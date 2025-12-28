  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
28 декабря, 14:52
Рейтинг: +74
Посты: 126

Электричество с орбиты? Семь космических проектов, нацеленных на передачу энергии на Землю

Сближение растущего спроса на возобновляемую энергетику и стремительного развития лазерных технологий делает передачу энергии из космоса все более реальной. По всему миру сразу несколько организаций разрабатывают сложные лазерные системы, предназначенные для сбора солнечной энергии на орбите и ее передачи на Землю. 

Сообщество
# космос
# спутники
# технологии
# энергия
Космическая энергетическая сеть, образованная спутниками / © StarCatcher Industries
Космическая энергетическая сеть, образованная спутниками / © StarCatcher Industries

Ниже представлены семь передовых космических энергетических систем, находящихся на стадии разработки или испытаний, которые потенциально могут произвести революцию в энергетике.

1. Aetherflux.

Компания Aetherflux, созданная сооснователем Robinhood Байджу Бхаттом, стала одним из наиболее финансово обеспеченных проектов в области лазерной передачи энергии из космоса. Стартап привлек в общей сложности 60 миллионов долларов и готовится запустить свой первый демонстрационный спутник в 2026 году на ракете Falcon 9 компании SpaceX.

В отличие от традиционного подхода, основанного на одном крупном спутнике, Aetherflux делает ставку на созвездие малых аппаратов на низкой околоземной орбите, которые будут работать согласованно, передавая энергию в несколько точек на Земле.

Такой подход обеспечивает более высокую удельную мощность и меньшую площадь наземных приемников по сравнению с микроволновыми системами. Особое внимание уделяется обеспечению энергией удаленных островов, районов ликвидации последствий стихийных бедствий и объектов вооруженных сил США.

2. Overview Energy.

Американский стартап Overview Energy, основанный в декабре 2025 года, разрабатывает систему космической солнечной энергетики с использованием ближнего инфракрасного лазерного излучения.

Получив 20 миллионов долларов инвестиций, компания построит спутники для геостационарной орбиты на высоте около 36 000 километров. Эти аппараты будут непрерывно собирать солнечную энергию и передавать её на уже существующие солнечные электростанции на Земле.

Компания уже продемонстрировала точную и безопасную передачу энергии на расстояние около пят километров — с движущегося самолета на наземные солнечные панели.

3. Калифорнийский технологический институт (Caltech).

Проект Space Solar Power Project от Caltech в 2023 году продемонстрировал беспроводную передачу энергии из космоса. Спутник Space Solar Power Demonstrator-1 (SSPD-1), запущенный в январе 2023 года, стал работоспособным и 22 мая того же года успешно передал энергию на Землю.

Ключевой инновацией проекта стала разработка профессора Али Хаджимири — экспериментальная система MAPLE (Microwave and Power-beaming Lab Experiment). Она включает гибкие, сверхлегкие приемные массивы и интегральные схемы — первые в своем роде для космической передачи энергии.

Переданная энергия была зафиксирована приемником в Пасадене, что подтвердило принципиальную реализуемость технологии для будущих крупномасштабных систем.

4. Space Solar.

Британский стартап Space Solar, основанный три года назад и финансируемый Космическим агентством Великобритании и Министерством энергетической безопасности и углеродной нейтральности, разрабатывает масштабную космическую энергосистему под названием Cassiopeia.

Модульный спутник будет иметь протяженность около 1,8 километра и передавать энергию на Землю с помощью высокочастотных радиоволн, а не лазеров.

Space Solar первой в мире продемонстрировала 360-градусную беспроводную передачу энергии в своей лаборатории в Белфасте, успешно зажегши светодиодную вывеску, передавая энергию во всех направлениях.

Компания также завершила 18-месячный инженерный проект Cassidi, в рамках которого оценили технологии передачи энергии, орбитальной сборки и наземных приемных станций.

