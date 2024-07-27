Ученые выяснили, где вымершие птицы прятались от первых людей в Новой Зеландии

Человек во время расселения по миру успел истребить многие эндемичные виды, не готовые к новому соседству. И это истребление продолжается: антропогенные воздействия подрывают стабильность экосистем. Животным приходится приспосабливаться к новым условиям. Реконструкция последних лет жизни исчезнувших видов может помочь сохранить еще существующие. Группа биологов смоделировала сокращение численности истребленных людьми новозеландских моа, чтобы понять, в каких экологических нишах они скрывались от охотников. Результаты оказались схожи с данными о поведении современных нелетающих птиц Новой Зеландии.

Когда одни животные по каким-то причинам попадают на новую для них территорию, устоявшийся экологический баланс рушится. Виды, которые переселились и превратились в угрозу для местного биоразнообразия, называют инвазивными (или инвазионными).

Хрестоматийный пример — нашествие кроликов в Австралии. В XVII-XIX веках люди перевезли европейских кроликов на новый континент, где те с бешеной скоростью размножились, и несколько грызунов, однажды выпущенных на волю, спровоцировали экологическую катастрофу. Бесконтрольно расселившиеся кролики уничтожали местную растительность, что привело к выветриванию и эрозии почвы и к вымиранию некоторых аборигенных видов.

Человека, который колонизировал все континенты на Земле, тоже можно сравнить с инвазивными видами, поскольку многие эпизоды заселения сопровождались истреблением фауны. Так вышло, например, с птицей додо, которая эволюционировала в безопасности и не знала серьезных хищников, а потому стала легкой добычей для людей и привезенных животных вроде свиней, крыс и кошек. Та же участь постигла эпиорнисов (Aepyornithidae), или «слоновых птиц», на Мадагаскаре и моа в Новой Зеландии.

Последние — бескрылые и бескилевые гиганты, чей рост и масса достигали четырех метров и 250 килограммов, — вымерли из-за Homo sapiens. Полинезийские переселенцы охотились на мегафауну Новой Зеландии, а моа, как и многие эндемики, не были готовы к столь умелым хищникам. Новое исследование биологов из США, Австралии и Новой Зеландии показало, в каких убежищах на некоторое время удалось скрыться последним популяциям моа. Научная работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

Межвидовые различия в скорости сокращения ареала и уменьшения численности популяции. a-d, Прогнозируемые сроки вымирания для D. novaezealandiae (Северный остров) и D. robustus (Южный остров) (a), E. curtus curtus (Северный остров) и E. curtus gravis (Южный остров) (b), M. didinus (c) и P. geranoides (Северный остров) и P. elephantopus (Южный остров) (d). Красными кружками обозначены предполагаемые места вымирания. Желтыми ромбами отмечены места первой высадки полинезийских колонистов. Прогнозируемая численность популяции моа с 450 года нашей эры показана на линейных графиках. Размер популяций видов на Северном острове и на Южном острове показан синим и красным цветом соответственно. Серая полоса показывает время колонизации полинезийцами, а вертикальные пунктирные линии — время вымирания. e, Сводка оценок времени вымирания для шести видов моа (включая два подвида) / © Nature Ecology & Evolution, Sean Tomlinson et al.

Исследователи проследили динамику сокращения численности шести видов этих птиц с пространственно-временным разрешением с помощью палеоклиматического моделирования и реконструкции действий полинезийских колонистов. Радиоуглеродные датировки 662 ископаемых особей моа позволили проанализировать, насколько пригодными были места их обитания на протяжении 12,5 тысячи лет.

Выяснилось, что вымирания всех видов моа происходило в течение трех столетий после первого заселения Новой Зеландии людьми в XIII веке. Полинезийцы охотились на птиц и собирали их яйца, что сильно сократило ареал и численность моа. Первым вымер Pachyornis geranoides, люди истребили его в первые сто лет колонизации — из-за низкой численности популяции и небольшой обитаемой территории вид был наиболее уязвим.

Дольше всех на Южном острове продержался лесной малый моа (Megalapteryx didinus), а на Северном — южный моа (Euryapteryx curtus curtus). Исследователи полагают, что помимо высоких темпов роста и численности этим видам помогли выжить особенности обитания. Оба моа жили близко к высокогорьям — южный моа, например, существовал в горах Хокс-Бей и Манавату-Уангануи, что затрудняло охоту на этих птиц.

Рефугиумы (экологические убежища) моа и места сохранившихся нелетающих птиц. a, Время последнего появления моа (годы нашей эры). Красными точками показаны места обитания нелетающих птиц до 1980 года, когда началась их реинтродукция и восстановление. Точки с увеличивающимся размером указывают на сообщества с большим числом сохранившихся нелетающих птиц — от одного (наименьшие точки) до трех (наибольшие точки) видов. Вставка показывает видовое богатство моа на момент появления человека. b, Врезки показывают среднее стандартизированное время вымирания (локального вымирания) моа по ячейкам сетки для всего острова (фон) и для мест обитания отдельных популяций сохранившихся нелетающих птиц. Цвет квадратных диаграмм указывает на статус угрозы (желтый — «Уязвимый», оранжевый — «Вымирающий», красный — «Находящийся на грани полного исчезновения») / © Nature Ecology & Evolution, Sean Tomlinson et al.

Моа рассеивались по непроходимым местам и тем самым реже встречались с голодными полинезийцами. Причем реконструкция показала, что во всех случаях ареал этих птиц сокращался в сторону изолированных регионов. Вероятно, такое эволюционное поведение и позволило примерно на 200 лет сохраниться последним популяциям моа.

Также ученые сравнили последние убежища вымерших птиц с регионами обитания современных нелетающих пернатых Новой Зеландии, в частности какапо (Strigops habroptila), такахе (Porphyrio hochstetteri), пастушков-уэка (Gallirallus australis) и пяти видов киви. Модель вымирания моа совпала с географическими путями сокращения численности этих птиц до начала природоохранных мер вроде реинтродукции. Наиболее похоже себя вели какапо, такахе и большой серый киви (Apteryx haastii), чьи ареалы пребывают на последних этапах разрушения.

Хотя причины их постепенного вымирания и отличаются от тех, что погубили моа — все-таки киви или какапо с точки зрения охоты не так ценны, экологические последствия схожи. Это указывает на то, что ключевой фактор сохранения нелетающих птиц Новой Зеландии состоит в сохранении оставшихся убежищ — высокогорных ниш, где все чаще можно встретить даже наименее угрожаемые виды.

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