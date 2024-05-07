Ветеринары сравнили воздействие сухого корма и сырого мяса на собак

Многие владельцы собак задумываются, какое питание лучше для питомцев: на основе сырого мяса или промышленных сухих кормов? В поисках ответа на вопрос американские исследователи устроили эксперимент, в котором сравнили действие этих двух диет на псов. Результаты оказались неоднозначными.

Собаководы, выступающие за рацион на основе сырого мяса, считают его более полезным для животных и отмечают, что натуральная диета снижает риск проблем с кишечником, положительно влияет на здоровье зубов и шерсти, а также защищает от воспалительных процессов в организме. Среди недочетов сухих кормов их противники указывают на возможность присутствия в составе нежелательных добавок и риск недостаточного контроля за качеством сырья.

Тем не менее ветеринары часто предостерегают от перевода собак на «натуралку», поскольку сырое мясо может содержать бактерии, способные вызвать заболевания как у питомцев, так и у хозяев. В прошлом исследования показали, что такие патогены нередко бывают устойчивыми к антибиотикам.

Еще один довод против связан с тем, что натуральный рацион, составленный без консультации со специалистом, может оказаться несбалансированным по питательным свойствам. Например, авторы одной из работ, в которой рассматривали собак, питавшихся сырым мясом, выявили у 94% из них одно или несколько нарушений с точки зрения пищевого баланса.

Попытаться понять, кто же прав в этом споре, взялись специалисты в области ветеринарии из Государственного университета Оклахомы в Стиллуотере и Флоридского университета (оба — в США).

Для эксперимента ученые привлекли 55 взрослых здоровых собак с массой тела более девяти килограммов. По данным хозяев, 27 псов более года питались сухими кормами, а у других 28 животных рацион состоял из сырого мяса. Поскольку владельцы периодически давали питомцам пищу со своего стола и баловали угощениями, для испытуемых из каждой группы на 28 дней установили более строгую диету, состоявшую только из сухого корма одной марки (в исследовании использовали корм Purina Pro Plan Savor), либо из сырого мяса. Дополнительно собакам разрешили давать лакомство, включавшее не более одного ингредиента.

Исследователи отметили, что участники эксперимента потребляли примерно одинаковое количество белка — 3,2 и 3,6 грамма на килограмм массы тела в день в группе на сухом корме и сыром мясе соответственно.

По прошествии 28 дней ветеринары осмотрели собак и взяли у них образцы крови и кала для изучения состава фекальной микробиоты, метаболомного профиля сыворотки крови и маркеров воспаления. По каждому из метаболитов и маркеров воспаления провели множественный регрессионный анализ с учетом в качестве независимых переменных типа питания, возраста и балльной оценки упитанности.

Анализы выявили различия в составе фекальной микробиоты и метаболитов в сыворотке крови у животных из двух групп. Большинство из них соответствовало различиям в типе питания. Ученые рассчитывали, что изменения в микробиоте и метаболоме у собак на рационе из сырого мяса будут коррелировать с изменениями в фекальных и системных маркерах воспаления, но ожидания не подтвердились.

У животных на натуральной мясной диете наблюдался значительно повышенный уровень фекальных противовоспалительных маркеров, таких как IgA, IgG и IAP, по сравнению с собаками на сухом корме. Однако системные маркеры воспаления, включая сывороточный С-реактивный белок (CRP), галектин и прочие, у животных из обеих групп не различались.

По мнению авторов работы, которую опубликовал журнал Frontiers in Veterinary Science, более высокий уровень фекальных противовоспалительных маркеров может отражать улучшение гомеостаза желудочно-кишечного тракта, иммунной функции и переваримости корма.

Тем не менее сделать вывод о том, что мясная диета для собак полезнее сухого корма, не позволили непродолжительность эксперимента, участие в нем только здоровых животных и низкая чувствительность биомаркеров, недостаточная для выявления незначительных позитивных изменений.

В дальнейшем исследователи хотят провести более масштабный и длительный эксперимент с применением более чувствительных маркеров. Другой возможный вариант — опробовать оба типа питания на одних и тех же собаках и сравнить их влияние на здоровье.

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