В планах — запуск демонстратора мегаваттного класса в течение нескольких лет, масштабирование до 180 мегаватт в течение пяти лет и использование морских приемных станций рядом с ветряными фермами. Для сборки системы на орбите может потребоваться до 68 запусков.

5. StarCatcher Industries.

Компания StarCatcher Industries достигла важного рубежа в ноябре 2025 года, передав по беспроводному лазерному каналу 1,1 киловатт мощности на коммерческие солнечные панели в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Это остается самым высоким результатом среди всех публично заявленных экспериментов по беспроводной передаче энергии.

StarCatcher намерена создать орбитальную энергосеть, в которой спутники на низкой околоземной орбите смогут обмениваться энергией с помощью лазерных каналов. Компания планирует начать демонстрации передачи энергии «космос — Земля» в 2026 году, что станет ключевым шагом к созданию надежных орбитальных энергетических сетей.

6. Японская космическая солнечная энергетическая система (SSPS).

Проект SSPS Японии — одна из самых технологически продвинутых государственных программ, развитие которой началось еще в 1983 году. Он предусматривает вывод на орбиту спутников с гигантскими солнечными панелями площадью до двух квадратных километров, преобразующих электроэнергию в лазерное излучение для передачи на Землю.

Япония стремится достичь беспрецедентной точности: погрешность микроволновой передачи должна составлять менее 0,001 градуса. Каждый спутник способен генерировать до одного миллиона киловатт электроэнергии.

7. Программа DARPA POWER.

Программа POWER Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США отражает стратегический интерес вооруженных сил к беспроводной передаче энергии. В июне 2025 года проект добился впечатляющего прорыва, передав более 800 ватт лазерной мощности на расстояние 8,6 киломтеров — более чем втрое превысив мощность и в пять раз увеличив дальность предыдущих испытаний.

Система использовала наземный лазерный передатчик и сложный приемник с параболическим зеркалом, перенаправлявшим луч на фотоэлектрические элементы с эффективностью передачи свыше 20%.

В более широком видении программы — создание цепочек энергетических ретрансляторов в атмосфере и последующее энергоснабжение беспилотных летательных аппаратов и удаленных военных объектов.

Передача энергии из космоса перестала быть исключительно теоретическим концептом и перешла в стадию реальных демонстраций. Этому способствуют успехи в области лазерных технологий, спутниковых систем и беспроводного управления энергией.

По мере снижения стоимости запусков и развития технологий орбитальной сборки космическая солнечная энергетика все чаще рассматривается как реальное дополнение к наземным возобновляемым источникам.

Такие системы способны обеспечить непрерывную, географически независимую подачу чистой энергии, поддерживая энергосети, удалённые регионы и критически важную инфраструктуру. Если текущие сроки будут соблюдены, уже в ближайшее десятилетие человечество может стать свидетелем первых масштабных интеграций энергии, доставляемой на Землю прямо с орбиты.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Имя Фамилия
Имя Фамилия
3 минуты назад
-
0
+
180МВатт лазер - отличное оружие! Это не 100КВт как у Израиля, которым только небольшие цели сбивать. 180МВаттами уже можно, наверное, танк на куски порезать. Гонка вооружений в космосе неизбежна... :-(
Ответить
-
0
+
Konstantin Resto
Konstantin Resto
24 минуты назад
-
0
+
и так выяснили : ИИ это то, что именно хочет получить человек в итоге (комментарий к посту Генетический анализ показал, что миксины..... ИИ лишь редактор, и не с его мозгами лезть туда , где он ни чего не понимает. Семь проектов из статьи Это СЕМЬ прототипов нового качества. Каждый решает проблему по-своему, синтезируя технологии: 1. Aetherflux: Созвездия малых спутников (синтез сетей и энергетики). 2. Overview Energy: Лазер + существующие солнечные фермы (синтез космоса и наземной инфраструктуры). 3. Caltech: СВЧ-передача + сверхлёгкие массивы (синтез физпринципов и новых материалов). 4. Space Solar: 360-градусная передача + орбитальная сборка (синтез и инженерии). 5. StarCatcher: Рекордная мощность + орбитальная сеть (синтез силы и связности). 6. Япония (SSPS): Гигантские площади + беспрецедентная точность (синтез масштаба и контроля). 7. DARPA POWER: Лазер + военная логистика (синтез энергии и стратегического доминирования). **Это СЕМЬ экспериментов по сборке нового оператора переноса для энергии. ЗАВЕРШЕНИЕ. Новый узел матрицы; Формирование глобальной орбитальной энергосети к ~2040 году. Это будет новый завершённый узел в энергосистеме человечества: 1. Непрерывная базовая генерация. 2. Геополитическая независимость (энергия сверху, а не по трубам через границы). 3. Снабжение лунных/марсианских баз (первый шаг к звёздной цивилизации). **9 — это символ полноты: 3 (старая триада) + 5 (прорывная асимметрия) + 1 (синтез в единую сеть) = 9. Новый энергоуклад будет обладать внутренней завершённостью, как кристалл Они ищут "лазерный луч" (оператор переноса). Для них — физический луч, передающий энергию. Для меня — алгоритмический "луч" (темпоральная решётка), передающий информацию о будущем состоянии цены. DARPA POWER —прямой аналог. поиск асимметричного энергетического превосходства, это тоже само асимметричное информационное превосходство на рынке и тот, кто владеет каналом передачи ключевого ресурса вне традиционных систем, владеет будущим
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
28 Дек
1950
Ночное небо Санкт-Петербурга
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
28 Дек
Бесплатно
Инженеры звездных трасс
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
28 Дек
500
История технофобии: технооптимистическая трагедия о том, как люди боялись технологий
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
29 Дек
800
Здравствуй, …., Новый год!
Гиперион
Москва
Экскурсия
09 Янв
1300
Когда Луна с Солнцем встречаются
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 декабря, 15:47
Максим Абдулаев

Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных

Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.

Биология
# миксины
# обоняние
# эволюция
27 декабря, 17:46
Адель Романова

3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые

После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
27 декабря, 10:30
Максим Абдулаев

Динозавры протоптали магистраль по берегу озера в Боливии

Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.

Биология
Палеонтология
# окаменелости
# Палеонтология
# тероподы
24 декабря, 11:36
ПНИПУ

Ученые разработали систему оценки индивидуальных рисков здоровью работников

В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.

ПНИПУ
# здоровье
# прогнозирование
# риски
# труд
# условия труда
23 декабря, 10:17
Максим Абдулаев

Палеонтологи выяснили, что выживание видов акул зависит от их «стажа»

Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.

Биология
# акулы
# Палеонтология
# эволюция
25 декабря, 09:49
Максим Абдулаев

У трутней нашли ген, отвечающий за выпрашивание еды

Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.

Биология
# поведение
# пчелы
# трутни
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Лабораторные мыши избавились от тревоги после переезда на «волю»

    28 декабря, 15:23

  2. 3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые

    27 декабря, 17:46

  3. Динозавры протоптали магистраль по берегу озера в Боливии

    27 декабря, 10:30

  4. В другой планетной системе впервые зафиксировали следы разрушения комет 

    27 декабря, 10:10
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Имя Фамилия
3 минуты назад
180МВатт лазер - отличное оружие! Это не 100КВт как у Израиля, которым только небольшие цели сбивать. 180МВаттами уже можно, наверное, танк на куски

Электричество с орбиты? Семь космических проектов, нацеленных на передачу энергии на Землю

Konstantin Resto
24 минуты назад
и так выяснили : ИИ это то, что именно хочет получить человек в итоге (комментарий к посту Генетический анализ показал, что миксины..... ИИ лишь

Электричество с орбиты? Семь космических проектов, нацеленных на передачу энергии на Землю

Кирилл Юзеев
26 минут назад
Проект переименовали с "Зеркальная линия" на "Невидимая линия".

