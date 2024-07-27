  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 минуты назад
Андрей Папиш
14

Ученые выяснили, где вымершие птицы прятались от первых людей в Новой Зеландии

4.5

Человек во время расселения по миру успел истребить многие эндемичные виды, не готовые к новому соседству. И это истребление продолжается: антропогенные воздействия подрывают стабильность экосистем. Животным приходится приспосабливаться к новым условиям. Реконструкция последних лет жизни исчезнувших видов может помочь сохранить еще существующие. Группа биологов смоделировала сокращение численности истребленных людьми новозеландских моа, чтобы понять, в каких экологических нишах они скрывались от охотников. Результаты оказались схожи с данными о поведении современных нелетающих птиц Новой Зеландии.

Биология
# вымершие виды
# истребление
# колонизация
# Моа
# нелетающие птицы
# Новая Зеландия
# птицы
Гигантский орел Хааста (Hieraaetus moorei) нападает на новозеландских моа / © Wikimedia Commons, John Megahan.
Гигантский орел Хааста (Hieraaetus moorei) нападает на новозеландских моа / © Wikimedia Commons, John Megahan.

Когда одни животные по каким-то причинам попадают на новую для них территорию, устоявшийся экологический баланс рушится. Виды, которые переселились и превратились в угрозу для местного биоразнообразия, называют инвазивными (или инвазионными).

Хрестоматийный пример — нашествие кроликов в Австралии. В XVII-XIX веках люди перевезли европейских кроликов на новый континент, где те с бешеной скоростью размножились, и несколько грызунов, однажды выпущенных на волю, спровоцировали экологическую катастрофу. Бесконтрольно расселившиеся кролики уничтожали местную растительность, что привело к выветриванию и эрозии почвы и к вымиранию некоторых аборигенных видов.

Человека, который колонизировал все континенты на Земле, тоже можно сравнить с инвазивными видами, поскольку многие эпизоды заселения сопровождались истреблением фауны. Так вышло, например, с птицей додо, которая эволюционировала в безопасности и не знала серьезных хищников, а потому стала легкой добычей для людей и привезенных животных вроде свиней, крыс и кошек. Та же участь постигла эпиорнисов (Aepyornithidae), или «слоновых птиц», на Мадагаскаре и моа в Новой Зеландии.

Последние — бескрылые и бескилевые гиганты, чей рост и масса достигали четырех метров и 250 килограммов, — вымерли из-за Homo sapiens. Полинезийские переселенцы охотились на мегафауну Новой Зеландии, а моа, как и многие эндемики, не были готовы к столь умелым хищникам. Новое исследование биологов из США, Австралии и Новой Зеландии показало, в каких убежищах на некоторое время удалось скрыться последним популяциям моа. Научная работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

Межвидовые различия в скорости сокращения ареала и уменьшения численности популяции. a-d, Прогнозируемые сроки вымирания для D. novaezealandiae (Северный остров) и D. robustus (Южный остров) (a), E. curtus curtus (Северный остров) и E. curtus gravis (Южный остров) (b), M. didinus (c) и P. geranoides (Северный остров) и P. elephantopus (Южный остров) (d). Красными кружками обозначены предполагаемые места вымирания. Желтыми ромбами отмечены места первой высадки полинезийских колонистов. Прогнозируемая численность популяции моа с 450 года нашей эры показана на линейных графиках. Размер популяций видов на Северном острове и на Южном острове показан синим и красным цветом соответственно. Серая полоса показывает время колонизации полинезийцами, а вертикальные пунктирные линии — время вымирания. e, Сводка оценок времени вымирания для шести видов моа (включая два подвида) / © Nature Ecology & Evolution, Sean Tomlinson et al.

Исследователи проследили динамику сокращения численности шести видов этих птиц с пространственно-временным разрешением с помощью палеоклиматического моделирования и реконструкции действий полинезийских колонистов. Радиоуглеродные датировки 662 ископаемых особей моа позволили проанализировать, насколько пригодными были места их обитания на протяжении 12,5 тысячи лет.

Выяснилось, что вымирания всех видов моа происходило в течение трех столетий после первого заселения Новой Зеландии людьми в XIII веке. Полинезийцы охотились на птиц и собирали их яйца, что сильно сократило ареал и численность моа. Первым вымер Pachyornis geranoides, люди истребили его в первые сто лет колонизации — из-за низкой численности популяции и небольшой обитаемой территории вид был наиболее уязвим.

Дольше всех на Южном острове продержался лесной малый моа (Megalapteryx didinus), а на Северном — южный моа (Euryapteryx curtus curtus). Исследователи полагают, что помимо высоких темпов роста и численности этим видам помогли выжить особенности обитания. Оба моа жили близко к высокогорьям — южный моа, например, существовал в горах Хокс-Бей и Манавату-Уангануи, что затрудняло охоту на этих птиц.

