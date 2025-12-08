Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Крупнейший в мире полимерный 3D-принтер ускорил производство деталей для ядерных реакторов

Американские инженеры представили революционный подход к изготовлению компонентов ядерных реакторов — теперь их можно создавать быстрее, чем когда-либо прежде, благодаря одному из крупнейших 3D-принтеров в мире.

Крупнейший в мире полимерный 3D-принтер / © ASCC

Исследователи Центра передовых конструкций и композитов (ASCC) американского Университета Мэна (UMaine) использовали гигантский полимерный 3D-принтер для производства огромных высокоточных формообразующих вкладышей из бетона. Эти специальные формы изготовлены для Kairos Power — калифорнийской компании, разрабатывающей новый маломощный ядерный реактор Hermes мощностью 35 мегаватт, строительство которого ведется в Оук-Ридж, штат Теннесси.

Каждая секция стены реактора должна иметь толщину около 90 сантиметров, высоту 8,2 метра и сложную синусоидальную форму.

Столкнувшись с жесткими сроками и проектом, требующим миллиметровой точности, Kairos Power обратилась к ASCC по рекомендации Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) Министерства энергетики США.

Компания попросила инженеров напечатать самые длинные формы, которые когда-либо создавались в центре, для отливки массивной бетонной защитной стены реактора. После печати конструкции были обработаны на высокоточном оборудовании, чтобы достичь требуемых параметров.

Центр располагает крупнейшим в мире полимерным 3D-принтером, способным печатать сотни килограммов материала в час. Команда разработала и изготовила на нем специальные синусоидальные вкладыши для бетонной опалубки, которые затем устанавливались в стальную раму. Результатом стал гибридный метод литья, который снизил стоимость работ, ускорил производство и позволил Kairos Power удержать высокостратегический проект в графике.