Идею охладить планету стратосферными аэрозолями сочли утопичной
Недавнее исследование показало, что создание «завесы» от Солнца в стратосфере лишь в теории выглядит гениальным решением проблемы глобального потепления, а на практике означает множество проблем — от технических до политических.
Еще в 1970-х советский климатолог Михаил Будыко высказал идею о заполнении стратосферы аэрозолями, которые будут противодействовать парниковому эффекту от роста количества углекислого газа. Во многом это позаимствовано у природы: в 1816 году в Европе и США случился «год без лета», и в конце концов выяснилось, что это были последствия извержения вулкана Тамбора в Индонезии. Выбросы поднялись в верхние слои атмосферы, там распространились и вызвали широкомасштабное похолодание.
В наши дни такое же, но искусственно вызванное похолодание всерьез рассматривают как способ борьбы с изменением климата. Самым безобидным выглядит предложение распылять сульфаты, потому что как раз они и образуются в атмосфере после извержений вулканов, то есть это аналогично естественному процессу. Впрочем, в качестве альтернатив рассматривают в том числе диоксид титана, оксид алюминия и даже алмазную пыль.
Недавно специалисты из Колумбийского университета (США) обобщили и проанализировали все существующие предложения по распылению стратосферных аэрозолей и поделились своими выводами в статье для издания Scientific Reports. Они заверили, что при выполнении этой задачи неизбежным будет столкновение с целым набором серьезных проблем. Ученые разделили их на несколько категорий.
К примеру, для начала стоит задаться вопросом, где брать материал для распыления. В этом смысле сульфаты — самое доступное сырье. Неплохими вариантами сочли также карбонат кальция и оксид алюминия. Использование, скажем, оксида циркония, а тем более алмазных частиц назвали абсолютно нереалистичным, прежде всего из-за дороговизны.
Исследователи подчеркнули, что даже при наличии любого выбранного вещества в достаточном количестве есть проблема, которая при его распылении возникнет обязательно. Это проблема агломерации — «слипания» частиц в комки или образование крупных тяжелых капель, если это жидкость. В таком виде вещество будет гораздо хуже задерживать солнечный свет, а значит, смысл колоссальных усилий по его распространению в стратосфере во многом теряется.
В теории можно было бы измельчать эти агломераты с помощью самолетов — путем подачи из двигательных сопел газа под очень высоким давлением. С другой стороны, для этого потребуются либо мощные системы сжатия воздуха на борту, либо доставка уже сжатого газа, а это делает весь процесс еще более дорогостоящим.
Наконец, даже в случае решения и этой инженерной головоломки есть одна трудность, которая может вместо «спасения мира» принести глобальный хаос, — отсутствие координации действий между государствами. Для решения такой глобальной задачи требуется столь же глобальная согласованность, а ожидать ее сегодня трудно: планета не управляется централизованно. Поэтому невозможно гарантировать равномерное распыление частиц над всеми широтами, оптимальный выбор высоты или времени для таких манипуляций.
По расчетам, лучше всего вводить аэрозоли зимой и весной — тогда они максимально распространятся как раз к лету, когда солнечного света больше. Чтобы «затемнители» сохранялись в стратосфере как можно дольше, их стоит размещать на высоте от 20 километров, но в то же время нужно учитывать возможные риски для озонового слоя.
Исследователи опасаются, что на практике каждая страна будет действовать по-своему, а это грозит неравномерным охлаждением, смещением климатических поясов, изменением режима осадков. Тогда это уже не просто неэффективно, а опасно для всего мира. Поэтому ученые заключили, что из всех имеющихся вариантов применение сульфатов несколько более осуществимо и менее рискованно, но в целом подобную геоинженерию слишком идеализируют.
Ученые, доказавшие способность млекопитающих дышать через анус, впервые протестировали метод «кишечного дыхания» на людях
По замыслу исследователей, в будущем нетрадиционный способ доставки кислорода в организм, который они называют «энтеральной вентиляцией», может стать спасением для пациентов с дыхательной недостаточностью. Эксперимент подтвердил безопасность процедуры для людей, что приближает ученых к реализации идеи.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
В образцах грунта с обратной стороны Луны, доставленных на Землю автоматической станцией «Чанъэ-6», обнаружили редчайшие следы внеземного вещества — фрагменты метеоритов, упавших на естественный спутник миллиарды лет назад. Находка может изменить представления о происхождении воды на нашей планете.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
