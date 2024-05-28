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Английские колонисты выживали в Северной Америке, поедая индейских собак
Освоение североамериканского континента с трудом давалось англичанам. Первая колония прекратила свое существование по причинам, которые не понятны до сих пор. Вторая выжила, но ее обитателям пришлось преодолеть невероятные трудности.
Самым древним сохранившимся останкам одомашненных собак в Северной Америке примерно 10 тысяч лет. По общим предкам ученые определили, что они, вместе с человеком, пришли из Сибири на Аляску и оттуда уже распространились на юг. После 1492 года (прибытие Колумба) европейцы стали массово завозить в колонии свои породы собак.
Некоторые ученые утверждают, что это стало основной причиной исчезновения коренной североамериканской породы. Исследователи из Университета Айовы (США) решили выяснить, какие собаки жили в Джеймстауне — первом поселении колонии Виргиния, основанном в начале XVII века. Статья с результатами их работы опубликована в журнале American Antiquity.
Во время исследования ученые проанализировали останки собак, найденные археологами при раскопках самых нижних слоев Джеймстауна. Эти животные жили там в 1609-1617 годах. В результате у шести из них выделили древнюю митохондриальную ДНК шести собак. Анализ показал, что все они по материнской линии происходили от древних коренных собак Северной Америки.
Более того, эти материнские линии совпадают с образцами из археологических памятников позднего вудланда, хоупвелла и алгонкинской Виргинии. Это означает, что в начале XVII века в Северной Америке все еще были представлены в основном местные породы, хотя авторы исследования допустили возможность их скрещивания с европейскими.
Большинство собак, чьи останки исследовали ученые, весили при жизни от 10 до 19 килограммов. Но три особи были значительно крупнее — от 25 до 30 килограммов. Эти собаки, скорее всего, принадлежали коренному населению тех мест — индейскому племени поухатанов (поватенов) — и именно от них попали в Джеймстаун. Жители последнего нашли питомцам неожиданное применение.
Первую английскую колонию в Северной Америке основали в конце XVI века на острове Роанок около берега современной Северной Каролины. По ряду причин она очень быстро пришла в упадок, и до сих пор не понятно, что стало с последними колонистами. Скорее всего, они все погибли.
Следующую попытку англичане предприняли примерно через 20 лет. В 1606 году для этого учредили Виргинскую компанию, состоящую из двух акционерных обществ. В 1607-м в устье реки Джеймс на восточном побережье Америки высадились первые поселенцы колонии Виргиния.
Небольшая группа из 104 человек основала Джеймстаун в месте, подходящем для обороны. Но вот охотничьи перспективы там не радовали. Кроме того, ощущалась нехватка питьевой воды (воды реки смешивались там с морскими).
Хотя они занимались сельским хозяйством, мало кто из первых поселенцев привык к ручному труду или был знаком с земледелием. Они предполагали, что смогут получать продукты в процессе торговли с индейцами.
Для постоянного снабжения товарами, необходимыми для торговли, акционеры Виргинской компании предусмотрели регулярные рейсы кораблей из Англии в Джеймстаун. Реальность оказалась значительно суровее планов.
Ряд инцидентов с индейцами вскоре перерос в серьезные конфликты, положив конец всякой надежде на торговый союз с ними. Поселенцы оказались не только заперты в стенах Джеймстауна, но и их возможность заниматься земледелием стала крайне ограниченной. Они могли работать в поле только рядом с городом, чтобы укрыться в нем при нападении.
Вместо товаров для торговли теперь ждали от судов Виргинской компании запасов продовольствия и новых колонистов, способных оказать сопротивление индейцам. Однако корабли прибывали не так часто, как было нужно. Это зависело не только от людей, но и от природы — третья экспедиция не смогла достичь Виргинии, поскольку корабли разметало штормами.
Самым сложным временем для колонии стала зима 1609-1610 годов. Весной и летом 1609-го случилась засуха, земельные участки не принесли даже небольшого урожая. В Джеймстауне начался голод. За зиму население сократилось с 500 до 61 человека.
К тому же периоду относятся кости некоторых индейских собак, на которых остались следы мясницкой разделки. Чтобы выжить, поселенцы ели этих друзей человека. Впрочем, есть предположение, что были и отдельные случаи каннибализма, но убедительных доказательств пока нет.
Несмотря на этот острый кризис, вторая колония не вымерла. И, судя по результатам новой научной работы, нельзя исключать, что именно поедание индейских собак сыграло существенную роль в ее выживании.
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