2 декабря, 15:52
Адель Романенкова
579

Биологи перечислили самые убедительные признаки внеземной жизни

❋ 5.2

Ученые попытались обобщить все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об «инопланетянах». В итоге отсеивание всего слишком сомнительного позволило собрать небольшой список действительно интересных фактов. В этом рейтинге лидируют метеориты Мерчисон и Оргей.

Биология
# астробиология
# внеземная жизнь
# Мерчисонский метеорит
# метеориты
Нитевидные структуры в образце метеорита Оргей
Нитевидные структуры в образце метеорита Оргей / © Hoover/Journal of Cosmology

В мае 1864 года в небе над юго-западом Франции взорвался метеороид, его обломки упали на поселок Оргей в окрестностях Тулузы. Первый же химический анализ еще в те времена показал наличие в них органики, но настоящая сенсация разразилась сотню лет спустя: под электронным микроскопом в веществе метеорита рассмотрели микроскопические структуры, неотличимые от окаменелых одноклеточных водорослей — например, диатомовых. Вскоре последовал жесткий скепсис, находки объявили обыкновенными минеральными образованиями либо результатом «загрязнения» небесного тела земной жизнью уже после падения.

Через несколько лет, в сентябре 1969 года, еще один яркий болид разрушился в воздухе над Австралией и усеял своими осколками городок Мерчисон. Сразу после падения в них удалось обнаружить аминокислоты — «кирпичики» белков. Особенно интересной оказалась их структура: сообщалось, что конструкции этих многосложных молекул геометрически выстроены в равной степени как «левосторонние» и «правосторонние». Меж тем в земной природе они исключительно «левые».

В 2022 году в мерчисонском небесном теле нашли все пять азотистых оснований ДНК и РНК. Меж тем после долгих десятилетий полного табу на обсуждение метеорита Оргей к этой теме тоже вернулись: в наблюдаемых в нем микроструктурах не обнаружили следов земной ДНК, и это ослабило «обвинения» в занесении жизни в вещество небесного тела уже на нашей планете.

Фрагмент Мерчисонского метеорита в Национальном музее Коста-Рики / © Wikimedia Commons/Saprissa40

Недавно биологи из Ирана решили заново проанализировать данные по этим метеоритам и вообще по всем имеющимся возможным признакам существования внеземной жизни. Свои выводы они изложили в статье для журнала International Journal of Astrobiology. По Оргею и Мерчисону ученые заключили, что сложная внеземная органика в них точно есть и «ингредиенты» жизни действительно формируются в космосе, но вопрос об инопланетных окаменелых микробах остается открытым.

Самым убедительным аргументом за возможность внеземной биологии исследователи сочли набор «букв» геномного «алфавита» в мерчисонском небесном теле. К этому они добавили многочисленные органические соединения, которые астрономы наблюдают в межзвездных облаках.

Кроме того, биологи подчеркнули, что жизнь за пределами Земли так или иначе не исключена, поскольку в Солнечной системе есть другие миры с потенциально жизнепригодной средой. Они напомнили о предполагаемых подледных океанах внутри спутника Юпитера Европы, спутника Сатурна Энцелада и целого списка других обледенелых лун. Кроме того, нет сомнений, что миллиарды лет назад на Марсе были океаны и плотная атмосфера.

Ученые попытались оценить и всевозможные предполагаемые «свидетельства» о существовании именно разумной внеземной жизни. К примеру, упомянули о «летающих светящихся шарах» в нижних слоях атмосферы. Кстати, один из подобных инцидентов произошел как раз в Иране в сентябре 1976 года: тогда необычный объект в небе видели жители Тегерана и пилоты поднятых на перехват истребителей. Авторы нового исследования не отрицают фактов этих наблюдений, но считают, что выяснить природу феномена еще предстоит.

Адель Романова
262 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Биология
# астробиология
# внеземная жизнь
# Мерчисонский метеорит
# метеориты
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