Рефугиумы (экологические убежища) моа и места сохранившихся нелетающих птиц. a, Время последнего появления моа (годы нашей эры). Красными точками показаны места обитания нелетающих птиц до 1980 года, когда началась их реинтродукция и восстановление. Точки с увеличивающимся размером указывают на сообщества с большим числом сохранившихся нелетающих птиц — от одного (наименьшие точки) до трех (наибольшие точки) видов. Вставка показывает видовое богатство моа на момент появления человека. b, Врезки показывают среднее стандартизированное время вымирания (локального вымирания) моа по ячейкам сетки для всего острова (фон) и для мест обитания отдельных популяций сохранившихся нелетающих птиц. Цвет квадратных диаграмм указывает на статус угрозы (желтый — «Уязвимый», оранжевый — «Вымирающий», красный — «Находящийся на грани полного исчезновения») / © Nature Ecology & Evolution, Sean Tomlinson et al.

Моа рассеивались по непроходимым местам и тем самым реже встречались с голодными полинезийцами. Причем реконструкция показала, что во всех случаях ареал этих птиц сокращался в сторону изолированных регионов. Вероятно, такое эволюционное поведение и позволило примерно на 200 лет сохраниться последним популяциям моа.

Также ученые сравнили последние убежища вымерших птиц с регионами обитания современных нелетающих пернатых Новой Зеландии, в частности какапо (Strigops habroptila), такахе (Porphyrio hochstetteri), пастушков-уэка (Gallirallus australis) и пяти видов киви. Модель вымирания моа совпала с географическими путями сокращения численности этих птиц до начала природоохранных мер вроде реинтродукции. Наиболее похоже себя вели какапо, такахе и большой серый киви (Apteryx haastii), чьи ареалы пребывают на последних этапах разрушения.

Хотя причины их постепенного вымирания и отличаются от тех, что погубили моа — все-таки киви или какапо с точки зрения охоты не так ценны, экологические последствия схожи. Это указывает на то, что ключевой фактор сохранения нелетающих птиц Новой Зеландии состоит в сохранении оставшихся убежищ — высокогорных ниш, где все чаще можно встретить даже наименее угрожаемые виды.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# вымершие виды
# истребление
# колонизация
# Моа
# нелетающие птицы
# Новая Зеландия
# птицы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Июл
Бесплатно
Что изучает нейрогастрономия?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
27 Июл
Бесплатно
Математика за пределами физического опыта: можно ли силой мысли постичь недоступное
ВДНХ
Москва
Экскурсия
27 Июл
Бесплатно
Космос на ВДНХ
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
28 Июл
Бесплатно
Угрозы из космоса
Университет ИТМО
Санкт-Петербург
Лекция
28 Июл
500
Элементарные частицы спешат на помощь
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Июл
Бесплатно
История типографий Санкт-Петербурга
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
29 Июл
Бесплатно
Новые профессии в медиа: как меняются современные журналисты
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Июл
500
Новости астрономии
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
30 Июл
600
Вкус
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:55
Игорь Байдов

Самую древнюю египетскую пирамиду могли построить с помощью специального лифта

Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.

Археология
# Древний Египет
# пирамида Джосера
# пирамиды
# Фараоны
Вчера, 10:00
ПНИПУ

В Перми синтезировали новый тип эпоксидной смолы

Эпоксидные смолы известны своей прочностью, устойчивостью к химическим воздействиям и хорошими электрическими свойствами. Такие полимеры используют в качестве основы красок, покрытий, клеев и изоляционных материалов. Однако их применение ограничено высокой вязкостью. Ученые ПНИПУ синтезировали низковязкую, но прочную эпоксидную смолу. Разработка откроет новые горизонты ее использования, избавит от потребности применять разбавители и станет модификатором более высоковязких существующих смол без понижения механических характеристик. Например, клей и краска станут более устойчивыми.

ПНИПУ
# вязкость
# новые материалы
# полимеры
# эпоксидная смола
Позавчера, 20:04
Юлия Трепалина

Древние млекопитающие росли медленнее и жили дольше современных

Современные млекопитающие небольшого размера вроде крыс и других грызунов быстро созревают, спариваются, чтобы оставить потомство, и довольно скоро умирают. Однако так было не всегда. Анализ окаменелых останков вымерших млекопитающих под названием Krusatodon kirtlingtonensis показал, что эти мышеподобные существа жили дольше и взрослели медленнее, чем близкие к ним современные потомки.

Палеонтология
# древние животные
# зубы
# млекопитающие
# окаменелости
# продолжительность жизни
Вчера, 12:55
Игорь Байдов

Самую древнюю египетскую пирамиду могли построить с помощью специального лифта

Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.

