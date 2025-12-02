Уведомления
Биологи перечислили самые убедительные признаки внеземной жизни
Ученые попытались обобщить все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об «инопланетянах». В итоге отсеивание всего слишком сомнительного позволило собрать небольшой список действительно интересных фактов. В этом рейтинге лидируют метеориты Мерчисон и Оргей.
В мае 1864 года в небе над юго-западом Франции взорвался метеороид, его обломки упали на поселок Оргей в окрестностях Тулузы. Первый же химический анализ еще в те времена показал наличие в них органики, но настоящая сенсация разразилась сотню лет спустя: под электронным микроскопом в веществе метеорита рассмотрели микроскопические структуры, неотличимые от окаменелых одноклеточных водорослей — например, диатомовых. Вскоре последовал жесткий скепсис, находки объявили обыкновенными минеральными образованиями либо результатом «загрязнения» небесного тела земной жизнью уже после падения.
Через несколько лет, в сентябре 1969 года, еще один яркий болид разрушился в воздухе над Австралией и усеял своими осколками городок Мерчисон. Сразу после падения в них удалось обнаружить аминокислоты — «кирпичики» белков. Особенно интересной оказалась их структура: сообщалось, что конструкции этих многосложных молекул геометрически выстроены в равной степени как «левосторонние» и «правосторонние». Меж тем в земной природе они исключительно «левые».
В 2022 году в мерчисонском небесном теле нашли все пять азотистых оснований ДНК и РНК. Меж тем после долгих десятилетий полного табу на обсуждение метеорита Оргей к этой теме тоже вернулись: в наблюдаемых в нем микроструктурах не обнаружили следов земной ДНК, и это ослабило «обвинения» в занесении жизни в вещество небесного тела уже на нашей планете.
Недавно биологи из Ирана решили заново проанализировать данные по этим метеоритам и вообще по всем имеющимся возможным признакам существования внеземной жизни. Свои выводы они изложили в статье для журнала International Journal of Astrobiology. По Оргею и Мерчисону ученые заключили, что сложная внеземная органика в них точно есть и «ингредиенты» жизни действительно формируются в космосе, но вопрос об инопланетных окаменелых микробах остается открытым.
Самым убедительным аргументом за возможность внеземной биологии исследователи сочли набор «букв» геномного «алфавита» в мерчисонском небесном теле. К этому они добавили многочисленные органические соединения, которые астрономы наблюдают в межзвездных облаках.
Кроме того, биологи подчеркнули, что жизнь за пределами Земли так или иначе не исключена, поскольку в Солнечной системе есть другие миры с потенциально жизнепригодной средой. Они напомнили о предполагаемых подледных океанах внутри спутника Юпитера Европы, спутника Сатурна Энцелада и целого списка других обледенелых лун. Кроме того, нет сомнений, что миллиарды лет назад на Марсе были океаны и плотная атмосфера.
Ученые попытались оценить и всевозможные предполагаемые «свидетельства» о существовании именно разумной внеземной жизни. К примеру, упомянули о «летающих светящихся шарах» в нижних слоях атмосферы. Кстати, один из подобных инцидентов произошел как раз в Иране в сентябре 1976 года: тогда необычный объект в небе видели жители Тегерана и пилоты поднятых на перехват истребителей. Авторы нового исследования не отрицают фактов этих наблюдений, но считают, что выяснить природу феномена еще предстоит.
Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.
В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».
Новое исследование английских ученых показало, что первую в мире печатную карту Святой земли, созданную для Библии художником Лукасом Кранахом Старшим в 1525 году, опубликовали в зеркальном отражении. Средиземное море оказалось справа, а не слева — всю географию Палестины перевернули.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
