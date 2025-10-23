Ветеринары оценили энергетический метаболизм собак при питании сухим кормом и сырым мясом

В новом эксперименте исследователи из Финляндии проследили, как два типа питания повлияли на энергетический обмен веществ у псов породы стаффордширский бультерьер. Некоторые из биомаркеров, по которым судили об эффекте, в отношении собак применили впервые.

Среди ветеринаров пока нет единого мнения о том, какой рацион полезнее для собак — на основе сухих кормов или сырого мяса. В одном из экспериментов у питомцев на натуральной мясной диете наблюдался значительно повышенный уровень фекальных противовоспалительных маркеров. Ученые интерпретировали это как признак улучшения гомеостаза желудочно-кишечного тракта, иммунной функции и переваримости корма. Однако ограничения исследования не позволили сделать вывод, что мясное питание предпочтительнее сухого корма.

Недавно в издании The Veterinary Journal вышла новая работа, продолжающая тему. На этот раз ветеринары из Хельсинкского университета (Финляндия) решили сравнить два типа рациона с точки зрения влияния на энергетический обмен веществ у псов. В список биомаркеров, по которым судили об эффекте на собак, впервые включили индекс триглицериды-глюкоза (TyG). Этот показатель инсулинорезистентности ранее использовали только применительно к людям.

В эксперименте, который стал частью крупного исследования о взаимосвязи между питанием и атопическим дерматитом у собак, поучаствовали несколько десятков домашних псов породы стаффордширский бультерьер. В финальную выборку, которую анализировали ученые, вошли 46 собак, прошедших испытания до конца.

На протяжении в среднем 4,5 месяца 19 псов получали сухой корм, а 27 — мясной корм от производителя MUSH Vaisto в виде сырых замороженных фрикаделек. Первый вариант питания был богат неволокнистыми углеводами, а второй содержал много жиров и практически не включал углеводов.

До начала и по завершении эксперимента у животных брали анализы крови, чтобы измерить ключевые метаболические маркеры: глюкозу, инсулин, холестерин, триглицериды (тип жиров в крови), кетоновые тела (показатель характеризует жировой обмен и углеводный метаболизм). Исследователи также отслеживали вес бультерьеров.

В результате у псов на сухом корме значительно выросли показатели гликированного гемоглобина (HbA1c), по которым судят о долгосрочном уровне сахара в крови. Также в этой группе повысились общий холестерин, липопротеины низкой плотности (LDL, «плохой» холестерин) и триглицериды. Плюс собаки в среднем прибавили в весе полкилограмма.

У псов на мясном питании уровень глюкозы в крови, напротив, снизился. У них также упали концентрации глюкагона — гормона, повышающего сахар в крови — и всех видов холестерина.

Уровень кетоновых тел (бета-гидроксибутират, BHB) вырос в обеих группах, но в «мясной» показатели были выше. Это говорит о том, что организм собак перешел в состояние пищевого кетоза, при котором для получения энергии активнее расщепляются жиры вместо глюкозы. Кроме того, у евших натуральное мясо снизился индекс TyG — маркер инсулинорезистентности. Однако сдвигов в показателях инсулина и HOMA-IR (также используют для оценки инсулинорезистентности) ученые не обнаружили.

Комментируя итоги эксперимента, ветеринары отметили, что потребление сухого корма сопровождалось изменениями, которые обычно считают признаками ухудшения метаболического здоровья. Мясному питанию, напротив, сопутствовали более благоприятные метаболические реакции.

Полученные данные перекликаются с результатами прошлых исследований на людях. Они показывали, что богатый жирами рацион может способствовать снижению уровня холестерина и триглицеридов, а питание с большим количеством углеводов — повышать содержание липидов и гликированного гемоглобина в крови. Последнее считают предвестником диабета второго типа у человека.

Тем не менее авторы научной работы не поставили точку в вопросе о том, какой из типов корма предпочтительнее. По мнению ветеринаров, нужны дополнительные исследования, чтобы понять долгосрочные последствия для собачьего здоровья.

Юлия Трепалина 865 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.