Археология
# Древний Египет
# пирамида Джосера
# пирамиды
# Фараоны
23 июля
Андрей

Ученые впервые обнаружили кокаин в организме акул

Человек множеством способов загрязняет природу вокруг себя, преимущественно воду. В Мировой океан попадают как отходы с производств, так и тонны пластикового мусора. Все это способно отравлять жизнь морских животных, особенно редких вроде акул. Одним из малоизученных токсичных источников можно назвать наркотики, в частности кокаин. Случайное употребление этого вещества акулами раньше только предполагали, но теперь бразильские биологи нашли прямые доказательства.

Биология
# акулы
# бензоилэкгонин
# Бразилия
# загрязнение воды
# кокаин
# наркотик
# наркотики
# отравление
23 июля
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.

НИУ ВШЭ
# билингвы
# время
# слова
# язык
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые выяснили, где вымершие птицы прятались от первых людей в Новой Зеландии

    4 минуты назад

  2. Ученые доказали, что биомаркеры могут сохраняться на поверхности ледяных спутников, несмотря на радиацию

    3 часа назад

  3. Мужчины с мутацией в генах BRCA попали в группу риска по нескольким видам рака

    Вчера, 16:52

  4. Новая вакцина от лишая снизила вероятность приобретения слабоумия

    Вчера, 16:06
Выбор редакции

Репортаж: куда рвется проект «Прорыв» и кому нужен технеций из Карповки

24 июля

Последние комментарии

Василий Шаманов
7 минут назад
Ну, эт по нашему: посадить за научные разработки, потом плакать «почему специалисты уезжают заграницу», а после начать технологию импортировать!

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Иван Колупаев
46 минут назад
Александр, впрочем, Chat-GPT после анализа статьи https://link.springer.com/article/10.1007/s11214-020-00725-3 (сам я не осилил) сообщил что измерения включали и ночную фазу и

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Сергей Осипов
48 минут назад
Андрей, Негрлуняне...

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Akbarali Olimov
48 минут назад
Какая, изменением генома это сделать невозможно, так как внутри и межвидовая борьба есть суть и основа жизни на Земле.

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Akbarali Olimov
49 минут назад
Вячеслав, это в какой религии запрещено лечить людей и предотвращать заболевания?) Я, являясь практикующим мусульманином, совершенно не понимаю

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Сергей Осипов
51 минута назад
Китай и Космос хоть и на одну букву, но выглядит как дешевая поделка...Опять же , они "воспользовались данными с американских кораблей программы

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Иван Колупаев
1 час назад
Это, конечно же на Луне есть ночь и день. Ночью интенсивность снизится за счет экранирования солнечного ветра самой Луной. Правда работать ночью

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, я так понял что 1369 это уже средняя доза радиации в сутки полученная по результатам расчетов. Причем измерения приходились на минимум

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Иван Колупаев
2 часа назад
Иван, дополните фразу "не воюют между собой" и вам сразу полегчает.

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Евгений Луковцев
3 часа назад
Так, стоп. Но ведь грунт сам по себе тоже радиоактивен?

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Андрей Смирнов
3 часа назад
Rafis, почему сразу титановых? Скорее пластиковых (из особопрочного пластика, да такой есть), напечатанных на том же 3д принтере. Титан - не интересно,

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Андрей Смирнов
3 часа назад
Rafis, пожизненное дают не из-за цвета кожи или национальности, а из-за действий человека. Если среди чёрных больше дебилов, то и сажать будут чаще. От

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Андрей Смирнов
3 часа назад
Э., а как же. День и ночь - понятия относительные для космоса. День там, где поверхность освещает солнце (звезда) и ночь, где не освещает. То же самое и

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Вячеслав Иванов
3 часа назад
Китайский специалист Михаил

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Иван Борисов
5 часов назад
"...страны обладающие ядерным оружием не воюют". Да ты, похоже, слепоглухонемой от рождения... 😂🤦🏻‍♂️

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Какая Разница
5 часов назад
Вячеслав, к чему привело? К в выработке энергии в атомных электростанциях и к тому что страны обладающие ядерным оружием не воюют. Ваше мнение это

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Вячеслав Вахрамеев
6 часов назад
Как ни странно звучит, но духовное важнее всего прочего и такие эксперименты я лично осуждаю.Никто не знает последствий,а они будут.Через сколько

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Ира Виноградинка
6 часов назад
Предлагаю его в Россию тогда забрать. Подальше от американских денег и Била Гейтса )

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Это Саня
6 часов назад
А., Я конечно не спец но имеется такой вопрос вы говорите ночью резко снижается солнечный ветер. Но есть ли такое же понятие в космосе день и ночь?

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Юрий
8 часов назад
Нужно обратится к опыту предков, которые резали гранит как масло, когда стоили пирамиды.

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно