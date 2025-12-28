Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Электричество с орбиты? Семь космических проектов, нацеленных на передачу энергии на Землю

Сближение растущего спроса на возобновляемую энергетику и стремительного развития лазерных технологий делает передачу энергии из космоса все более реальной. По всему миру сразу несколько организаций разрабатывают сложные лазерные системы, предназначенные для сбора солнечной энергии на орбите и ее передачи на Землю.

Космическая энергетическая сеть, образованная спутниками / © StarCatcher Industries

Ниже представлены семь передовых космических энергетических систем, находящихся на стадии разработки или испытаний, которые потенциально могут произвести революцию в энергетике.

1. Aetherflux.

Компания Aetherflux, созданная сооснователем Robinhood Байджу Бхаттом, стала одним из наиболее финансово обеспеченных проектов в области лазерной передачи энергии из космоса. Стартап привлек в общей сложности 60 миллионов долларов и готовится запустить свой первый демонстрационный спутник в 2026 году на ракете Falcon 9 компании SpaceX.

В отличие от традиционного подхода, основанного на одном крупном спутнике, Aetherflux делает ставку на созвездие малых аппаратов на низкой околоземной орбите, которые будут работать согласованно, передавая энергию в несколько точек на Земле.

Такой подход обеспечивает более высокую удельную мощность и меньшую площадь наземных приемников по сравнению с микроволновыми системами. Особое внимание уделяется обеспечению энергией удаленных островов, районов ликвидации последствий стихийных бедствий и объектов вооруженных сил США.

2. Overview Energy.

Американский стартап Overview Energy, основанный в декабре 2025 года, разрабатывает систему космической солнечной энергетики с использованием ближнего инфракрасного лазерного излучения.

Получив 20 миллионов долларов инвестиций, компания построит спутники для геостационарной орбиты на высоте около 36 000 километров. Эти аппараты будут непрерывно собирать солнечную энергию и передавать её на уже существующие солнечные электростанции на Земле.

Компания уже продемонстрировала точную и безопасную передачу энергии на расстояние около пят километров — с движущегося самолета на наземные солнечные панели.

3. Калифорнийский технологический институт (Caltech).

Проект Space Solar Power Project от Caltech в 2023 году продемонстрировал беспроводную передачу энергии из космоса. Спутник Space Solar Power Demonstrator-1 (SSPD-1), запущенный в январе 2023 года, стал работоспособным и 22 мая того же года успешно передал энергию на Землю.

Ключевой инновацией проекта стала разработка профессора Али Хаджимири — экспериментальная система MAPLE (Microwave and Power-beaming Lab Experiment). Она включает гибкие, сверхлегкие приемные массивы и интегральные схемы — первые в своем роде для космической передачи энергии.

Переданная энергия была зафиксирована приемником в Пасадене, что подтвердило принципиальную реализуемость технологии для будущих крупномасштабных систем.

4. Space Solar.

Британский стартап Space Solar, основанный три года назад и финансируемый Космическим агентством Великобритании и Министерством энергетической безопасности и углеродной нейтральности, разрабатывает масштабную космическую энергосистему под названием Cassiopeia.

Модульный спутник будет иметь протяженность около 1,8 километра и передавать энергию на Землю с помощью высокочастотных радиоволн, а не лазеров.

Space Solar первой в мире продемонстрировала 360-градусную беспроводную передачу энергии в своей лаборатории в Белфасте, успешно зажегши светодиодную вывеску, передавая энергию во всех направлениях.

Компания также завершила 18-месячный инженерный проект Cassidi, в рамках которого оценили технологии передачи энергии, орбитальной сборки и наземных приемных станций.

В планах — запуск демонстратора мегаваттного класса в течение нескольких лет, масштабирование до 180 мегаватт в течение пяти лет и использование морских приемных станций рядом с ветряными фермами. Для сборки системы на орбите может потребоваться до 68 запусков.

5. StarCatcher Industries.

Компания StarCatcher Industries достигла важного рубежа в ноябре 2025 года, передав по беспроводному лазерному каналу 1,1 киловатт мощности на коммерческие солнечные панели в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Это остается самым высоким результатом среди всех публично заявленных экспериментов по беспроводной передаче энергии.

StarCatcher намерена создать орбитальную энергосеть, в которой спутники на низкой околоземной орбите смогут обмениваться энергией с помощью лазерных каналов. Компания планирует начать демонстрации передачи энергии «космос — Земля» в 2026 году, что станет ключевым шагом к созданию надежных орбитальных энергетических сетей.

6. Японская космическая солнечная энергетическая система (SSPS).

Проект SSPS Японии — одна из самых технологически продвинутых государственных программ, развитие которой началось еще в 1983 году. Он предусматривает вывод на орбиту спутников с гигантскими солнечными панелями площадью до двух квадратных километров, преобразующих электроэнергию в лазерное излучение для передачи на Землю.

Япония стремится достичь беспрецедентной точности: погрешность микроволновой передачи должна составлять менее 0,001 градуса. Каждый спутник способен генерировать до одного миллиона киловатт электроэнергии.

7. Программа DARPA POWER.

Программа POWER Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США отражает стратегический интерес вооруженных сил к беспроводной передаче энергии. В июне 2025 года проект добился впечатляющего прорыва, передав более 800 ватт лазерной мощности на расстояние 8,6 киломтеров — более чем втрое превысив мощность и в пять раз увеличив дальность предыдущих испытаний.

Система использовала наземный лазерный передатчик и сложный приемник с параболическим зеркалом, перенаправлявшим луч на фотоэлектрические элементы с эффективностью передачи свыше 20%.

В более широком видении программы — создание цепочек энергетических ретрансляторов в атмосфере и последующее энергоснабжение беспилотных летательных аппаратов и удаленных военных объектов.

Передача энергии из космоса перестала быть исключительно теоретическим концептом и перешла в стадию реальных демонстраций. Этому способствуют успехи в области лазерных технологий, спутниковых систем и беспроводного управления энергией.

По мере снижения стоимости запусков и развития технологий орбитальной сборки космическая солнечная энергетика все чаще рассматривается как реальное дополнение к наземным возобновляемым источникам.

Такие системы способны обеспечить непрерывную, географически независимую подачу чистой энергии, поддерживая энергосети, удалённые регионы и критически важную инфраструктуру. Если текущие сроки будут соблюдены, уже в ближайшее десятилетие человечество может стать свидетелем первых масштабных интеграций энергии, доставляемой на Землю прямо с орбиты.