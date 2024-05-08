Ученые предложили новую версию о происхождении «щенячьего взгляда» у собак

В 2019 году исследователи предположили, что подвижные брови у собак развились в процессе одомашнивания и отбора человеком. Однако проведенное недавно вскрытие африканской гиеновидной собаки позволило выдвинуть новую версию, в которой первичную роль людей поставили под сомнение.

Ранее коллектив ученых из Портсмутского университета (Великобритания) и нескольких американских вузов установил, что у собак гораздо лучше, чем у их ближайших родственников волков, развиты мимические мышцы — медиальный подниматель угла глаза (Musculus levator anguli oculi medialis) и латеральный подтягиватель угла глаза (Musculus retractor anguli oculi lateralis), отвечающие за поднятие внутренней части брови и подтягивание внешнего уголка глаз к ушам. Именно с ними связывают способность псов делать «бровки домиком», создавая умильное выражение морды, которое прозвали «щенячьим взглядом».

На основании этих данных и наблюдений за собаками и волками авторы заявили, что выразительные брови у первых могут быть результатом бессознательного отбора человеком в процессе одомашнивания. По мнению исследователей, вид грустной мордочки у собак пробуждал в людях желание заботиться о них.

Но действительно ли подобная подвижность бровей, предположительно, сыгравшая важную роль в невербальном общении с человеком, присуща только домашним собакам (Canis familiaris)? Проверить, как с этим обстоят дела у диких представителей семейства псовых, взялась специалист по сравнительной анатомии и ветеринарии Хизер Смит (Heather Smith) из Среднезападного университета (штат Аризона, США).

Вместе с коллегами исследовательница решила внимательнее присмотреться к обитающим в Африке гиеновидным собакам (Lycaon pictus). Выбор на них пал неслучайно: благодаря развитым способам коммуникации это одни из самых эффективных охотников африканской саванны. Ученые предположили, что этот высокосоциальный вид диких псовых может использовать выразительную окологлазную мимику для коммуникации с сородичами.

L. pictus относят к исчезающим видам, поэтому изучение их в дикой природе затруднительно. Для сохранения популяции этих животных содержат в том числе в зоопарках. В одном из них — зоопарке Phoenix Zoo в Аризоне — по медицинским причинам недавно пришлось усыпить 12-летнего самца гиеновидной собаки. Его тело впоследствии передали в дар для исследований, благодаря чему команда Хизер Смит получила возможность препарировать и детально рассмотреть строение мимических мышц животного.

Рассмотренные в исследовании поверхностные мимические мышцы гиеновидной собаки (Lycaon pictus). LAOM — медиальный подниматель угла глаза, RAOL — латеральный подтягиватель угла глаза / © Smith, H. F. et al., The Anatomical Record

Анатомический анализ, результаты которого опубликовал журнал The Anatomical Record, подтвердил догадку исследователей. Упомянутые в предыдущей работе окологлазные мимические мышцы у самца L. pictus оказались такими же увеличенными, как у домашних собак.

«Такая морфология позволяет предположить, что окологлазная мимика играет роль во внутристайной коммуникации у диких псов и не является уникальной для домашних собак», — заключили ученые. Также они отметили хорошую развитость ушных мышц у гиеновидной собаки, что обеспечивает высокую подвижность больших ушей этих хищников.

Новое объяснение не исключает того, что адаптация к общению с человеком способствовала более выразительной мимике у домашних собак. Тем не менее сделанное учеными открытие говорит о том, что у высокосоциальных видов псовых соответствующие мимические мышцы могли развиться еще и для более эффективной коммуникации в стае.

Впрочем, в комментарии журналу Nature специалист по анатомии Мухаммед Споктер (Muhammad Spocter) из Университета Де-Мойна (штат Айова, США) назвал свежее исследование интересным, но предостерег от предположений о поведении диких псовых на основании только их анатомии.

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