Электричество с орбиты? Семь космических проектов, нацеленных на передачу энергии на Землю
Сближение растущего спроса на возобновляемую энергетику и стремительного развития лазерных технологий делает передачу энергии из космоса все более реальной. По всему миру сразу несколько организаций разрабатывают сложные лазерные системы, предназначенные для сбора солнечной энергии на орбите и ее передачи на Землю.
Ниже представлены семь передовых космических энергетических систем, находящихся на стадии разработки или испытаний, которые потенциально могут произвести революцию в энергетике.
1. Aetherflux.
Компания Aetherflux, созданная сооснователем Robinhood Байджу Бхаттом, стала одним из наиболее финансово обеспеченных проектов в области лазерной передачи энергии из космоса. Стартап привлек в общей сложности 60 миллионов долларов и готовится запустить свой первый демонстрационный спутник в 2026 году на ракете Falcon 9 компании SpaceX.
В отличие от традиционного подхода, основанного на одном крупном спутнике, Aetherflux делает ставку на созвездие малых аппаратов на низкой околоземной орбите, которые будут работать согласованно, передавая энергию в несколько точек на Земле.
Такой подход обеспечивает более высокую удельную мощность и меньшую площадь наземных приемников по сравнению с микроволновыми системами. Особое внимание уделяется обеспечению энергией удаленных островов, районов ликвидации последствий стихийных бедствий и объектов вооруженных сил США.
2. Overview Energy.
Американский стартап Overview Energy, основанный в декабре 2025 года, разрабатывает систему космической солнечной энергетики с использованием ближнего инфракрасного лазерного излучения.
Получив 20 миллионов долларов инвестиций, компания построит спутники для геостационарной орбиты на высоте около 36 000 километров. Эти аппараты будут непрерывно собирать солнечную энергию и передавать её на уже существующие солнечные электростанции на Земле.
Компания уже продемонстрировала точную и безопасную передачу энергии на расстояние около пят километров — с движущегося самолета на наземные солнечные панели.
3. Калифорнийский технологический институт (Caltech).
Проект Space Solar Power Project от Caltech в 2023 году продемонстрировал беспроводную передачу энергии из космоса. Спутник Space Solar Power Demonstrator-1 (SSPD-1), запущенный в январе 2023 года, стал работоспособным и 22 мая того же года успешно передал энергию на Землю.
Ключевой инновацией проекта стала разработка профессора Али Хаджимири — экспериментальная система MAPLE (Microwave and Power-beaming Lab Experiment). Она включает гибкие, сверхлегкие приемные массивы и интегральные схемы — первые в своем роде для космической передачи энергии.
Переданная энергия была зафиксирована приемником в Пасадене, что подтвердило принципиальную реализуемость технологии для будущих крупномасштабных систем.
4. Space Solar.
Британский стартап Space Solar, основанный три года назад и финансируемый Космическим агентством Великобритании и Министерством энергетической безопасности и углеродной нейтральности, разрабатывает масштабную космическую энергосистему под названием Cassiopeia.
Модульный спутник будет иметь протяженность около 1,8 километра и передавать энергию на Землю с помощью высокочастотных радиоволн, а не лазеров.
Space Solar первой в мире продемонстрировала 360-градусную беспроводную передачу энергии в своей лаборатории в Белфасте, успешно зажегши светодиодную вывеску, передавая энергию во всех направлениях.
Компания также завершила 18-месячный инженерный проект Cassidi, в рамках которого оценили технологии передачи энергии, орбитальной сборки и наземных приемных станций.
В планах — запуск демонстратора мегаваттного класса в течение нескольких лет, масштабирование до 180 мегаватт в течение пяти лет и использование морских приемных станций рядом с ветряными фермами. Для сборки системы на орбите может потребоваться до 68 запусков.
5. StarCatcher Industries.
Компания StarCatcher Industries достигла важного рубежа в ноябре 2025 года, передав по беспроводному лазерному каналу 1,1 киловатт мощности на коммерческие солнечные панели в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Это остается самым высоким результатом среди всех публично заявленных экспериментов по беспроводной передаче энергии.
StarCatcher намерена создать орбитальную энергосеть, в которой спутники на низкой околоземной орбите смогут обмениваться энергией с помощью лазерных каналов. Компания планирует начать демонстрации передачи энергии «космос — Земля» в 2026 году, что станет ключевым шагом к созданию надежных орбитальных энергетических сетей.
6. Японская космическая солнечная энергетическая система (SSPS).
Проект SSPS Японии — одна из самых технологически продвинутых государственных программ, развитие которой началось еще в 1983 году. Он предусматривает вывод на орбиту спутников с гигантскими солнечными панелями площадью до двух квадратных километров, преобразующих электроэнергию в лазерное излучение для передачи на Землю.
Япония стремится достичь беспрецедентной точности: погрешность микроволновой передачи должна составлять менее 0,001 градуса. Каждый спутник способен генерировать до одного миллиона киловатт электроэнергии.
7. Программа DARPA POWER.
Программа POWER Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США отражает стратегический интерес вооруженных сил к беспроводной передаче энергии. В июне 2025 года проект добился впечатляющего прорыва, передав более 800 ватт лазерной мощности на расстояние 8,6 киломтеров — более чем втрое превысив мощность и в пять раз увеличив дальность предыдущих испытаний.
Система использовала наземный лазерный передатчик и сложный приемник с параболическим зеркалом, перенаправлявшим луч на фотоэлектрические элементы с эффективностью передачи свыше 20%.
В более широком видении программы — создание цепочек энергетических ретрансляторов в атмосфере и последующее энергоснабжение беспилотных летательных аппаратов и удаленных военных объектов.
Передача энергии из космоса перестала быть исключительно теоретическим концептом и перешла в стадию реальных демонстраций. Этому способствуют успехи в области лазерных технологий, спутниковых систем и беспроводного управления энергией.
По мере снижения стоимости запусков и развития технологий орбитальной сборки космическая солнечная энергетика все чаще рассматривается как реальное дополнение к наземным возобновляемым источникам.
Такие системы способны обеспечить непрерывную, географически независимую подачу чистой энергии, поддерживая энергосети, удалённые регионы и критически важную инфраструктуру. Если текущие сроки будут соблюдены, уже в ближайшее десятилетие человечество может стать свидетелем первых масштабных интеграций энергии, доставляемой на Землю прямо с орбиты.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
