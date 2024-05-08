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53 минуты назад
Полина Меньшова
402

Приготовление пищи сделало кислород воздуха потенциально опасным для здоровья

5.4

Во время приготовления пищи воздух в кухне меняется: нагревается, вбирает в себя продукты горения масла. Ученые из Канады и Швейцарии обнаружили, что при жарке в освещенном помещении также образуется синглетный кислород, который способствует развитию диабета, рака и заболеваний сердца.

Медицина
# кислород
# освещение
# приготовление пищи
# солнечный свет
Если готовить в хорошо освещенной кухне, в воздуха образуется синглетный кислород, приводящий в дальнейшем к серьезным заболеваниям
Если готовить в хорошо освещенной кухне, в воздуха образуется синглетный кислород, приводящий в дальнейшем к серьезным заболеваниям / © PxHere

Когда человек готовит пищу, то на воздух, который находится в помещении и затем попадает в легкие, влияют разные факторы. Он меняется, например, под действием веществ, которые выделяют при нагревании масло и другие продукты: из-за них нередко возникают хронические заболевания у поваров. Если же пищу готовят на газовой плите, то в воздух попадает больше крошечных аэрозольных частиц, чем из выхлопов автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе.

При приготовлении еды может выделяться, в частности, коричневый углерод (мелкие углеродные частицы, образующиеся при сгорании), молекулы которого при взаимодействии со светом способны создавать окислители. Это химические соединения, в числе которых есть как полезные (например, озон в стратосфере), так и вредные, создающие нагрузку на легкие и увеличивающие в долгосрочной перспективе вероятность рака, диабета, сердечно-сосудистых, а также других серьезных заболеваний. Один из потенциально опасных окислителей — синглетный кислород.

Исследователи из канадского Университета Британской Колумбии и Швейцарской высшей технической школы Цюриха предположили, что синглетный кислород можно обнаружить в комнате, где что-то готовят. Хотя исторически считалось, что помещения недостаточно освещены для получения подобных активных химических веществ, в современных кухнях источников света множество. Чтобы подтвердить или опровергнуть свою гипотезу, ученые приготовили несколько блюд и проанализировали пробы воздуха с кухни. Результаты их работы опубликовал журнал Environmental Science: Atmospheres.

Авторы статьи приготовили три разных блюда на завтрак, обед и ужин: блинчики, жареную брюссельскую капусту и овощи стир-фрай — быстро обжаренные в раскаленном масле в глубокой сковороде с покатыми стенками. Во время приготовления каждого из блюд исследователи взяли пробы воздуха, на которые затем воздействовали с помощью трех разных источников излучения: ультрафиолетового, солнечного и флуоресцентной лампы.

Синглетный кислород после воздействия электромагнитного излучения обнаружили во всех трех пробах, его концентрация была примерно одинаковой. Однако содержание этого соединения было выше в том случае, когда на воздух из кухни воздействовали с помощью солнечного света. Это значит, что при естественном освещении синглетного кислорода может образовываться больше.

Чтобы снизить вред веществ, которые образуются при приготовлении пищи, исследователи порекомендовали часто проветривать кухню. Можно также использовать очистители воздуха.

«Наши следующие шаги включают в себя определение, как именно синглетный кислород может воздействовать на человека и сколько мы вдыхаем, когда готовим. Важно понять, могут ли некоторые заболевания, с приготовлением пищи, возникать в том числе из-за него», — сообщили авторы публикации.

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Медицина
# кислород
# освещение
# приготовление пищи
# солнечный свет
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