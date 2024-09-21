Ветеринары выявили самый действенный способ охладить собаку при перегреве

Лето становится все более жарким, и в такую погоду четвероногим питомцам легко перегреться. При признаках теплового стресса у собак специалисты советуют как можно скорее охладить животное, поместив в прохладное место, с помощью мокрых полотенец или непрямого прикладывания льда. Однако американские ветеринары рекомендуют другой метод, в большей эффективности которого они недавно убедились экспериментально.

При перегреве, или гипертермии, температура тела у собак поднимается выше верхнего порога общепринятой нормы. Нормальные значения у разных пород несколько различаются в зависимости от размера, но обычно повышенной считают температуру от 39,5 °C. При тяжелой гипертермии показатели превышают 41 °C, что может угрожать здоровью собаки и даже привести к смерти, если животному немедленно не помочь.

Жара в сочетании с умеренной или высокой влажностью способны быстро вызывать тепловой стресс у служебных псов с высокой интенсивностью движений. Перегреться летом могут и домашние собаки, ведущие активный образ жизни с играми и бегом на улице.

Людям, которые работают в паре с четвероногими помощниками, и обычным владельцам питомцев в жаркое время нужно быть внимательнее к своим подопечным, чтобы заметить у них проявления перегрева и среагировать. Наряду с повышенной температурой об этом могут говорить интенсивная одышка с вытянутым языком, слюнотечение и сгущение слюны, беспокойство, прижатые уши и прищуренные глаза, поиск тени и ряд других признаков.

Собаке в таком состоянии может требоваться ветеринарная помощь, но прежде чем везти животное в клинику, следует немедленно начать его охлаждать. Как правило, для этого советуют полностью или частично погрузить пса в прохладную воду, использовать обдувание вентилятором, смоченные полотенца или пакеты со льдом. Однако перечисленные средства не всегда бывают под рукой.

Более доступный и в то же время действенный способ нашли специалисты в области ветеринарии из Центра служебного собаководства Penn Vet при Пенсильванском университете (США). В статье, вышедшей в журнале Journal of the American Veterinary Medical Association (JAVMA), они предложили обучить собак добровольно погружать морду в воду по линию глаз или ушей.

Погружение головы в прохладную воду быстрее всего остужало собак с симптомами перегрева после интенсивной физической нагрузки / © Penn Vet Working Dog Center

Исследователи при помощи 12 служебных псов протестировали подобное ныряние и сравнили его по эффективности с тремя другими методиками охлаждения. Среди них — прикладывание смоченных прохладной водой полотенец к подмышкам собак, обертывание ими шеи и размещение на шее двух гипотермических пакетов для холодовых компрессов. Во все случаях охлаждающее воздействие длилось полминуты.

Опыты показали, что троекратное окунание головы в прохладную воду в течение 30 секунд быстрее всего остужало собак с признаками теплового стресса после интенсивной физической нагрузки. Кроме того, только этот способ из четырех помог предотвратить посттренировочный подъем температуры, который бывает у животных в таких ситуациях.

Чтобы приучить собаку окунать морду, ветеринары посоветовали бросать в емкость с водой игрушки или лакомства и побуждать питомца вытаскивать их, поощряя за каждый нырок. Начинать тренировки следует с небольшого объема воды комнатной температуры, постепенно увеличивая количество по мере привыкания пса к погружению.

Исследователи допустили, что когда собаку с гипертермией нельзя поместить в воду всем телом, в качестве другого альтернативного варианта первой помощи можно напоить ее и облить прохладной водой голову. Однако ученые предупредили, что не тестировали этот способ, поэтому его эффективность нуждается в дополнительной проверке.

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