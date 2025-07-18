С яичницы сняли обвинение в опасности для сердца

Яйца, которые диетологи и врачи десятилетиями обвиняли в повышении уровня холестерина, не играют никакой роли в этом процессе. Исследования австралийских ученых впервые показали: традиционная яичница по утрам — это совершенно безопасно.

Сердечно-сосудистые заболевания — одна из основных причин смертей во всем мире. Они уносят жизни почти 18 миллионов человек ежегодно. Причин заболеваний сердца и сосудов много. Одна из них — повышение уровня «плохого» холестерина — липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые оседают на стенках сосудов и образуют бляшки, что затрудняет кровоток и повышает риск инфаркта, инсульта и атеросклероза.

Ученые из Университета Южной Австралии проверили влияние холестерина и насыщенных жиров, содержащихся в пище, на уровень холестерина «плохого» типа. Оказалось, потребление двух яиц в день при условии, что рацион в целом отличается низким содержанием насыщенных жиров, может даже снизить уровень ЛПНП и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках рандомизированного контролируемого перекрестного исследования испытуемым предложили три варианта диеты: с высоким содержанием холестерина (600 миллиграммов в сутки) и низким содержанием насыщенных жиров (шесть процентов), включая два яйца в день; с низким содержанием холестерина (300 миллиграммов в сутки) и высоким содержанием насыщенных жиров (12 процентов) без яиц; наконец, с высоким содержанием холестерина (600 миллиграммов в сутки) и высоким содержанием насыщенных жиров (12 процентов), включая одно яйцо в неделю. Третий вариант предложенного рациона соответствовал типичному западному стилю питания. Общая калорийность была одинаковой.

Эксперимент длился пять недель. В нем участвовал 61 взрослый мужчина (средний возраст — 39 лет, средний индекс массы тела — 25,8) с исходным уровнем «плохого» холестерина менее 3,5 миллимоля на литр при норме 2,6 миллимоля на литр.

Затем ученые сравнивали уровень «плохого» холестерина в крови всех участников эксперимента. Наиболее значительное снижение уровня ЛПНП по сравнению с контрольной — на 5,2 процента — выявили в первой группе. Уровень «плохого» холестерина у участников второй группы упал незначительно — на 1,5 процента. Показатели контрольной группы по сравнению с исходными данными не изменились.

Таким образом, потребление двух яиц в день в рамках диеты с низким содержанием насыщенных жиров снижает концентрацию ЛПНП, что может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Причина повышения уровня «плохого» холестерина — насыщенные жиры, а не холестерин, содержащийся в яйцах. Другими словами, опасность для сердца представляет не сама по себе яичница по утрам, а скорее бекон или колбаса в ней.

Свои выводы ученые представили в издании The American Journal of Clinical Nutrition.

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Денис Яковлев 41 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.