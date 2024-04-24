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Вчера, 14:31
Юлия Трепалина
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Ветеринары рассказали, что стало с собаками после года веганской диеты

5.2

Американские ветеринары на протяжении года следили за домашними собаками, которых перевели на веганскую диету. О том, как сбалансированное растительное питание повлияло на здоровье животных, ученые рассказали в недавно вышедшем исследовании.

Биология
# веганство
# диета
# домашние животные
# корм
# питание
# собаки
Ветеринар с собакой
Автор исследования, ветеринар Анника Линде / © Representing Animals Foundation, Newswire.com

В мире, особенно в западных странах, растет популярность растительных диет, в том числе веганства. Сторонники этого направления не только отказываются от употребления всех животных продуктов, но и стараются избегать любых других товаров и предметов быта, произведенных в результате эксплуатации животных.

Выбирающие такой стиль жизни люди нередко стремятся приобщить к нему и близких, в том числе четвероногих питомцев. Ветеринары обычно не одобряют подобные инициативы, отмечая, что собаки по своей природе плотоядны и строго растительное питание будет для них неполноценным. Однако в последнее время появились исследования, показывающие, что правильно составленная веганская диета для домашних животных безопасна и способна обеспечить сравнимую с мясными диетами пользу для здоровья.

Например, ранее исследователи из Иллинойсского университета (США) в течение двух недель тестировали на собаках два вида веганских диет и заявили, что они вполне могут удовлетворить все потребности питомцев в питательных веществах.

Ветеринар Анника Линде (Annika Linde) и ее коллеги из Западного университета медицинских наук (Калифорния, США) пошли дальше. В их эксперименте 15 взрослых собак разных пород, среди которых были американский питбультерьер, боксер, английский и французский бульдоги, лабрадор-ретривер и метисы терьера, в течение 12 месяцев питались специальным веганским кормом для животных на основе горохового белка.

Поскольку до этого все собаки ели корм с содержанием обычного мяса, их состояние на момент включения в эксперимент взяли за контрольную точку. Здоровье псов оценивали с помощью анализов крови, мочи и кала. Образцы брали в начале, середине и конце исследования. Кроме того, животных регулярно осматривали в ветеринарной клинике, а их владельцы ежемесячно проходили телефонное анкетирование. Результаты работы авторы опубликовали в научном рецензируемом журнале PLOS One.

После года веганской диеты собаки с избыточным весом или ожирением похудели, а у остальных масса тела осталась в норме. Исследователи не зафиксировали клинически значимых изменений в составе крови и мочи. Уровни аминокислот и витаминов в крови животных в целом сохранялись.

График распределения массы тела и балльных оценок упитанности (BCS) у собак в начале эксперимента и после 6 и 12 месяцев веганской диеты. Черные и красные точки отображают собак с нормальной и повышенной упитанностью. Заштрихованная серым область — нормальный уровень BCS / © 2024 Linde et al., PLoS ONE

В отдельных случаях ученые наблюдали улучшение или устранение нехватки ряда веществ, появившейся у собак еще за время питания мясом. Например, у некоторых испытуемых нормализовался уровень аминокислот L-таурина и L-карнитина, важных для здоровья сердца, а также незаменимого для иммунитета и крепких костей витамина D и фолатов, необходимых для выработки эритроцитов.

Изучая анализы собак, исследователи специально обратили внимание на маркеры крови, связанные со здоровьем сердца, поскольку ранее звучали предположения, что растительное питание на основе горохового белка может его ухудшить. По заверению исследователей, опасения не подтвердились. Никаких признаков болезней сердца у испытуемых не выявили, больше того, состояние некоторых собак в этом смысле даже улучшилось.

По итогам эксперимента авторы сделали вывод, что полноценное и сбалансированное растительное питание не навредило животным и они остались такими же здоровыми, как если бы их кормили мясом. Ученые назвали свою работу самой полной и продолжительной из всех известных на сегодня исследований по этой теме и предположили, что она послужит ценной основой для дальнейшего изучения влияния веганской диеты на четвероногих любимцев.

Добавим, что хотя за здоровьем собак на растительном питании наблюдали дольше, чем в других экспериментах, отрезка в один год могло не хватить, чтобы проявились все последствия отсутствия мяса в рационе. Скепсиса добавляет и минимально необходимый размер выборки — всего 15 участников.

Воздействие растительных диет на человеческое здоровье изучают гораздо дольше и активнее, но результаты таких исследований бывают противоречивы, единого мнения на этот счет пока нет.

Например, сингапурские ученые недавно заключили, что растительные аналоги мяса не полезнее натурального в плане воздействия на кардиометаболические показатели людей. В другой работе исследователи из Дании установили, что веганство беременной повлияло на вес ее ребенка так же, как курение. В то же время американское исследование с участием однояйцевых близнецов показало, что веганская диета полезна для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы.

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Биология
# веганство
# диета
# домашние животные
# корм
# питание
# собаки
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Комментарии

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2 Комментария

Intlx
Intlx
10 часов назад
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0
+
Спасибо за это! Я вегетарианец и мне всегда страшно было заводить животных и вот теперь я знаю они могут быть веганами, это не навредит им!
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    Иван
    Иван
    2 часа назад
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    Intlx, зато теперь у волчков новый повод для злорадства 😁 мол допрыгались "псы режима" 😂 жрите теперь овсянку на воде.
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Иван Колупаев
2 часа назад
Intlx, зато теперь у волчков новый повод для злорадства 😁 мол допрыгались "псы режима" 😂 жрите теперь овсянку на воде.

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Intlx
10 часов назад
Спасибо за это! Я вегетарианец и мне всегда страшно было заводить животных и вот теперь я знаю они могут быть веганами, это не навредит им!

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