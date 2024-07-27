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Ученые выяснили, где вымершие птицы прятались от первых людей в Новой Зеландии
Человек во время расселения по миру успел истребить многие эндемичные виды, не готовые к новому соседству. И это истребление продолжается: антропогенные воздействия подрывают стабильность экосистем. Животным приходится приспосабливаться к новым условиям. Реконструкция последних лет жизни исчезнувших видов может помочь сохранить еще существующие. Группа биологов смоделировала сокращение численности истребленных людьми новозеландских моа, чтобы понять, в каких экологических нишах они скрывались от охотников. Результаты оказались схожи с данными о поведении современных нелетающих птиц Новой Зеландии.
Когда одни животные по каким-то причинам попадают на новую для них территорию, устоявшийся экологический баланс рушится. Виды, которые переселились и превратились в угрозу для местного биоразнообразия, называют инвазивными (или инвазионными).
Хрестоматийный пример — нашествие кроликов в Австралии. В XVII-XIX веках люди перевезли европейских кроликов на новый континент, где те с бешеной скоростью размножились, и несколько грызунов, однажды выпущенных на волю, спровоцировали экологическую катастрофу. Бесконтрольно расселившиеся кролики уничтожали местную растительность, что привело к выветриванию и эрозии почвы и к вымиранию некоторых аборигенных видов.
Человека, который колонизировал все континенты на Земле, тоже можно сравнить с инвазивными видами, поскольку многие эпизоды заселения сопровождались истреблением фауны. Так вышло, например, с птицей додо, которая эволюционировала в безопасности и не знала серьезных хищников, а потому стала легкой добычей для людей и привезенных животных вроде свиней, крыс и кошек. Та же участь постигла эпиорнисов (Aepyornithidae), или «слоновых птиц», на Мадагаскаре и моа в Новой Зеландии.
Последние — бескрылые и бескилевые гиганты, чей рост и масса достигали четырех метров и 250 килограммов, — вымерли из-за Homo sapiens. Полинезийские переселенцы охотились на мегафауну Новой Зеландии, а моа, как и многие эндемики, не были готовы к столь умелым хищникам. Новое исследование биологов из США, Австралии и Новой Зеландии показало, в каких убежищах на некоторое время удалось скрыться последним популяциям моа. Научная работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.
Исследователи проследили динамику сокращения численности шести видов этих птиц с пространственно-временным разрешением с помощью палеоклиматического моделирования и реконструкции действий полинезийских колонистов. Радиоуглеродные датировки 662 ископаемых особей моа позволили проанализировать, насколько пригодными были места их обитания на протяжении 12,5 тысячи лет.
Выяснилось, что вымирания всех видов моа происходило в течение трех столетий после первого заселения Новой Зеландии людьми в XIII веке. Полинезийцы охотились на птиц и собирали их яйца, что сильно сократило ареал и численность моа. Первым вымер Pachyornis geranoides, люди истребили его в первые сто лет колонизации — из-за низкой численности популяции и небольшой обитаемой территории вид был наиболее уязвим.
Дольше всех на Южном острове продержался лесной малый моа (Megalapteryx didinus), а на Северном — южный моа (Euryapteryx curtus curtus). Исследователи полагают, что помимо высоких темпов роста и численности этим видам помогли выжить особенности обитания. Оба моа жили близко к высокогорьям — южный моа, например, существовал в горах Хокс-Бей и Манавату-Уангануи, что затрудняло охоту на этих птиц.
Моа рассеивались по непроходимым местам и тем самым реже встречались с голодными полинезийцами. Причем реконструкция показала, что во всех случаях ареал этих птиц сокращался в сторону изолированных регионов. Вероятно, такое эволюционное поведение и позволило примерно на 200 лет сохраниться последним популяциям моа.
Также ученые сравнили последние убежища вымерших птиц с регионами обитания современных нелетающих пернатых Новой Зеландии, в частности какапо (Strigops habroptila), такахе (Porphyrio hochstetteri), пастушков-уэка (Gallirallus australis) и пяти видов киви. Модель вымирания моа совпала с географическими путями сокращения численности этих птиц до начала природоохранных мер вроде реинтродукции. Наиболее похоже себя вели какапо, такахе и большой серый киви (Apteryx haastii), чьи ареалы пребывают на последних этапах разрушения.
Хотя причины их постепенного вымирания и отличаются от тех, что погубили моа — все-таки киви или какапо с точки зрения охоты не так ценны, экологические последствия схожи. Это указывает на то, что ключевой фактор сохранения нелетающих птиц Новой Зеландии состоит в сохранении оставшихся убежищ — высокогорных ниш, где все чаще можно встретить даже наименее угрожаемые виды.
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