Грибы оказались неожиданно важной частью рациона нескольких видов приматов
Новое исследование, в котором ученые наблюдали за приматами в Танзании, выявило три вида обезьян, в рационе которых грибы играют неожиданно важную роль. Причем для представителей одного из них этот продукт стал предпочитаемым, а не резервным вариантом пищи.
Хотя потребление грибов довольно распространено у приматов, обычно этот продукт составляет небольшую часть рациона обезьян, в котором преобладают плоды и растения. Тем не менее некоторые виды практикуют микофагию чаще. К примеру, ранее приматологи узнали, что западные равнинные гориллы, обитающие в лесах Республики Конго, круглый год едят трюфели.
Новое исследование, в котором ученые наблюдали за приматами в Танзании, выявило еще три вида, в рационе которых грибы играют неожиданно важную роль. Причем для представителей одного из них этот продукт стал предпочитаемым, а не резервным вариантом пищи. Статья об этом вышла в журнале Ecology and Evolution.
Специалисты проанализировали питание шимпанзе (Pan troglodytes schweinfurthii), краснохвостых мартышек (Cercopithecus ascanius) и желтых павианов (Papio cynocephalus), живущих в долине Исса на западе Танзании. Наблюдения за разными группами животных вели с 2015 по 2023 год. Ученые отслеживали, что приматы едят, и доступность грибов в местах их обитания. В целом исследователи рассмотрели около 50 тысяч эпизодов питания.
В результате удалось установить, что все три вида регулярно ели грибы, но модели потребления у них различались. Шимпанзе и краснохвостые мартышки дополняли ими рацион в сезон дождей, когда грибы бывали в изобилии, а зрелых фруктов, основной их пищи, наоборот, не хватало. В среднем доля грибов в их питании составляла 2%, а в месяцы пикового потребления соотношение поднималось до 11% и почти 8% соответственно.
Павианы оказались настоящими любителями грибов: те составляли до 11% годового рациона, а в отдельные месяцы на их долю приходилось более 36% от всего съеденного обезьянами. Бабуины продолжали потреблять грибы, даже когда те встречались реже, вне сезона дождей. То есть для вида Papio cynocephalus они были предпочитаемой пищей, заключили исследователи.
По мнению специалистов, зафиксированные различия могут быть стратегией снижения пищевой конкуренции между разными видами, сосуществующими в одной среде обитания. Такое разделение позволяет танзанийским приматам избегать конфликтов при добывании еды и эффективнее использовать доступные природные ресурсы.
Ученые считают, что их открытия проливают свет и на возможный рацион древних гоминид. Лесистая саванна долины Иссы напоминает предполагаемую природную среду, в которой развивались предки людей. Если обитающие в подобной экосистеме современные приматы употребляют грибы, скорее всего, австралопитеки, Homo habilis и другие предки людей поступали так же. В пользу этой версии говорят и археологические находки: из научной литературы известно, что при анализе зубного налета неандертальцев ранее обнаруживали следы грибов.
