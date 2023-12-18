Секвенирование генома раскрыло историю исчезнувших шерстистых собак индейцев

Ученые объединили результаты геномного, изотопного и зооархеологического анализов, а также архивные записи и этнографические исследования, чтобы прояснить происхождение вымершей салишской шерстистой собаки, история которой успела обрасти множеством мифов.

Ученые из отдела антропологии Национального музея естественной истории при Смитсоновском институте (округ Колумбия, США) вместе с коллегами из Университета Виктории в Британской Колумбии (Канада) секвенировали геном салишской шерстистой собаки, существование которой многие считали мифом. Исследование опубликовано в журнале Science.

Салиши — группа индейских народов на северо-западе США и юго-западе Канады — на протяжении тысячелетий разводили так называемых шерстистых собак. Представители этой породы были белыми и пушистыми, обладали вьющимся подшерстком, поэтому из их шерсти шили одеяла для племенных вождей и других высокопоставленных особ. В первой подробной книге о ткачестве салишей, вышедшей в 1980 году, описаны результаты исследования таких тканых одеял, которые хранятся в музеях по всему миру. Протеомный анализ покрывала XIX века подтвердил, что при его создании использовали именно собачью шерсть. Помимо этого, авторы исследования 2020 года рассказали, что кости домашних собак находили в поселениях салишей и маках вдоль северной части тихоокеанского побережья Северной Америки, некоторым из них — 6000 лет.

Считается, что последние шерстистые собаки «прибрежных» салишей (вторая группа — «внутренние») жили в конце XIX — начале XX века, как раз когда массовая добыча золота, известная как золотая лихорадка, привела в тот регион десятки тысяч европейцев. Точные причины исчезновения этой породы не были известны. Ранние европейские этнографы вовсе считали, что прибрежные индейские народы не приручали животных, занимались исключительно охотой и собирательством, а шерстистых собак просто завезли из Японии или приобрели у других коренных народов.

Салишская женщина, ткущая одеяло. Рядом — шерстистая собака. Работа художника Пола Кейна / © ROM

«Упадок ткацкого производства из собачьей шерсти ранее объясняли появлением в начале XIX веке и распространением одеял машинного производства британских и американских торговых компаний. Но это предположение игнорирует культурное значение шерстистых собак, о чем свидетельствует их постоянное использование ткачами. Учитывая их роль в обществах прибрежных салишей, маловероятно, что традицию ткать из собачьей шерсти оставили ​​просто из-за доступности импортного текстиля. Более того, местные жители пытались сохранить свои культурно значимые практики в условиях переселенческого колониализма. В культурах прибрежных салишей одеяла и халаты играли в том числе духовно-защитную роль. Так, ношение церемониального одеяла способствовало духовной трансформации, поскольку оно объединяло создателя одеяла, его владельца и все сообщество», — рассказали авторы нового исследования.

Их задачей было изучить единственную (из известных) сохранившуюся шкуру вымершей салишской шерстистой собаки по кличке Барашек (Mutton). О ней в XIX веке заботился Джордж Гиббс — американский этнолог и натуралист, изучавший языки коренных народов в Вашингтоне. Согласно полевому журналу ученого и отчетам Национального музея естественной истории Смитсоновского института, Барашек заболел и умер в конце 1859 года. Его шкура и кости голени до сих пор хранятся в вузе.

Фото, предположительно, салишской собаки, сделанное примерно в 1935 году. Однако авторы нового исследования предупредили, что на снимках того периода, вероятно, запечатлены уже другие собаки, просто похожие на шерстистых / © Университет Виктории

Ученые собрали и объединили результаты геномного, изотопного и зооархеологического анализов, а также архивные записи и этнографические исследования, чтобы изучить историю и происхождение этой культовой собаки. Авторы статьи секвенировали ядерный геном Барашка и сравнили его с геномами нешерстистой деревенской собаки из близлежащего к салишам региона залива Семиахму, древних собак с острова Ньюфаундленд и из района пресноводного озера Тешекпук на Аляске, современных койотов и 59 современных собак, представляющих 21 породу.

Результаты исследования ДНК подтвердили, что предки Барашка — собаки, жившие в Америке до прихода туда европейцев. Больше всего совпадений его геном имел с древними особями из Порт-о-Шуа, небольшого города на острове Ньюфаундленд, и города Вейаноке на территории современного штата Западная Вирджиния, а не с японскими или европейскими похожими породами. Вероятнее всего, как минимум один прадед Барашка, живший 32 годами ранее, произошел от интродуцированной (переселенной) европейской собаки — следовательно, эта «примесь» датируется уже постколониальным периодом.

«Хотя у Барашка смешанное происхождение, в его родословной, по сравнению с современными особями, преобладают доколониальные предки. Это открытие может указывать на то, что салиши тщательно следили за сохранением фенотипа своих шерстистых собак до их упадка. Часть европейского происхождения Барашка демонстрирует, как скрещивание с собаками, завезенными переселенцами, могло поставить под угрозу выживание шерстистых собак», — объяснили исследователи.

Новые данные совпали с рассказами самих прибрежных салишей: в их языках существовали отдельные слова для обозначения этой породы, к тому же шерстистых собак держали отдельно от охотничьих и деревенских, чтобы сохранить их отличительные черты, — в загонах для щенков либо в закрытых помещениях на прибрежных островах.

Согласно архивным записям, сначала общинам салишей у побережья океана нанесли удар многократные вспышки оспы, сократившие население почти на 90 процентов с 1700-го по начало 1900-х годов. Затем настали десятилетия репрессий со стороны европейских поселенцев. Пытаясь разрушить сложную иерархию матриархата салишей, христианские миссионеры вынудили женщин с более высоким статусом отказаться от многих традиционных привилегий, включая шерстистых собак. В некоторых районах содержание таких животных и изготовление вещей из их шерсти запретили.

Одна из местных жительниц, 95-летняя Квеликвия Рена Пойнт Болтон, рассказала ученым, что традиционные ткацкие станки ее прабабушки сожгли или продали в музеи. «Были приложены все усилия, чтобы оборвать наши отношения с шерстистыми собаками и ассимилировать племенные народы. Теперь у нас появился шанс сказать: „Шерстистую собаку у нас отобрали насильно“», — заявила она.

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