатели были выше. Это говорит о том, что организм собак перешел в состояние пищевого кетоза, при котором для получения энергии активнее расщепляются жиры вместо глюкозы. Кроме того, у евших натуральное мясо снизился индекс TyG — маркер инсулинорезистентности. Однако сдвигов в показателях инсулина и HOMA-IR (также используют для оценки инсулинорезистентности) ученые не обнаружили.
Комментируя итоги эксперимента, ветеринары отметили, что потребление сухого корма сопровождалось изменениями, которые обычно считают признаками ухудшения метаболического здоровья. Мясному питанию, напротив, сопутствовали более благоприятные метаболические реакции.
Полученные данные перекликаются с результатами прошлых исследований на людях. Они показывали, что богатый жирами рацион может способствовать снижению уровня холестерина и триглицеридов, а питание с большим количеством углеводов — повышать содержание липидов и гликированного гемоглобина в крови. Последнее считают предвестником диабета второго типа у человека.
Тем не менее авторы научной работы не поставили точку в вопросе о том, какой из типов корма предпочтительнее. По мнению ветеринаров, нужны дополнительные исследования, чтобы понять долгосрочные последствия для собачьего здоровья.
Ученые, доказавшие способность млекопитающих дышать через анус, впервые протестировали метод «кишечного дыхания» на людях
По замыслу исследователей, в будущем нетрадиционный способ доставки кислорода в организм, который они называют «энтеральной вентиляцией», может стать спасением для пациентов с дыхательной недостаточностью. Эксперимент подтвердил безопасность процедуры для людей, что приближает ученых к реализации идеи.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
В образцах грунта с обратной стороны Луны, доставленных на Землю автоматической станцией «Чанъэ-6», обнаружили редчайшие следы внеземного вещества — фрагменты метеоритов, упавших на естественный спутник миллиарды лет назад. Находка может изменить представления о происхождении воды на нашей планете.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Ноября, 2018
Телескопы: в космосе, стратосфере и на Земле
12 Июня, 2016
Когда не станет нефти
17 Августа, 2016
Секретное метро в Москве: легенда и реальность
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии