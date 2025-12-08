Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Tesla оказалась аутсайдером по надежности среди подержанных машин

В свежем рейтинге подержанных машин, составленном журналом Consumer Reports, Tesla заняла последнее место по надежности, отстав от лидеров более чем на сорок баллов по шкале от 0 до 100.

Электрический пикап Cybertruck / © Tesla

Тестирование Consumer Reports охватило автомобили и электромобили возрастом от пяти до десяти лет. Из 26 брендов лидерами оказались Lexus (77 баллов) и Toyota (73 балла). Замыкают первую пятерку японские Mazda, Honda и Acura с показателями от 58 до 53 баллов.

Ситуация резко ухудшается, когда в список попадают американские производители. Девять из десяти худших брендов — американские. Лучшая из худших — Chevrolet с 40 баллами. Но даже на этом фоне Tesla выглядит плохо: всего 31 балл, на один балл хуже Jeep и абсолютное дно рейтинга.

Такой результат ясно отражает проблемы Tesla с производством и хромающим контролем качества. Consumer Reports сформировал рейтинг на основе опроса владельцев, в котором участвовало более 140 000 машин 2016–2021 годов выпуска. Сообщения о неисправностях взвешивались по серьезности, после чего количество проблем сравнивалось со средним по сегменту.

Для новых транспортных средств картина выглядит иначе: Tesla поднялась в рейтинге Consumer Reports с 18-го на девятое место благодаря анализу моделей последних трех лет. Но даже это достижение оказалось смазано Cybertruck. Самая надежная новая модель Tesla — Model Y — получила 81 балл. Cybertruck же — всего 34, то есть хуже, чем любая Tesla десятилетней давности.

Напомним, что в марте Tesla отозвала почти все проданные Cybertruck — пусть и не в огромных количествах — после того как выяснилось, что фирменные стальные панели могут отлетать на ходу движения из-за некачественного клея. Были также отзывы из-за потери мощности во время движения и из-за педали газа, которая могла застревать в нажатом положении.