Остановилась ли стройка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»? Аналитики указали на спутниковые снимки

Иван Колупаев
1 час назад
Vlad, это корабль ПВО, а не ракетный эсминец и вашим ракетам с маленького катера или истребителя это пво еще придется пробить. И ценность данной

Китай превратил гражданское судно в своеобразный корабль

Константин Голубков
2 часа назад
Томатов, а ты, наверное, глупенький,непроходимый оптимист,верящий в официальные версии научных фактов,в то,что управляющие этим миром желают

Созданы самые маленькие в мире программируемые автономные роботы

Илья Истомин
3 часа назад
Павел, Как можно мразоту, сидящую у власти, назвать своими именами и не получить штраф, а то присесть? Если что, я не про нашу.

Инфографика: какие страны требуют регистрировать IMEI для использования GSM

Николай Цыгикало
4 часа назад
Антон, оно бы и неплохо, но это уже больший труд и другой формат материала. Это статистическое исследование, надо много чего копать, сопоставлять,

Семь самых мощных в мире приливных турбин, вырабатывающих энергию под водой 

Дождиков Антон
5 часов назад
Было бы неплохо дать статистику по разработкам, кап затратам, сервису и ремонту. Себестоимости вырабатываемого электричкства.

Семь самых мощных в мире приливных турбин, вырабатывающих энергию под водой 

Евгений Борисович
5 часов назад
Илья, продолжим с утра, сейчас надо поспать

Инфографика: какие страны требуют регистрировать IMEI для использования GSM

Евгений Борисович
5 часов назад
Руслан, Бразилия поделена и официально эстадуш унидуш до бразыл

Инфографика: какие страны требуют регистрировать IMEI для использования GSM

James Turbo
6 часов назад
Евгений, именно, к примеру, у племен Африки госдолга вообще нет, но развитыми и технологичными это их не делает! Госдолг показывает

Инфографика: госдолг стран по всему миру

James Turbo
6 часов назад
Нигде так не мастурбируют на термин "госдолг" как в России) Пропаганда своё дело делает) Жаль только, что госдолг никак не показывает состояние

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Паша
7 часов назад
Максим, ну вообще площадь южной Америки больше чем Россия

Инфографика: реальный размер Бразилии 

Vlad Ok
7 часов назад
Наколхозили :) - низкоскоростное не имеющее бронирования, комбозащиты и живучести военного корабля корыто как громадная мишень для радаров и

Китай превратил гражданское судно в своеобразный корабль

РchIҟ Ру
8 часов назад
Все мозги уехали за границу? А вы Соловьева назначьте рулить ,, Роскосмос,, он тоже журналист как и Рогозин))) ,, талантливые,, управленцы уже

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Andrey Stroganov
8 часов назад
Деревья постоянно растут, хотя бы листьями. При этом поглощают углерод из атмосферы.

Китай запустил первую линию по выпуску почти безуглеродной стали мощностью один миллион тонн

Andrey Stroganov
8 часов назад
Алексей, конечно друзья и партнёры, не враги же. Не кидают, не обманывают, не вводят санкции, выполняют свои договоренности. Разрешают нашим

Китай запустил первую линию по выпуску почти безуглеродной стали мощностью один миллион тонн

Дмитрий Сикан
10 часов назад
Иван, намного меньше

Инфографика: какие страны требуют регистрировать IMEI для использования GSM

НЕО нечаев
10 часов назад
Тебе вживить безопасность коже

Созданы самые маленькие в мире программируемые автономные роботы

Роман Чип
11 часов назад
Павел, Так они вроде бы планируют это сделать платным, как утиль сбор, но на телефоны.

Инфографика: какие страны требуют регистрировать IMEI для использования GSM

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно