Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ветеринары сравнили воздействие сухого корма и сырого мяса на собак
Многие владельцы собак задумываются, какое питание лучше для питомцев: на основе сырого мяса или промышленных сухих кормов? В поисках ответа на вопрос американские исследователи устроили эксперимент, в котором сравнили действие этих двух диет на псов. Результаты оказались неоднозначными.
Собаководы, выступающие за рацион на основе сырого мяса, считают его более полезным для животных и отмечают, что натуральная диета снижает риск проблем с кишечником, положительно влияет на здоровье зубов и шерсти, а также защищает от воспалительных процессов в организме. Среди недочетов сухих кормов их противники указывают на возможность присутствия в составе нежелательных добавок и риск недостаточного контроля за качеством сырья.
Тем не менее ветеринары часто предостерегают от перевода собак на «натуралку», поскольку сырое мясо может содержать бактерии, способные вызвать заболевания как у питомцев, так и у хозяев. В прошлом исследования показали, что такие патогены нередко бывают устойчивыми к антибиотикам.
Еще один довод против связан с тем, что натуральный рацион, составленный без консультации со специалистом, может оказаться несбалансированным по питательным свойствам. Например, авторы одной из работ, в которой рассматривали собак, питавшихся сырым мясом, выявили у 94% из них одно или несколько нарушений с точки зрения пищевого баланса.
Попытаться понять, кто же прав в этом споре, взялись специалисты в области ветеринарии из Государственного университета Оклахомы в Стиллуотере и Флоридского университета (оба — в США).
Для эксперимента ученые привлекли 55 взрослых здоровых собак с массой тела более девяти килограммов. По данным хозяев, 27 псов более года питались сухими кормами, а у других 28 животных рацион состоял из сырого мяса. Поскольку владельцы периодически давали питомцам пищу со своего стола и баловали угощениями, для испытуемых из каждой группы на 28 дней установили более строгую диету, состоявшую только из сухого корма одной марки (в исследовании использовали корм Purina Pro Plan Savor), либо из сырого мяса. Дополнительно собакам разрешили давать лакомство, включавшее не более одного ингредиента.
Исследователи отметили, что участники эксперимента потребляли примерно одинаковое количество белка — 3,2 и 3,6 грамма на килограмм массы тела в день в группе на сухом корме и сыром мясе соответственно.
По прошествии 28 дней ветеринары осмотрели собак и взяли у них образцы крови и кала для изучения состава фекальной микробиоты, метаболомного профиля сыворотки крови и маркеров воспаления. По каждому из метаболитов и маркеров воспаления провели множественный регрессионный анализ с учетом в качестве независимых переменных типа питания, возраста и балльной оценки упитанности.
Анализы выявили различия в составе фекальной микробиоты и метаболитов в сыворотке крови у животных из двух групп. Большинство из них соответствовало различиям в типе питания. Ученые рассчитывали, что изменения в микробиоте и метаболоме у собак на рационе из сырого мяса будут коррелировать с изменениями в фекальных и системных маркерах воспаления, но ожидания не подтвердились.
У животных на натуральной мясной диете наблюдался значительно повышенный уровень фекальных противовоспалительных маркеров, таких как IgA, IgG и IAP, по сравнению с собаками на сухом корме. Однако системные маркеры воспаления, включая сывороточный С-реактивный белок (CRP), галектин и прочие, у животных из обеих групп не различались.
По мнению авторов работы, которую опубликовал журнал Frontiers in Veterinary Science, более высокий уровень фекальных противовоспалительных маркеров может отражать улучшение гомеостаза желудочно-кишечного тракта, иммунной функции и переваримости корма.
Тем не менее сделать вывод о том, что мясная диета для собак полезнее сухого корма, не позволили непродолжительность эксперимента, участие в нем только здоровых животных и низкая чувствительность биомаркеров, недостаточная для выявления незначительных позитивных изменений.
В дальнейшем исследователи хотят провести более масштабный и длительный эксперимент с применением более чувствительных маркеров. Другой возможный вариант — опробовать оба типа питания на одних и тех же собаках и сравнить их влияние на здоровье.
Венера, наша соседка по Солнечной системе, по массе и силе тяжести предельно похожа на Землю, но по условиям невероятно далека от нее. Ученые пытаются понять, что произошло с этой планетой и почему она растеряла почти всю свою воду. Авторы новой работы предположили, что виновник — известная химическая реакция, которую просто не пробовали рассчитать для Венеры.
Перфекционизм, то есть стремление во всем добиться идеальных результатов, влияет на успех и психологическое состояние. Ученые из Финляндии выделили четыре вида перфекционизма, которые различаются не только признаками, но и воздействием на жизнь человека.
«Дети, зачатые с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, чаще болеют раком» — вот один из главных мифов, связанных с экстракорпоральным оплодотворением и переносом эмбрионов, особенно замороженных. Проверить, так ли это, взялись медики из Франции, рассмотревшие данные 8,5 миллиона детей.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Венера, наша соседка по Солнечной системе, по массе и силе тяжести предельно похожа на Землю, но по условиям невероятно далека от нее. Ученые пытаются понять, что произошло с этой планетой и почему она растеряла почти всю свою воду. Авторы новой работы предположили, что виновник — известная химическая реакция, которую просто не пробовали рассчитать для Венеры.
Медики из США изучили данные общенациональной выборки и анализы биообразцов тинейджеров, чтобы выявить связь между частотой курения электронных сигарет и уровнем металлов в моче. Результаты этого исследования в очередной раз указали на необходимость контролировать сферу вейпинга, вводить новые правила и запреты, а также разрабатывать меры профилактики для подростков.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Аллегория бессмертия
Другие люди
В погоне за миллионом кубитов
Вопросы читателей (ч. 10)
10 способов повысить когнитивные способности
Петлевая квантовая гравитация: пространство-время, сшитое из кусочков
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии