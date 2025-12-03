  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Путешествие в прошлое Китая: тайны истории и загадки иероглифов

Слушатели узнают о ключевых событиях прошлого Китая.

Библиотека иностранной литературы
8 декабря, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Николоямская, д. 1

О мероприятии

Преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Ефименко Мария Владимировна посвятит свою лекцию истории Китая и особенностям китайской письменности. Участники узнают о ключевых событиях прошлого страны, раскроют тайны и загадки иероглифов и познакомятся с малоизвестными аспектами китайской культуры.

Расписание
8
Понедельник
Декабрь 2025
ул. Николоямская, д. 1 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Николоямская, д. 1

3 декабря, 14:47
Александр Речкин
2
# иероглиф
# история
# Китай
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 декабря, 09:56
Александр Березин

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Человеческие эмбрионы до восьми недель способны полностью восстанавливать повреждения, как аксолотли. Но потом организм выключает гены, которые позволяют это делать — и наука пока не знает почему. Но она уже пытается вернуть такую возможность взрослым. И хотя масштаб задачи огромен, кое-чего ученым из России уже удалось добиться. Причем это не только имплантаты, но и биофабрикация живых тканей на замену утраченным.

С точки зрения науки
# биология
# здоровье
# имплантаты
# медицина
# росатом
# Россия
# технологии
Выбор редакции
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Татуировки резко повысили риск меланомы

    3 декабря, 14:09

  2. Необычное поведение крупнейших солнечных пятен удалось объяснить

    3 декабря, 13:03

  3. В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

    3 декабря, 11:53

  4. В Аравийской пустыне нашли следы древних людей

    3 декабря, 10:51
Выбор редакции

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

3 декабря, 09:56

Последние комментарии

Валерий Мухарев
1 минута назад
Это работают маршевые двигатели

Астрономы обнаружили извержения криовулканов на межзвездной комете 3I/ATLAS 

Саян Горюн
12 минут назад
Данияр, нефть не кончится, а от этого ТЕРМиТНИКА огромная экономия будет...

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Саян Горюн
15 минут назад
Mark, - а в пустыне только с понтами и можно жить.. Попробуй без них, отключи кондиционер - я посмотрю на сколько тебя хватит..

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Андрей Плановкин
19 минут назад
S.T.A.L.K.E.R. начало

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Саян Горюн
19 минут назад
Kavib, - протухшим салом от тебя несёт...

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Александр Березин
30 минут назад
Alfa, "ну так это исконная земля Израиля" Которую Израиль получил путем завоевания этих земель с геноцидом живших там до евреев народов -- см. Тору и

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Александр Березин
35 минут назад
Alfa, не подскажете, а как Израиль оказался там, где он сейчас находится? Не описаны ли в Ветхом завете сцены массового террора и агрессии со стороны

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Александр Березин
36 минут назад
Антон, и все это вместе в этом веке убило меньше народу, чем США в Афганистане и Ираке+Израиль в Палестине.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Александр Березин
37 минут назад
Maksim, американцы и израильтяне в этом веке убили сотни тысяч граждан других стран. Жители исламского мира не добились такого результата за тот же

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Diregetty
40 минут назад
Irik, китайцы проспонсировать могут. Они любят такие грандиозные проекты воплощать, только хз про какую станцию ты говоришь? Пока на рынке лучше АЭС

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Иван Колупаев
42 минуты назад
Alex, просто спасибо за очередную перепись хозлов на ресурсе

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Александр Березин
51 минута назад
Sam, отличный вопрос. И мне он тоже пришел в голову. Но когда я открыл работу по вашей ссылке, оказалось, что ее авторы честно пишут " As patterns of sun exposure and

Татуировки резко повысили риск меланомы

Sam Dowson
58 минут назад
А как же тут, они всё врут? https://naked-science.ru/article/medicine/tatuirovki-risk-melanomy

Татуировки резко повысили риск меланомы

Хлебников Денис
1 час назад
Сколько народных денег на этой копии планера из видео с ютьюба десятилетней давности смогли освоить эти гении?

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

Евгений Медем
1 час назад
Пора положить конец досужим помыслам по поводу межзвездной кометы 3i/atlas. Это несомненно небесное тело естественного природного происхождения.

Рекордные возраст и размер: ученый рассказал, стоит ли бояться приближающейся кометы 3I/ATLAS

Алексей Остолецкий
2 часа назад
Подписывайтесь на канал! На очереди карта листьев деревьев, а через 30 лет детальная карта песочных гранул на планете!

Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле

Anna Kurakin
2 часа назад
Alex, с фанатиками бесполезно спорить. Они умеют только агрессировать и нападать. Посмотри сколько тебе всего понаписали

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

maksim iliin
2 часа назад
Это не у белоруси нет выхода к морю. Это у моря нет выхода к Белоруси.

Инфографика: какие страны не имеют выхода к морю

Мэнди Петрова
2 часа назад
DALL-E 2 круто генерит атмосферу, но качество часто страдает, я обычно дорабатываю такие картинки здесь — https://www.artguru.ai/ru/image-enhancer/ , отлично вытягивает

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Зергей Сенин
2 часа назад
как тебе такое илон маск

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно