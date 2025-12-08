Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Крупнейший в мире полимерный 3D-принтер ускорил производство деталей для ядерных реакторов
Американские инженеры представили революционный подход к изготовлению компонентов ядерных реакторов — теперь их можно создавать быстрее, чем когда-либо прежде, благодаря одному из крупнейших 3D-принтеров в мире.
Исследователи Центра передовых конструкций и композитов (ASCC) американского Университета Мэна (UMaine) использовали гигантский полимерный 3D-принтер для производства огромных высокоточных формообразующих вкладышей из бетона. Эти специальные формы изготовлены для Kairos Power — калифорнийской компании, разрабатывающей новый маломощный ядерный реактор Hermes мощностью 35 мегаватт, строительство которого ведется в Оук-Ридж, штат Теннесси.
Каждая секция стены реактора должна иметь толщину около 90 сантиметров, высоту 8,2 метра и сложную синусоидальную форму.
Столкнувшись с жесткими сроками и проектом, требующим миллиметровой точности, Kairos Power обратилась к ASCC по рекомендации Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) Министерства энергетики США.
Компания попросила инженеров напечатать самые длинные формы, которые когда-либо создавались в центре, для отливки массивной бетонной защитной стены реактора. После печати конструкции были обработаны на высокоточном оборудовании, чтобы достичь требуемых параметров.
Центр располагает крупнейшим в мире полимерным 3D-принтером, способным печатать сотни килограммов материала в час. Команда разработала и изготовила на нем специальные синусоидальные вкладыши для бетонной опалубки, которые затем устанавливались в стальную раму. Результатом стал гибридный метод литья, который снизил стоимость работ, ускорил производство и позволил Kairos Power удержать высокостратегический проект в графике.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.
Щелочеустойчивые бактерии могут укрепить защиту ядерных отходов под землей. Продукты их жизнедеятельности способны залечивать трещины в цементе.
Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.
Ученые попытались обобщить все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об «инопланетянах». В итоге отсеивание всего слишком сомнительного позволило собрать небольшой список действительно интересных фактов. В этом рейтинге лидируют метеориты Мерчисон и Оргей.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
