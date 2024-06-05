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Биологи показали, как различается мимика собак и волков
Ученые проанализировали видео с содержащимися в неволе волками и живущими в приюте собаками и пришли к выводу, что одомашнивание вместе с селекцией ограничило мимику псов.
Собаки — одомашненные потомки волков (Canis lupus). Жизнь рядом с человеком и селекция, то есть создание новых и улучшение существующих пород, значительно изменили внешний вид этих животных. Биологи из Даремского университета в Великобритании решили выяснить, как люди повлияли на способность собак успешно воспроизводить те же выражения морды, что и их предки, и какие отличия в морфологических признаках приобрели. Исследование опубликовал журнал Scientific Reports.
«Один из видов, которого часто используют как модель для описания социального поведения у животных, живущих в группе, — волк. <…> Считается, что морфология головы и черты морды волков способствуют формированию мимики, которая выступает ключом к успешному социальному взаимодействию», — отметили ученые.
У собак, благодаря сложной мускулатуре головы, тоже есть мимика, за счет которой они могут выражать то или иное состояние. Некоторые породы сохранили более «волчью» внешность, чего нельзя сказать о тех, кто появился вследствие селекции. К примеру, у ротвейлеров и мопсов висячие уши, широкий череп, укороченная морда, отвислые и толстые по краям губы (брыли).
Целью авторов нового исследования было сначала идентифицировать отдельные выражения морды у живущих в неволе 10 волков и 64 приютских собак (43 представителя традиционных пород и 21 — скрещенных), после чего выяснить, связаны ли комбинации мимических движений с конкретными состояниями.
В выборку вошли волки и собаки, которых содержали небольшими группами по две-три особи. Они могли свободно бродить по вольерам и взаимодействовать с сородичами и людьми во время сбора данных. Наблюдения проводили с 15 февраля по 4 марта 2016-го, а также с 9 августа по 11 ноября того же года.
С животными взаимодействовали экспериментаторы, которые устанавливали с испытуемыми зрительный контакт. Исследователи задействовали различные стимулы для пробуждения эмоций: звуки ветра и самолетов, писк игрушки, звуки природы и других зверей («сигналы бедствия» кролика, олененка, белки, скуление щенка). Реакции собак и волков записывали на видео, затем записи закодировали с помощью системы DogFACS и проанализировали.
«Мы получили первые количественные данные, которые показали, что различные комбинации мимических движений связаны с девятью конкретными эмоциональными состояниями у волков: гневом, тревогой, любопытством, страхом, дружелюбием, счастьем, интересом, радостью, удивлением. Если настроение волков можно было легко идентифицировать по движению мышц лица, с собаками ясности было меньше. Результаты продемонстрировали большую путаницу с собаками и меньшую точностью по сравнению с волками. Точный уровень расхождения между фактическими и прогнозируемыми эмоциями зависел от конкретных собак и пород, включенных в анализ», — рассказали исследователи.
По их словам, в целом собаки оказались ограничены в движениях мышцами морды, языком и губами по широкому спектру эмоций. Например, волки морщили нос и поднимали верхнюю губу, когда находились в состоянии гнева, в 80% случаев, а домашние собаки, независимо от породы, — лишь в 34%. В том же контексте волки двигали ушами вперед в 30% эпизодов, их одомашненные сородичи — в 12%. Испытывая интерес, волки обнюхивали в 46% случаев, собаки же делали это только в 17% случаев.
«Хорошо известно, что селекция привела ко множеству проблем с физическим здоровьем у многих домашних пород собак. Теперь мы привели доказательства того, что разведение еще и ограничило их способности к социальному общению», — подытожили авторы статьи.
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