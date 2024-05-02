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Ученые назвали породы собак, которых чаще всего кусают клещи
Исследователи из Великобритании проанализировали более 900 тысяч историй болезней собак и узнали, какие факторы влияют на то, насколько часто питомцев кусают клещи. В том числе удалось определить породы, подверженные укусам чаще других.
Клещи — большая проблема для владельцев собак. Они не только доставляют питомцу дискомфорт, но и переносят опасные заболевания, в том числе те, от которых четвероногий друг может погибнуть: пироплазмоз, бартонеллез, болезнь Лайма, гепатозооноз и эрлихиоз. Препараты, убивающие клещей, содержат токсины и так или иначе воздействуют на организм собаки. Поэтому поиск решения проблемы важен для сохранения здоровья и продления жизни домашних питомцев.
Специалисты из Королевского ветеринарного колледжа (Великобритания) озадачились проблемой выявления пород, наиболее «любимых» клещами. В течение пяти лет, с 2014 по 2018 год включительно, они отслеживали истории болезни 905 553 собак, находившихся под ветеринарным наблюдением в различных клиниках Великобритании. Исследование опубликовано в Journal of Small Animal Practice.
Ученые обратили внимание на такие факторы риска, как шерстяной покров, форма черепа, расположение ушей и масса тела. Кроме того, учитывали породу, ее чистоту, возраст животного, пол и многое другое. За весь период наблюдений выявили 1903 случая укусов клеща. У 2,03 собаки (то есть у одной из 50) диагностировали по крайней мере один укус за пятилетний период.
Исследователи заметили, что у некоторых пород подобные случаи происходили чаще, чем у других. Больше всего их было у керн-терьеров, пуделей и голдендудлей. Риск оказался повышен также у парсон-рассел-терьеров, золотистых ретриверов и цвергшнауцеров. Напротив, стаффордширских бультерьеров, ротвейлеров, чихуахуа и английских бульдогов клещи кусали реже остальных.
Интересно, что самцы чаще — в 1,24 раза — имели подобные проблемы, чем самки. Скрещенные между собой породы имели на 1,81 раза больше шансов быть укушенными клещами, чем «чистые». То же самое наблюдалось у собак с V-образно висящими ушами и с длинной шерстью, которые цепляли паразитов чаще остальных: у них вероятность была выше в 2,2 и 1,24 раза соответственно.
В целом наиболее подверженными риску укуса оказались пудели и их помеси. «Не существует одной идеальной породы собак в плане защиты от клещей, поэтому крайне важно, чтобы мы полностью оценивали риски, когда хотим завести ту или иную породу. Владельцы пуделей или их родственников теперь смогут узнать о необходимости проверять питомцев на наличие клещей и, возможно, следить за длиной шерсти», — поделился мнением ведущий автор исследования адъюнкт-профессор доктор Дэн О’Нил (D. G. O’Neill).
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